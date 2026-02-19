Coutinho escreveu em uma postagem no Instagram na quarta-feira: “Pensei muito antes de escrever isso. Realmente pensei. Mas, por respeito, carinho e amor que tenho por vocês e por este clube, senti que precisava vir aqui e falar com o coração.

“Escolhi voltar ao Vasco porque amo este clube. Amo tudo o que o Vasco representa na minha vida. Vestir esta camisa foi uma das escolhas mais importantes que já fiz. E, em todos os treinos, em todos os jogos, dei o meu melhor. Sempre! Nunca faltou dedicação, nunca faltou vontade e comprometimento.

“Ser julgado por inúmeras pessoas por algo que não faz parte do meu caráter é extremamente difícil. Eu nunca desrespeitaria os torcedores, meus companheiros de equipe ou o Vasco. Nunca fiz isso em nenhum lugar em que estive. Quem me conhece sabe disso.

Naquele momento, a caminho do vestiário, senti e percebi que minha passagem pelo clube havia chegado ao fim, e não voltei para priorizar minha saúde mental. Isso dói muito.”