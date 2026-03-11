“Este Bayern é assustador”: a imprensa internacional se curva diante da demonstração de poder do FCB contra o Atalanta Bergamo

Tuttosport: “O Bayern de Munique é uma máquina, o Atalanta é eliminado após o 1 a 6 em Bergamo”.

Gazzetta dello Sport: “Atalanta, assim não dá! Humilhado em casa por um Bayern imparável: seis gols sofridos – e poderia ter sido muito pior.”

Goal Italia: “Olise brilhante, Gnabry imparável, Luis Díaz eletrizante e Jackson excelente, o Atalanta foi claramente superado.”

Corriere della Serra: “Os alemães, que deixaram Kane e Musiala inicialmente no banco, precisaram de apenas 25 minutos para destruir as esperanças da Atalanta. Com três gols por tempo, o Bayern de Munique já está voando em direção às quartas de final.”