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FC Internazionale v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

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Estatísticas do Calcio: a solidez do Napoli desafia a Inter e um tabu persegue o clássico entre Juventus e Milan

Inter de Milão x Napoli
Inter de Milão
Napoli
Campeonato Italiano
Roma x Atalanta
Roma
Atalanta
Genoa x Como
Genoa
Como
Udinese x Lazio
Udinese
Lazio
Juventus x Milan
Juventus
Milan
V. Osimhen
Itália
Nigéria

A conquista de Osimhen sob ameaça

Os grandes clubes do Campeonato Italiano entram na disputa da terceira rodada em meio à expectativa de reforçar uma série de números marcantes, o que pode colocar algumas equipes diante da chance de fazer história.

As atenções se voltam especialmente para três clássicos que reúnem Inter e Napoli, Roma e Atalanta, e Juventus e Milan, depois que os três confrontos carregaram uma série de números que tornam a rodada estatisticamente diferente.

  • Uma oportunidade preciosa: Inter busca marca inédita

    A Inter tem a chance de escrever uma nova página na história de seus confrontos com o Napoli, depois de ter marcado nos últimos 16 jogos consecutivos entre as duas equipes pelo Campeonato Italiano.

    De acordo com dados da rede Opta, "nenhuma equipe jamais marcou em 17 confrontos consecutivos contra o Napoli", o que significa que um único gol da Inter lhe garantiria esse recorde histórico de forma isolada.

    A Inter busca também conquistar a vitória nas três primeiras partidas da temporada pela primeira vez desde a temporada 2023-2024, depois de ter feito pontuação máxima nas duas primeiras rodadas.

    Hakan Çalhanoğlu se destaca entre os principais números individuais, depois de ter marcado nas duas primeiras partidas, e pode se tornar o primeiro meio-campista na história da Inter a marcar nas três primeiras partidas de uma mesma temporada.

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    Já o Napoli entra no clássico com uma sequência de 5 partidas consecutivas sem derrota diante da Inter, com um triunfo e 4 empates, ao passo que nunca havia chegado a 6 partidas consecutivas sem derrota contra a Inter desde uma sequência que se estendeu entre 2013 e 2015.

    A Inter tem vantagem histórica no número de vitórias sobre o Napoli, depois de ter conquistado 70 triunfos contra 48 derrotas e 42 empates, além de ter marcado 229 gols nos confrontos, sendo superada apenas pela Juventus.

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  • Oportunidade histórica para a Roma, e a Atalanta tem seu próprio trauma

    A Roma chamou fortemente a atenção ao abrir a temporada com duas vitórias consecutivas por 4 a 0, tornando-se um dos apenas 3 times na história do Campeonato Italiano a marcar ao menos 8 gols sem sofrer nenhum nas duas primeiras rodadas.

    E o mais impressionante é que o último time a alcançar 9 gols ou mais sem sofrer nenhum nas 3 primeiras partidas foi a Juventus na temporada 1983-1984, o que coloca a Roma diante de uma oportunidade histórica caso mantenha seu início perfeito.

    Mas a Atalanta representa um teste difícil, e um freguês em particular, depois de ter evitado a derrota diante da Roma nos últimos 8 confrontos pelo Campeonato, somando 6 vitórias e dois empates, a mais longa série na história deste duelo.

    Além disso, a Roma venceu apenas uma vez nas últimas 12 partidas em seu estádio diante da Atalanta, contra 6 empates e 5 derrotas.

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    Por outro lado, a Atalanta pode conquistar a vitória nas 3 primeiras partidas da temporada pela primeira vez desde a temporada 2020-2021. Donyell Malen também se destaca com um número marcante, depois de ter marcado 19 gols em suas primeiras 20 partidas pelo Campeonato Italiano, sendo superado historicamente neste início apenas por Gunnar Nordahl e José Altafini, que chegaram a 20 gols nas primeiras 20 partidas.

    Já Lazar Samardzic marcou em cada uma de suas seis últimas temporadas pelo Campeonato Italiano, e se der uma assistência diante da Roma, se tornará o jogador mais jovem desde a temporada 2004-2005 a somar gol e assistência em 6 temporadas diferentes.

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  • O fantasma do terceiro empate sem gols

    O confronto entre Juventus e Milan parece diferente das demais grandes partidas da rodada, já que 4 dos últimos 5 duelos entre as duas equipes terminaram empatados por 0 a 0, incluindo os dois últimos jogos. Esse clássico nunca havia terminado com três empates sem gols consecutivos, e os confrontos entre eles também não registravam uma sequência mais longa de empates desde os 4 empates seguidos entre 1973 e 1974.

    A Juventus também possui uma marca defensiva notável, tendo mantido o gol invicto nos últimos 6 jogos consecutivos diante do Milan, a mais longa sequência do Milan sem marcar contra um mesmo adversário, de acordo com os números históricos da competição.

    A Juventus, que venceu suas duas primeiras partidas por 1 a 0 e 2 a 0, pode manter o gol invicto nos 3 primeiros jogos da temporada pela segunda vez apenas nas últimas 10 temporadas.

    Por outro lado, o Milan tem a chance de conquistar a terceira vitória consecutiva no início da temporada pela quarta vez nas últimas 7 temporadas.

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    Nico González carrega um número positivo diante do Milan, tendo participado de 3 gols nos seus últimos 4 jogos em casa contra os rossoneri, sendo um gol e duas assistências.

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  • Começo histórico para a Lazio: Dovbyk persegue Osimhen

    A Lazio venceu suas duas primeiras partidas da temporada por dois gols de diferença, sem sofrer nenhum gol, em um início inédito na história do clube com essa característica.

    A equipe busca vencer as três primeiras partidas da temporada pela terceira vez apenas, após ter conseguido esse feito nas temporadas 1974-1975 e 2012-2013.

    Enfrenta a Udinese, que não perdeu para a Lazio em 8 dos últimos 10 confrontos, mas a Lazio tem um retrospecto mais forte no estádio da Udinese, já que não perdeu em 12 das últimas 13 visitas, com 8 vitórias e 4 empates.

    Na partida entre Genoa e Como, Tsós Dufícas, jogador do Como, terá a chance de igualar o recorde de Victor Osimhen, ex-astro do Napoli e atualmente no Galatasaray, após ter marcado em 5 partidas consecutivas fora de casa no Campeonato Italiano, precisando marcar na sexta para igualar a sequência de Osimhen em 2023.

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