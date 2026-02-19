Estatística incrível revela a origem dos problemas do Arsenal na luta pelo título após a derrota para o Wolves

Arteta reconhece que tem questões a resolver no norte de Londres. Ao refletir sobre uma noite frustrante em West Midlands, ele disse aos repórteres: “Obviamente, estou extremamente decepcionado com o resultado, com a forma como o jogo terminou, mas temos que culpar a nós mesmos. Acho que o desempenho no segundo tempo não mostrou nada próximo dos padrões exigidos nesta liga para vencer, com a margem que acho que deveria ter existido hoje, especialmente pela maneira como jogamos no primeiro tempo. É um momento de decepção.

“Todos nós queremos falar muito sobre como estamos nos sentindo, mas não é o momento de fazer isso, porque tudo o que fazemos deve ser sempre e apenas com a intenção de ajudar a equipe. Neste momento, acho que temos que engolir essa frustração. Quando você está neste nível e no topo, precisa aceitar o golpe, porque hoje nós também merecemos, e seguir em frente o mais rápido possível, porque no domingo temos um grande jogo pela frente.”

Questionado sobre a suposta fragilidade de sua equipe quando pressionada, com a perda da liderança na disputa pelo título em campanhas anteriores, Arteta acrescentou: “Acho que qualquer pergunta, qualquer crítica, qualquer opinião, você tem que aceitar. Acho que é isso. Qualquer golpe, qualquer bala, aceite, porque não jogamos no nível exigido.

“Tudo o que alguém disser pode estar certo, porque não fizemos o que tínhamos que fazer. A maneira de fazer isso é no campo no domingo, em uma grande oportunidade que temos. Sempre fizemos isso, mas você é forte se mostrar isso na próxima vez que fizer. Falar e dizer isso aqui é simples, e temos que fazer isso em campo.”