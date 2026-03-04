“Estava prestes a ir para o Chelsea” – O ex-assistente de Liam Rosenior explica por que recusou a oferta de retorno ao Blues para permanecer no Strasbourg com o novo técnico Gary O'Neil

A remodelação do comando técnico foi iniciada após a saída de Maresca no dia de Ano Novo, levando o Chelsea a recorrer ao seu clube irmão, o Strasbourg, para encontrar um sucessor dentro da estrutura de propriedade compartilhada da BlueCo. Embora Rosenior tenha tido uma passagem produtiva de 18 meses pela França, levando o Strasbourg à competição europeia, ele aproveitou a oportunidade de comandar o Blues, confirmando um acordo logo após o empate de despedida contra o Nice.

A transição marcou um período de mudanças significativas para ambas as equipes, já que Rosenior chegou a Stamford Bridge com um contrato de cinco anos e meio, ao lado de importantes membros da comissão técnica, incluindo Kalifa Cisse e Justin Walker. Apesar da estreita relação de trabalho com o assistente técnico Filipe Coelho, este último optou por não acompanhar o técnico principal a Londres. Para Coelho, embora a atração profissional do Chelsea fosse evidente, ele sentiu que não era o momento certo para outra mudança, optando por manter a estabilidade no Strasbourg sob o novo regime.