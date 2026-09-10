As disputas da quarta rodada da temporada do Campeonato Italiano, transmitido na stc tv, começam na noite de sexta-feira, com a realização da partida entre Venezia e o visitante Fiorentina.

Os amantes do Calcio terão encontro marcado com o aguardado clássico entre Milan e o mandante Lazio, depois de amanhã, no sábado, enquanto a Juventus visita o Sassuolo, no domingo, e o Napoli recebe o adversário Bologna.

As disputas da rodada se encerram com o confronto entre Inter de Milão, atual campeão, e o visitante Udinese, na próxima segunda-feira.

De acordo com a rede de estatísticas "Opta", a Inter de Milão venceu 18 de suas últimas 23 partidas contra a Udinese no Campeonato Italiano, contra dois empates e três derrotas.

Nenhum time conquistou mais vitórias sobre a Udinese na competição durante o mesmo período, desde o início de 2015, com exceção da Roma, com 19 vitórias.

Ao mesmo tempo, a Udinese venceu sua última partida como visitante contra a Inter no Campeonato Italiano, depois de ter perdido as sete partidas anteriores fora de casa contra ela consecutivamente.

A Inter de Milão venceu suas três primeiras partidas no Campeonato Italiano nesta temporada, e pode conquistar quatro vitórias em seus quatro primeiros jogos no Calcio pela nona vez em sua história, e pela sexta vez no século atual, após as temporadas 2002-2003, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020 e 2023-2024.

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