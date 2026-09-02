A Inter tem a chance de escrever uma nova página na história de seus confrontos com o Napoli, depois de ter marcado nos últimos 16 jogos consecutivos entre as duas equipes pelo Campeonato Italiano.

De acordo com dados da rede Opta, "nenhuma equipe jamais marcou em 17 confrontos consecutivos contra o Napoli", o que significa que um único gol da Inter lhe garantiria esse recorde histórico de forma isolada.

A Inter busca também conquistar a vitória nas três primeiras partidas da temporada pela primeira vez desde a temporada 2023-2024, depois de ter feito pontuação máxima nas duas primeiras rodadas.

Hakan Çalhanoğlu se destaca entre os principais números individuais, depois de ter marcado nas duas primeiras partidas, e pode se tornar o primeiro meio-campista na história da Inter a marcar nas três primeiras partidas de uma mesma temporada.

Já o Napoli entra no clássico com uma sequência de 5 partidas consecutivas sem derrota diante da Inter, com um triunfo e 4 empates, ao passo que nunca havia chegado a 6 partidas consecutivas sem derrota contra a Inter desde uma sequência que se estendeu entre 2013 e 2015.

A Inter tem vantagem histórica no número de vitórias sobre o Napoli, depois de ter conquistado 70 triunfos contra 48 derrotas e 42 empates, além de ter marcado 229 gols nos confrontos, sendo superada apenas pela Juventus.