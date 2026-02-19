Getty
Estatística incrível revela a origem dos problemas do Arsenal na luta pelo título após a derrota para o Wolves
Arteta sob pressão para conquistar um troféu
Progressos positivos foram alcançados no Emirates Stadium sob o comando de um técnico espanhol, com desafios para conquistas importantes em casa e no exterior sendo montados. No entanto, o sucesso tangível tem se mostrado escasso.
Os Gunners continuam na busca por um tetracampeonato sem precedentes nesta temporada, com a tentativa de conquistar a supremacia na Premier League complementada pela busca pela glória na FA Cup, na Carabao Cup e na Liga dos Campeões.
Arsenal perde pontos em situações favoráveis
Arteta, no entanto, precisará ver uma determinação obstinada de seu time se quiserem ultrapassar qualquer uma dessas linhas em primeiro lugar. Os Gunners passaram por um momento de instabilidade nas últimas semanas, conquistando apenas duas vitórias nos últimos sete jogos da Premier League.
Essa sequência de resultados reduziu a vantagem na liderança da tabela para apenas cinco pontos, com o segundo colocado, Manchester City, tendo um jogo a menos. Falhas graves foram dolorosamente expostas contra o Wolves.
Depois de liderar por 2 a 0 aos 56 minutos no Molineux, o Arsenal sofreu o empate dramático aos quatro minutos do tempo adicional, quando o jovem estreante Tom Edozie chutou a bola por cima de Riccardo Calafiori na linha.
O Arsenal já perdeu sete pontos em posições de vantagem em 2026, com apenas o West Ham e o Crystal Palace (oito cada), ameaçados de rebaixamento, sofrendo mais neste aspecto.
Arteta questionado sobre a fragilidade mental dos Gunners na busca pelo título
Arteta reconhece que tem questões a resolver no norte de Londres. Ao refletir sobre uma noite frustrante em West Midlands, ele disse aos repórteres: “Obviamente, estou extremamente decepcionado com o resultado, com a forma como o jogo terminou, mas temos que culpar a nós mesmos. Acho que o desempenho no segundo tempo não mostrou nada próximo dos padrões exigidos nesta liga para vencer, com a margem que acho que deveria ter existido hoje, especialmente pela maneira como jogamos no primeiro tempo. É um momento de decepção.
“Todos nós queremos falar muito sobre como estamos nos sentindo, mas não é o momento de fazer isso, porque tudo o que fazemos deve ser sempre e apenas com a intenção de ajudar a equipe. Neste momento, acho que temos que engolir essa frustração. Quando você está neste nível e no topo, precisa aceitar o golpe, porque hoje nós também merecemos, e seguir em frente o mais rápido possível, porque no domingo temos um grande jogo pela frente.”
Questionado sobre a suposta fragilidade de sua equipe quando pressionada, com a perda da liderança na disputa pelo título em campanhas anteriores, Arteta acrescentou: “Acho que qualquer pergunta, qualquer crítica, qualquer opinião, você tem que aceitar. Acho que é isso. Qualquer golpe, qualquer bala, aceite, porque não jogamos no nível exigido.
“Tudo o que alguém disser pode estar certo, porque não fizemos o que tínhamos que fazer. A maneira de fazer isso é no campo no domingo, em uma grande oportunidade que temos. Sempre fizemos isso, mas você é forte se mostrar isso na próxima vez que fizer. Falar e dizer isso aqui é simples, e temos que fazer isso em campo.”
Arsenal enfrenta o Tottenham no clássico do norte de Londres
Ele continuou dizendo sobre manter os torcedores preocupados a bordo: “Quanto mais eles puderem estar com os jogadores [melhor], e eu serei o primeiro a estar muito próximo deles, porque isso não tem nada a ver com atitude ou desejo. É completamente o oposto. Faz parte do futebol.
“Tudo o que poderia ter dado errado, deu errado, porque quando você olha para a maneira como sofremos os dois gols, sem realmente sofrer em outras situações, é muito raro. Mas aconteceu, e aconteceu por um motivo, e precisamos reagir a isso.”
Arteta não deve ter que forçar muito suas habilidades motivacionais antes da próxima partida do Arsenal, com um clássico contra o Tottenham, vizinho do norte de Londres, marcado para domingo.
