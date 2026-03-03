Getty
Traduzido por
Estevão Willian revela por que recusou a transferência para o Manchester United, enquanto o jovem prodígio do Chelsea pretende seguir os passos de Neymar
Por que a integração dos jovens do Chelsea se destacou
A decisão de Estêvão de se juntar ao Chelsea não foi uma coincidência, mas sim o resultado de uma avaliação cuidadosa da visão do clube. Antes de finalizar a transferência do Palmeiras, a família e os representantes de Estevao mantiveram conversas sérias com vários outros clubes ingleses de primeira linha, conforme revelado pelo The Sun. O Manchester United, o Tottenham Hotspur e até mesmo o Nottingham Forest teriam realizado reuniões para atrair o jovem talento para seus respectivos clubes. No entanto, em meio a uma enxurrada de interesse dos rivais, o Chelsea conseguiu se destacar com a proposta de um “futuro perfeito” que apresentou ao talentoso jogador brasileiro. O principal apelo do Blues residia em sua ousadia em integrar jogadores jovens diretamente ao time principal - uma promessa concreta que Estevao não recebeu de outros pretendentes. Para ele, a visão da Clearlake Capital e de Todd Boehly em construir uma dinastia de jogadores jovens foi a razão convincente pela qual Stamford Bridge se tornou seu único destino de escolha.
- AFP
O plano ousado de Estêvão para chegar ao topo
A principal razão pela qual Estevao escolheu o Chelsea foi a oportunidade garantida de estar diretamente envolvido na ação em campo - um fator que ele considera essencial para se tornar um dos melhores jogadores do mundo. Estevao admitiu abertamente que sua ambição é atingir os padrões estabelecidos por seu ídolo de infância, Neymar. Ele sentiu que o Chelsea lhe proporcionava um caminho mais claro para provar seu potencial no grande palco.
Estevão explicou ao The Sun: “Minha família visitou outros clubes, mas o que chamou minha atenção foi o Chelsea. O projeto com o Chelsea era diferente porque é um time que, como posso dizer, oferece mais oportunidades de estar em campo. Achei que o Chelsea seria o futuro perfeito para mim, porque me daria mais minutos. Quero estar entre os melhores jogadores do mundo. Conheço meu potencial e o que posso oferecer ao Chelsea e, é claro, estar entre os melhores jogadores do mundo.”
Sobre a figura que inspira seu estilo de jogo, ele afirmou brevemente: “Neymar. Você verá se consigo atingir esse [nível]”.
Quebrando a barreira da língua
Nos bastidores, o Chelsea desenvolveu um sistema de apoio abrangente para garantir que Estêvão não enfrente os obstáculos de adaptação cultural que às vezes podem prejudicar os jogadores latino-americanos. Seus compatriotas Andrey Santos e João Pedro desempenham um papel vital, atuando como tradutores e mentores do ponta fora de campo. O clube chegou a disponibilizar professores de idiomas especializados no centro de treinamento de Cobham para que Estevão pudesse se comunicar rapidamente e de forma eficaz com seus companheiros de equipe e com a comissão técnica, a fim de compreender instruções táticas complexas. A confiança de Estevão em seu progresso no inglês o levou a se sentir confortável o suficiente para permitir que câmeras de televisão documentassem uma de suas sessões de estudo.
- Getty Images
A abordagem cautelosa do Chelsea com sua nova estrela
Apesar de seu futuro promissor, Estêvão está enfrentando um teste físico na Inglaterra após sofrer uma lesão no tendão durante um treino. Isso o obrigou a perder várias partidas importantes. Embora ele tenha começado a retornar aos treinos leves em 2 de março, a partida contra o Aston Villa em 4 de março deve ser muito cedo para sua condição física. O próximo desafio para o Chelsea é como manter o ritmo de crescimento de Estevao sem forçá-lo a jogar enquanto ainda não estiver 100% apto. Com a pausa internacional e a janela de transferências de verão se aproximando, a direção do Blues deve garantir que sua nova joia receba os melhores cuidados médicos para liderar o ataque do Chelsea em sua busca por voltar à Liga dos Campeões na próxima temporada.
Publicidade