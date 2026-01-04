+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Richard Mills

Estêvão vai mal, mas Chelsea consegue arrancar empate do Manchester City pelo Campeonato Inglês

O gol de empate de Enzo Fernández nos acréscimos ajudou o Chelsea, sem treinador, a conquistar um ponto em um empate disputado por 1 a 1 contra o Manchester City. Tijjani Reijnders parecia ter garantido a vitória para os concorrentes ao título da Premier League, mas o gol tardio de Fernández assegurou o empate dos Blues após a demissão de Enzo Maresca

No primeiro jogo do Chelsea desde a demissão de Maresca, os visitantes começaram de forma cautelosa e praticamente não incomodaram o City no primeiro tempo. Erling Haaland esteve perto de marcar duas vezes para os donos da casa, primeiro em uma finalização desviada bem defendida por Filip Jorgensen e depois quando seu chute colocado acertou a trave. Após o Chelsea seguir cedendo espaço, Reijnders acabou punindo a equipe com uma bela finalização no canto próximo de Jorgensen, a três minutos do intervalo.

Os visitantes voltaram para o segundo tempo com mais ímpeto, e o empate deveria ter saído com Pedro Neto, mas o chute do ponta passou por cima do travessão após grande jogada de Fernández. O Chelsea cresceu com o passar do jogo, mas pouco exigiu do goleiro Gianluigi Donnarumma. Isso mudou aos 94 minutos, quando Fernández apareceu para empurrar a bola para o fundo da rede e marcar um empate merecido, silenciando a torcida da casa.

Com o técnico do Strasbourg, Liam Rosenior, esperado para comandar a equipe no confronto de quarta-feira contra o Fulham, o treinador de 41 anos espera conseguir aproveitar esse resultado positivo no meio da semana.

A GOAL avalia os jogadores do Chelsea no Etihad Stadium...

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Filip Jorgensen (6/10):

    O goleiro teve uma rara oportunidade de começar na Premier League devido à lesão de Sánchez e apresentou um bom desempenho.

    Josh Acheampong (7/10):

    O jovem defensor fez algumas boas coberturas e mostrou boa velocidade para acompanhar o veloz Erling Haaland.

    Trevoh Chalobah (6/10):

    Correu atrás dos adversários em alguns momentos, mas ainda fez um trabalho competente em uma linha defensiva que estava sob muita pressão.

    Benoit Badiashile (5/10):

    Seus passes a partir da defesa deixaram a desejar, mas além disso, teve um desempenho razoável.

    Malo Gusto (6/10):

    Com Cucurella lesionado, o jovem lateral não teve muita sorte no primeiro tempo, mas pareceu mais adequado ao papel de ala direito no segundo período.

    • Publicidade
  • Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Reece James (7/10):

    O capitão do Chelsea tem sido um dos poucos pontos positivos para os Blues nas últimas semanas, mas parecia um pouco cansado no primeiro tempo contra o dominante meio-campo do City. No entanto, ele se dedicou e deu uma chance real à sua equipe no segundo tempo.

    Enzo Fernández (8/10):

    O argentino parecia estar perdendo a batalha no meio-campo no primeiro tempo, mas conseguiu sair do Etihad de cabeça erguida após uma exibição impressionante no centro do campo. Além disso, marcou um gol crucial no final.

    Cole Palmer (5/10):

    Não conseguiu realmente jogar bem contra seu antigo clube, algo que foi resumido por seu chute no ar no final.

    Premier League, LaLiga e mais!Assine já!

  • Pedro Neto Getty Images Sport

    Ataque

    Estêvão (5/10):

    O adolescente teve um ótimo começo de vida no Chelsea, mas parece estar encontrando um pouco mais de dificuldade no momento. Mal tocou na bola e foi substituído no intervalo.

    João Pedro (5/10):

    Sua recepção de bola não foi boa, e ele não liderou bem o ataque do Chelsea, sendo então substituído por Delap.

    Pedro Neto (4/10):

    Teve um jogo muito frustrante, com algumas de suas decisões sendo um tanto desconcertantes. O português entrou em boas posições, mas desperdiçou quase todas as chances. 

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Substitutos e Treinador

    Andrey Santos (7/10):

    Deu ao meio-campo do Chelsea um pouco mais de controle e sustância. 

    Liam Delap (7/10):

    Foi uma verdadeira ameaça saindo do banco, usando sua velocidade e força eficaz.

    Jorrel Hato (6/10):

    Foi um pouco descuidado inicialmente, mas fez uma interceptação vital para negar um chute de Bernardo Silva.

    Calum McFarlane(8/10):

    O técnico interino viu seus jogadores fazerem uma exibição apática no primeiro tempo, mas ele mudou a formação, fez algumas alterações, e viu um desempenho muito melhor no segundo tempo. Ele ficou, com toda razão, encantado quando conseguiram arrancar um ponto no final.

Premier League
Fulham crest
Fulham
FUL
Chelsea crest
Chelsea
CHE
0