Estevão Willian revela por que recusou a transferência para o Manchester United, enquanto o jovem prodígio do Chelsea pretende seguir os passos de Neymar

A principal razão pela qual Estevao escolheu o Chelsea foi a oportunidade garantida de estar diretamente envolvido na ação em campo - um fator que ele considera essencial para se tornar um dos melhores jogadores do mundo. Estevao admitiu abertamente que sua ambição é atingir os padrões estabelecidos por seu ídolo de infância, Neymar. Ele sentiu que o Chelsea lhe proporcionava um caminho mais claro para provar seu potencial no grande palco.

Estevão explicou ao The Sun: “Minha família visitou outros clubes, mas o que chamou minha atenção foi o Chelsea. O projeto com o Chelsea era diferente porque é um time que, como posso dizer, oferece mais oportunidades de estar em campo. Achei que o Chelsea seria o futuro perfeito para mim, porque me daria mais minutos. Quero estar entre os melhores jogadores do mundo. Conheço meu potencial e o que posso oferecer ao Chelsea e, é claro, estar entre os melhores jogadores do mundo.”

Sobre a figura que inspira seu estilo de jogo, ele afirmou brevemente: “Neymar. Você verá se consigo atingir esse [nível]”.