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Udinese Calcio v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

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Estatísticas do Calcio: Inter se prepara para atropelar a Udinese e Amorim tem feito histórico à espera com o Milan

Especiais e Opinião
Sassuolo x Juventus
Sassuolo
Juventus
Campeonato Italiano
Napoli x Bologna
Napoli
Bologna
Lazio x Milan
Lazio
Milan
Inter de Milão x Udinese
Inter de Milão
Udinese
Venezia x Fiorentina
Venezia
Fiorentina
Rúben Amorim
Itália

As disputas da quarta rodada da temporada do Campeonato Italiano, transmitido na stc tv, começam na noite de sexta-feira, com a realização da partida entre Venezia e o visitante Fiorentina.

Os amantes do Calcio terão encontro marcado com o aguardado clássico entre Milan e o mandante Lazio, depois de amanhã, no sábado, enquanto a Juventus visita o Sassuolo, no domingo, e o Napoli recebe o adversário Bologna.

As disputas da rodada se encerram com o confronto entre Inter de Milão, atual campeão, e o visitante Udinese, na próxima segunda-feira.

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De acordo com a rede de estatísticas "Opta", a Inter de Milão venceu 18 de suas últimas 23 partidas contra a Udinese no Campeonato Italiano, contra dois empates e três derrotas. 

Nenhum time conquistou mais vitórias sobre a Udinese na competição durante o mesmo período, desde o início de 2015, com exceção da Roma, com 19 vitórias.

Ao mesmo tempo, a Udinese venceu sua última partida como visitante contra a Inter no Campeonato Italiano, depois de ter perdido as sete partidas anteriores fora de casa contra ela consecutivamente. 

A Inter de Milão venceu suas três primeiras partidas no Campeonato Italiano nesta temporada, e pode conquistar quatro vitórias em seus quatro primeiros jogos no Calcio pela nona vez em sua história, e pela sexta vez no século atual, após as temporadas 2002-2003, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020 e 2023-2024.

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  • Juventus FC v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport

    Sassuolo: a vítima preferida da Juventus

    Sobre o duelo entre Napoli e Bologna, a "Opta" destacou que o Bologna venceu as duas últimas partidas diante do Napoli no Campeonato Italiano, depois de ter conquistado apenas uma vitória em seus 11 confrontos anteriores, contra 4 empates e 6 derrotas.

    O Napoli venceu 9 de suas últimas 12 partidas em casa diante do Bologna no Campeonato Italiano, contra 3 derrotas.

    O Napoli não conseguiu marcar em 3 de suas últimas 6 partidas diante do Bologna no Campeonato Italiano, depois de ter balançado as redes em 20 jogos consecutivos contra o rival, uma sequência na qual o Partenopei marcou 55 gols, a uma média de 2,75 gols por partida.

    O Bologna é um dos 6 clubes que ainda não conquistaram nenhuma vitória no Campeonato Italiano nesta temporada, depois de ter empatado uma vez e perdido dois jogos, além de ter marcado apenas dois gols na atual temporada.

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    Rasmus Højlund, jogador do Napoli, marcou em 4 de suas últimas 5 participações no Campeonato Italiano, incluindo suas duas últimas partidas contra Como e Inter, e poderá marcar em pelo menos 3 jogos consecutivos no campeonato pela terceira vez em sua carreira nas cinco grandes ligas europeias, depois de ter feito isso anteriormente com a Atalanta em janeiro de 2023, quando marcou em 3 partidas seguidas, e com o Manchester United entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, quando marcou em 6 partidas seguidas.

    Sobre o duelo entre Sassuolo e Juventus, as duas equipes empataram por 1 a 1 em seu último confronto no Campeonato Italiano, em março, depois de seus nove confrontos anteriores terem terminado sem empate, com 6 vitórias da Juventus e 3 do Sassuolo.

    O Sassuolo venceu duas de suas últimas 3 partidas em casa diante da Juventus no Campeonato Italiano, contra uma derrota, depois de ter conquistado apenas uma vitória nos primeiros 9 jogos em que recebeu os bianconeri, contra dois empates e 6 derrotas.

    A Opta destacou: "A Juventus venceu mais partidas contra o Sassuolo do que qualquer outra equipe no Campeonato Italiano, com 16 vitórias, além de ter marcado mais gols contra ele do que qualquer outro adversário, com 56 gols".

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  • AC Milan v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport

    Os números do aguardado confronto entre Milan e Lazio

    Em relação ao aguardado clássico entre Lazio e Milan, a Lazio venceu duas das últimas três partidas contra o Milan no Campeonato Italiano, contra uma derrota — o mesmo número de vitórias que havia conquistado em seus dez confrontos anteriores, que tiveram um empate e sete derrotas. 

    Além disso, a Lazio não consegue vencer duas partidas consecutivas no Campeonato Italiano contra o Milan desde 2012.

    A Lazio perdeu 73 partidas dos 166 confrontos contra o Milan no Campeonato Italiano, contra 33 vitórias e 60 empates.

    Desde 2012, a Lazio venceu sete das 15 partidas que disputou em casa contra o Milan no Campeonato Italiano, contra quatro empates e quatro derrotas.

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    O Milan perdeu ao menos uma partida das quatro primeiras no Campeonato Italiano em cada uma das três temporadas anteriores, entre 2023-2024 e 2025-2026, depois de manter sua campanha invicta nas quatro primeiras partidas nas três temporadas que as precederam, entre 2020-2021 e 2022-2023.

    Rúben Amorim pode se tornar o primeiro técnico do Milan a vencer três das quatro primeiras partidas no Campeonato Italiano desde Fatih Terim, em 2001. 

    De maneira geral, Amorim pode se tornar o décimo segundo técnico na história do clube a conquistar ao menos três vitórias nas quatro primeiras partidas no Campeonato Italiano.

    Sobre o duelo entre Venezia e Fiorentina, a "Opta" informou que o Venezia conquistou 11 vitórias sobre a Fiorentina em 28 partidas no Campeonato Italiano, contra três empates e 14 derrotas, um número de vitórias que supera em ao menos quatro as suas vitórias sobre qualquer outra equipe na competição. 

    O Venezia também venceu cinco das últimas nove partidas que disputou contra a Fiorentina no Campeonato Italiano, contra um empate e três derrotas.

    Além disso, a atual sequência do Venezia de cinco vitórias consecutivas em casa contra a Fiorentina é a mais longa de sua história em seu estádio contra um único adversário no Campeonato Italiano.

    A Fiorentina perdeu suas três partidas de abertura no Campeonato Italiano nesta temporada, um início negativo que só aconteceu uma vez antes na história do clube, na temporada 1935-1936, quando empatou sua quarta partida no Calcio.

    Franco Mastantuono, jogador do Real Madrid que atua emprestado à Fiorentina, deu 10 finalizações sem marcar nenhum gol durante as três primeiras rodadas da temporada 2026-2027 do Calcio.

    Entre os jogadores que ainda não marcaram, Mastantuono ocupa a terceira posição, empatado em número de tentativas com Mattia Zaccagni e Douglas Luiz, sendo superado apenas por Paulo Dybala, com 13 finalizações, e Armand Laurienté, com 16 finalizações.

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