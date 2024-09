Técnico Abel Ferreira tem algumas opções para substitui-lo; veja possibilidades

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira terá uma dor de cabeça para a partida contra o Vasco, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h deste domingo (22), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O atacante Estêvão é desfalque certo para o confronto, que dá sequência à luta do Alviverde pela ponta da tabela.

A GOAL, abaixo, te explica o porquê...