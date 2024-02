Quem é Estevão Willian, o Messinho do Palmeiras disputado por gigantes da Europa

A GOAL traça o perfil do 'Lionel Messi brasileiro', mais uma grande joia da base do Verdão

O Palmeiras conseguiu de novo. Pouco mais de um ano depois de acertar a venda de Endrick para o Real Madrid em 2024 - valendo potencialmente €60 milhões -, Estevão Willian está prestes a se tornar o próximo 'menino prodígio' a atrair os olhos da Europa, em 2025.

O habilidoso ponta de apenas 16 anos virou manchete durante os seis meses de destaque nas categorias de base do Palmeiras e com o Brasil na Copa do Mundo sub-17.

Cobiçado por praticamente todos os clubes europeus de elite, Estevão já é uma das grandes joias brasileiras de sua geração. E, de 'Messinho' durante seu tempo no Cruzeiro, o adolescente tem o sonho de seguir os mesmos passos de Leo.

Mais artigos abaixo

Será que ele vai corresponder às expectativas? Abaixo, a GOAL te apresenta o potencial futuro astro alviverde...