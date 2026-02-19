Getty Images Sport
“Estou mentalmente exausto” – Philippe Coutinho confirma saída do clube da sua infância, o Vasco da Gama
Coutinho deixa o Vasco após declaração emocionada
Coutinho revelou que sua passagem pelo Vasco chegou ao fim em uma declaração emocionada no Instagram, dizendo aos torcedores que o clube sempre estará em seu coração, mas que era o momento certo para se despedir, pois está “mentalmente exausto” e seu “ciclo no clube chegou ao fim”.
O jogador de 33 anos passou pelas categorias de base do Vasco antes de partir para o Inter de Milão aos 18 anos, em 2010, tendo assinado inicialmente por £ 3,5 milhões (US$ 4,7 milhões) dois anos antes. Após uma carreira de sucesso, durante a qual o meia jogou pelo Inter, Liverpool, Barcelona e Bayern de Munique, e foi transferido por £ 145 milhões (US$ 195 milhões) para o gigante catalão, Coutinho teve uma breve passagem pelo clube onde tudo começou, mas agora é novamente um jogador sem contrato, após ter solicitado a rescisão do seu contrato.
Coutinho explica saída do Vasco da Gama
Coutinho escreveu em uma postagem no Instagram na quarta-feira: “Pensei muito antes de escrever isso. Realmente pensei. Mas, por respeito, carinho e amor que tenho por vocês e por este clube, senti que precisava vir aqui e falar com o coração.
“Escolhi voltar ao Vasco porque amo este clube. Amo tudo o que o Vasco representa na minha vida. Vestir esta camisa foi uma das escolhas mais importantes que já fiz. E, em todos os treinos, em todos os jogos, dei o meu melhor. Sempre! Nunca faltou dedicação, nunca faltou vontade e comprometimento.
“Ser julgado por inúmeras pessoas por algo que não faz parte do meu caráter é extremamente difícil. Eu nunca desrespeitaria os torcedores, meus companheiros de equipe ou o Vasco. Nunca fiz isso em nenhum lugar em que estive. Quem me conhece sabe disso.
Naquele momento, a caminho do vestiário, senti e percebi que minha passagem pelo clube havia chegado ao fim, e não voltei para priorizar minha saúde mental. Isso dói muito.”
“Um dos amores” – Coutinho se despede emocionado do Vasco
“A verdade é que estou muito exausto mentalmente”, continuou ele. “Sempre fui muito reservado, por isso não é fácil dizer isto aqui, mas preciso de ser honesto.
“Minha relação com o Vasco é de amor. E continuará sendo para sempre. Com o coração pesado, entendo que agora é hora de dar um passo atrás e encerrar este capítulo no Vasco.
Sou grato por tudo o que vivi aqui. Levarei o Vasco comigo para sempre. No meu coração. Na minha história. Na minha vida. Do fundo do meu coração... Obrigado por tudo.”
A aventura de Coutinho no Vasco chega ao fim, enquanto o próximo passo na carreira se aproxima
Coutinho marcou 17 gols e deu sete assistências em 81 partidas desde que voltou ao Vasco em um empréstimo inicial em 2024, tornando a transferência definitiva no verão passado. Mas ele viu o início positivo de seu retorno ao Brasil azedar nas últimas semanas.
Ele foi vaiado por seus próprios torcedores em várias ocasiões, mais recentemente durante a vitória nos pênaltis sobre o Volta Redonda, da segunda divisão, nas quartas de final do Campeonato Carioca. Coutinho foi substituído no intervalo e, em meio à recepção que vinha recebendo, optou por não retornar ao banco para apoiar seus companheiros no segundo tempo.
Coutinho agora é um jogador sem contrato e buscará iniciar um novo capítulo em sua carreira e vida, ao entrar nos últimos anos de sua carreira como jogador.
