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Este ano não foi possível: o FC Bayern altera o formato da comemoração do título do ano passado

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Futebol feminino
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Ao contrário do ano passado, as jogadoras de futebol do FC Bayern terão sua própria festa de comemoração do título.

Conforme divulgado pelo clube na terça-feira, a equipe do técnico José Barcala será recebida na próxima segunda-feira, às 15h, pelo prefeito de Munique, Dominik Krause, e, em seguida, apresentará o troféu na varanda da prefeitura, na Marienplatz. Além disso, a equipe assinará o Livro de Ouro.

  • Na quinta-feira (16h/ZDF e Sky), as jogadoras de Munique disputam a final da Copa contra o VfL Wolfsburg, buscando também a conquista da dobradinha. Os homens, que também ainda podem conquistar a dobradinha, realizarão sua festa de comemoração do título já no domingo (a partir das 12h30).

    Não foi possível realizar uma festa conjunta este ano, pois as mulheres disputam no domingo (14h) sua última partida da temporada contra o Hamburger SV. As jogadoras, lideradas pela capitã da seleção alemã Giulia Gwinn, já receberam o troféu do campeonato após a última partida em casa no último sábado contra o Eintracht Frankfurt.

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