“Este clube é uma piada!” – Ex-estrela do Tottenham pede a demissão de Igor Tudor e classifica Conor Gallagher como “péssimo” em discurso sensacionalista em meio à batalha contra o rebaixamento

Em entrevista à talkSPORT, O'Hara expressou sua raiva, dizendo: “O técnico tem que sair. Livrem-se dele. Ele perdeu três jogos seguidos. Somos o único time da Premier League que trouxe um novo técnico para dar um novo impulso ao time e acabamos piorando ainda mais.

Honestamente, ele é uma piada, este clube é uma piada, os proprietários são uma piada, os jogadores são uma piada, o recrutamento é uma piada, a equipe é uma piada, o técnico é uma piada. Tudo neste clube de futebol é uma vergonha absoluta. Honestamente, estou sofrendo, estou realmente sofrendo. Isso dói.”

“Eu não achei que doeria, porque pensei: tivemos alguns bons momentos, vencemos a Liga Europa na última temporada. Isso é simplesmente horrível. Isso é muito ruim. É a pior sensação que já tive como torcedor do Spurs, nunca.”