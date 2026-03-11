A mídia italiana escreve sobre o “rolo compressor” bávaro, que não deu chances ao Atalanta, “claramente superado”. Também na Inglaterra, Espanha e França, após o 6 a 1, todos tiram o chapéu para o campeão alemão. Uma seleção das reações da imprensa.
“Este Bayern é assustador”: a imprensa internacional se curva diante da demonstração de poder do FCB contra o Atalanta Bergamo
Comentários da imprensa sobre a vitória do Bayern contra o Atalanta na Liga dos Campeões: ITÁLIA
Tuttosport: “O Bayern de Munique é uma máquina, o Atalanta é eliminado após o 1 a 6 em Bergamo”.
Gazzetta dello Sport: “Atalanta, assim não dá! Humilhado em casa por um Bayern imparável: seis gols sofridos – e poderia ter sido muito pior.”
Goal Italia: “Olise brilhante, Gnabry imparável, Luis Díaz eletrizante e Jackson excelente, o Atalanta foi claramente superado.”
Corriere della Serra: “Os alemães, que deixaram Kane e Musiala inicialmente no banco, precisaram de apenas 25 minutos para destruir as esperanças da Atalanta. Com três gols por tempo, o Bayern de Munique já está voando em direção às quartas de final.”
Reações da imprensa ao jogo da Liga dos Campeões entre o Bayern e o Atalanta: FRANÇAL'Equipe: “O Bayern de Munique atropela o Atalanta Bergamo na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.”
Comentários da imprensa sobre a vitória do Bayern contra o Atalanta na Liga dos Campeões: INGLATERRA
BBC: “Michael Olise brilhou na ausência de Harry Kane, quando o Bayern de Munique derrotou o Atalanta por uma larga margem na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.”
ESPN: “Bayern em grande fase: seis gols na goleada em Bergamo.”
Reações da imprensa ao jogo da Liga dos Campeões entre o Bayern e o Atalanta: ESPANHA
AS: “Este Bayern é assustador: com uma vitória fora de casa por 6 a 1 contra o Atalanta, o Bayern reafirma mais uma vez suas ambições pelo título. Musiala brilhou novamente.”
Marca: “O pesadelo de Alphonso Davies ofusca a gala do Bayern: o canadense entrou em campo no intervalo em Bergamo, mas teve que sair em lágrimas após apenas 25 minutos.”
Mundo Deportivo: “O Bayern destrói o Atalanta e agora aguarda o Real Madrid ou o Manchester City. O campeão alemão mostrou à Europa, com seu futebol avassalador, que é um sério candidato ao título da Liga dos Campeões, ao derrotar o Atalanta nas oitavas de final com uma vitória sensacional por 6 a 1.”
El País: “O Bayern é um furacão! Em um jogo memorável, o Bayern de Munique garante em Bergamo sua vaga nas quartas de final.”
Comentários da imprensa sobre a vitória do Bayern contra o Atalanta na Liga dos Campeões: ÁUSTRIA
Hoje: “O Bayern comemora goleada – Espetáculo de gols em Madri: o Bayern de Munique derrota o Atalanta Bergamo por 6 a 1.”
Kronen Zeitung: “O Bayern de Munique humilha o inferior Atalanta.”