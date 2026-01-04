Estêvão vai mal, mas Chelsea consegue arrancar empate do Manchester City pelo Campeonato Inglês

No primeiro jogo do Chelsea desde a demissão de Maresca, os visitantes começaram de forma cautelosa e praticamente não incomodaram o City no primeiro tempo. Erling Haaland esteve perto de marcar duas vezes para os donos da casa, primeiro em uma finalização desviada bem defendida por Filip Jorgensen e depois quando seu chute colocado acertou a trave. Após o Chelsea seguir cedendo espaço, Reijnders acabou punindo a equipe com uma bela finalização no canto próximo de Jorgensen, a três minutos do intervalo.

Os visitantes voltaram para o segundo tempo com mais ímpeto, e o empate deveria ter saído com Pedro Neto, mas o chute do ponta passou por cima do travessão após grande jogada de Fernández. O Chelsea cresceu com o passar do jogo, mas pouco exigiu do goleiro Gianluigi Donnarumma. Isso mudou aos 94 minutos, quando Fernández apareceu para empurrar a bola para o fundo da rede e marcar um empate merecido, silenciando a torcida da casa.

Com o técnico do Strasbourg, Liam Rosenior, esperado para comandar a equipe no confronto de quarta-feira contra o Fulham, o treinador de 41 anos espera conseguir aproveitar esse resultado positivo no meio da semana.

A GOAL avalia os jogadores do Chelsea no Etihad Stadium...