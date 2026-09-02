A Roma chamou fortemente a atenção ao abrir a temporada com duas vitórias consecutivas por 4 a 0, tornando-se um dos apenas 3 times na história do Campeonato Italiano a marcar ao menos 8 gols sem sofrer nenhum nas duas primeiras rodadas.
E o mais impressionante é que o último time a alcançar 9 gols ou mais sem sofrer nenhum nas 3 primeiras partidas foi a Juventus na temporada 1983-1984, o que coloca a Roma diante de uma oportunidade histórica caso mantenha seu início perfeito.
Mas a Atalanta representa um teste difícil, e um freguês em particular, depois de ter evitado a derrota diante da Roma nos últimos 8 confrontos pelo Campeonato, somando 6 vitórias e dois empates, a mais longa série na história deste duelo.
Além disso, a Roma venceu apenas uma vez nas últimas 12 partidas em seu estádio diante da Atalanta, contra 6 empates e 5 derrotas.
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Por outro lado, a Atalanta pode conquistar a vitória nas 3 primeiras partidas da temporada pela primeira vez desde a temporada 2020-2021. Donyell Malen também se destaca com um número marcante, depois de ter marcado 19 gols em suas primeiras 20 partidas pelo Campeonato Italiano, sendo superado historicamente neste início apenas por Gunnar Nordahl e José Altafini, que chegaram a 20 gols nas primeiras 20 partidas.
Já Lazar Samardzic marcou em cada uma de suas seis últimas temporadas pelo Campeonato Italiano, e se der uma assistência diante da Roma, se tornará o jogador mais jovem desde a temporada 2004-2005 a somar gol e assistência em 6 temporadas diferentes.
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