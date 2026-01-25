Estêvão e João Pedro comandam vitória, e Chelsea de Liam Rosenior esquenta a briga pelo G4 da Premier League com o Liverpool

O Crystal Palace teve a primeira oportunidade logo aos oito minutos, quando Jean-Philippe Mateta e Ismaila Sarr pressionaram para roubar a bola de Benoit Badiashile na entrada da sua própria área. Mateta avançou e chutou para o gol, mas o goleiro dos Blues, Robert Sanchez, defendeu.
O gol que abriu o placar veio logo após a meia hora de jogo, graças a mais um erro. Estevão aproveitou um passe errado da defesa adversária e partiu em direção ao gol, conseguindo se livrar da marcação de Tyrick Mitchell. O brasileiro parecia ter levado a bola longe demais, mas então acertou um chute brilhante, sem chances para Dean Henderson, goleiro do Palace.
As oportunidades foram escassas para ambos os lados nos primeiros 45 minutos, mas o Chelsea ampliou a vantagem logo no início do segundo tempo. Estevão lançou a bola por cima da defesa para Pedro, que invadiu a área, driblou Wharton e chutou forte, sem chances para Henderson, fazendo 2 a 0.
Estevão foi fundamental em todas as melhores jogadas do Chelsea e obrigou Henderson a trabalhar novamente para impedir que os visitantes fizessem 3 a 0. O brasileiro deu um chutaço de esquerda, com efeito, que Henderson conseguiu fazer uma defesa espetacular. Mas o Chelsea não demorou muito para ampliar a vantagem, já que os Blues ganharam um pênalti por toque de mão após um chute ser bloqueado pelo braço de Jaydee Canvot. Enzo Fernández cobrou com precisão e chutou para o fundo da rede, praticamente selando a vitória.
A tarde desastrosa para o Crystal Palace piorou ainda mais quando Wharton atingiu Moises Caicedo no final da partida e foi expulso por receber o segundo cartão amarelo. Chris Richards ainda conseguiu marcar um gol para o Palace no final, mas foi apenas um consolo, já que o Chelsea levou os três pontos e ultrapassou o Liverpool na tabela.
A GOAL avalia os jogadores do Chelsea que atuaram no Selhurst Park...
