Estêvão e João Pedro comandam vitória, e Chelsea de Liam Rosenior esquenta a briga pelo G4 da Premier League com o Liverpool

Os jovens brasileiros do Chelsea foram os destaques da vitória dos Blues por 3 a 1 sobre o Crystal Palace. Estevão abriu o placar e João Pedro ampliou logo após o intervalo. O gol de pênalti de Enzo Fernández praticamente selou a vitória

O Crystal Palace teve a primeira oportunidade logo aos oito minutos, quando Jean-Philippe Mateta e Ismaila Sarr pressionaram para roubar a bola de Benoit Badiashile na entrada da sua própria área. Mateta avançou e chutou para o gol, mas o goleiro dos Blues, Robert Sanchez, defendeu.

O gol que abriu o placar veio logo após a meia hora de jogo, graças a mais um erro. Estevão aproveitou um passe errado da defesa adversária e partiu em direção ao gol, conseguindo se livrar da marcação de Tyrick Mitchell. O brasileiro parecia ter levado a bola longe demais, mas então acertou um chute brilhante, sem chances para Dean Henderson, goleiro do Palace.

As oportunidades foram escassas para ambos os lados nos primeiros 45 minutos, mas o Chelsea ampliou a vantagem logo no início do segundo tempo. Estevão lançou a bola por cima da defesa para Pedro, que invadiu a área, driblou Wharton e chutou forte, sem chances para Henderson, fazendo 2 a 0.

Estevão foi fundamental em todas as melhores jogadas do Chelsea e obrigou Henderson a trabalhar novamente para impedir que os visitantes fizessem 3 a 0. O brasileiro deu um chutaço de esquerda, com efeito, que Henderson conseguiu fazer uma defesa espetacular. Mas o Chelsea não demorou muito para ampliar a vantagem, já que os Blues ganharam um pênalti por toque de mão após um chute ser bloqueado pelo braço de Jaydee Canvot. Enzo Fernández cobrou com precisão e chutou para o fundo da rede, praticamente selando a vitória.

A tarde desastrosa para o Crystal Palace piorou ainda mais quando Wharton atingiu Moises Caicedo no final da partida e foi expulso por receber o segundo cartão amarelo. Chris Richards ainda conseguiu marcar um gol para o Palace no final, mas foi apenas um consolo, já que o Chelsea levou os três pontos e ultrapassou o Liverpool na tabela.

A GOAL avalia os jogadores do Chelsea que atuaram no Selhurst Park...

    Goleiro e Defesa

    Robert Sanchez (7/10):

    Fez uma defesa importante logo no início, em um chute de Mateta, e não teve muito trabalho depois disso. Ficou furioso no final, pois sua chance de não sofrer gols foi arruinada apesar de seus melhores esforços.

    Reece James (7/10):

    Mais uma atuação dominante do capitão do Chelsea. Sólido na defesa e com boas ultrapassagens.

    Trevoh Chalobah (8/10):

    Teve uma boa atuação contra Mateta e participou do segundo gol do Chelsea com um desarme crucial.

    Benoit Badiashile (5/10):

    Quase ofereceu o primeiro gol a Mateta com um erro bobo, mas Sánchez salvou a situação.

    Marc Cucurella (6/10):

    Não foi sua melhor atuação e teve dificuldades para se entrosar pelo lado esquerdo. Teve uma chance de gol no segundo tempo, mas desperdiçou.

    Meio-campo

    Moisés Caicedo (6/10):

    Teve que ter muito cuidado depois de levar um cartão amarelo logo no início e quase levar outro com uma segunda entrada mal calculada.

    Andrey Santos (7/10):

    Uma atuação eficaz no meio-campo. Fez um corte crucial no primeiro tempo, ganhou alguns duelos importantes e distribuiu bem a bola.

    Ataque

    Estevão (8/10):

    Mais uma atuação empolgante do brasileiro. Abriu o placar com uma ótima arrancada e uma finalização ainda melhor. Poderia ter marcado o segundo antes do intervalo com um lance semelhante e, em seguida, ter dado a assistência para o segundo gol do Chelsea, marcado por João Pedro.

    Enzo Fernandez (7/10):

    Perdeu uma boa oportunidade após um cruzamento de Marc Cucurella, mas liquidou o Crystal Palace com um pênalti convertido com confiança.

    Pedro Neto (5/10):

    Deu o seu melhor como sempre, mas não causou muitos problemas ao Palace.

    João Pedro (8/10):

    Teve uma atuação muito discreta no primeiro tempo, mas ampliou a vantagem do Chelsea no início do segundo tempo com uma ótima jogada individual e finalização, e depois sofreu um pênalti. 

    Substituições e Treinador

    Malo Gusto (S/N):

    Entrou em campo quando o jogo já estava ganho.

    Jamie Gittens (S/N):

    Entrou em campo no último minuto, mas não teve muito tempo para causar impacto.

    Liam Rosenior (7/10):

    O técnico do Chelsea, que mais uma vez não pôde contar com Cole Palmer, viu sua equipe conquistar uma vitória tranquila no Selhurst Park. Essa é a quarta vitória em cinco jogos para Rosenior desde que substituiu Enzo Maresca no comando da equipe.

