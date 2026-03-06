Getty Images Sport
“Este clube é uma piada!” – Ex-estrela do Tottenham pede a demissão de Igor Tudor e classifica Conor Gallagher como “péssimo” em discurso sensacionalista em meio à batalha contra o rebaixamento
Spurs em queda livre após derrota para o Palace
O clube londrino atingiu o seu pior resultado em 50 anos após uma derrota por 3 a 1 em casa para o Crystal Palace na quinta-feira, um resultado que o deixa precariamente situado apenas um ponto acima da zona de rebaixamento da Premier League, após uma sequência de 11 jogos consecutivos sem vitória no campeonato.
O clima ficou tenso enquanto os torcedores assistiam ao seu time afundar novamente, sem conseguir encontrar qualquer impulso sob o comando do técnico interino Tudor. Com a ameaça do Campeonato se aproximando, a pressão sobre a hierarquia chegou a um ponto crítico. Após a derrota, o ex-jogador do Spurs O'Hara descarregou sua raiva e exigiu que o clube demitisse Tudor imediatamente.
O discurso sensacional de O'Hara
Em entrevista à talkSPORT, O'Hara expressou sua raiva, dizendo: “O técnico tem que sair. Livrem-se dele. Ele perdeu três jogos seguidos. Somos o único time da Premier League que trouxe um novo técnico para dar um novo impulso ao time e acabamos piorando ainda mais.
Honestamente, ele é uma piada, este clube é uma piada, os proprietários são uma piada, os jogadores são uma piada, o recrutamento é uma piada, a equipe é uma piada, o técnico é uma piada. Tudo neste clube de futebol é uma vergonha absoluta. Honestamente, estou sofrendo, estou realmente sofrendo. Isso dói.”
“Eu não achei que doeria, porque pensei: tivemos alguns bons momentos, vencemos a Liga Europa na última temporada. Isso é simplesmente horrível. Isso é muito ruim. É a pior sensação que já tive como torcedor do Spurs, nunca.”
Recrutamento e Gallagher sob fogo cruzado
O'Hara não parou no banco de reservas, voltou sua atenção para o elenco e, especificamente, para o jogador da seleção inglesa Gallagher, supostamente o artilheiro do Spurs após sua chegada do Atlético de Madrid. “Este time é péssimo. São jogadores da segunda divisão. Pape Sarr é um jogador da segunda divisão. Conor Gallagher. Como ele jogou pelo Atlético de Madrid, eu nunca saberei. Ele tem sido absolutamente horrível”, disse ele.
“O clube de futebol. É inacreditável. As pessoas responsáveis por este clube de futebol. Um dos maiores clubes do mundo. E uma verdadeira piada. Somos uma piada de clube de futebol por termos permitido que isso acontecesse e os torcedores tiveram que aceitar isso.”
Esperanças de sobrevivência e o silêncio de Tudor
O Tottenham ocupa atualmente a 16ª posição na tabela, após sofrer cinco derrotas consecutivas. O recrutamento do clube continua sob intenso escrutínio, enquanto se prepara para lutar com unhas e dentes pelo seu estatuto na primeira divisão nas últimas semanas da temporada.
Tudor permaneceu calado sobre seu futuro após a derrota para o Palace. Quando questionado se ele estaria no banco para a próxima partida, ele simplesmente respondeu: “Sem comentários sobre essa pergunta”. Antes dessa pergunta, Tudor foi questionado se achava que a hierarquia permitiria que ele continuasse no cargo. “Não penso nessa direção, tenho meu trabalho a fazer e isso é tudo”, respondeu.
