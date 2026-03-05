Estatística impressionante mostra que o Arsenal levou MAIS DE TRINTA MINUTOS para reiniciar o jogo na vitória sobre o Brighton

“Acho que só houve uma equipe que tentou jogar futebol hoje... Nunca serei aquele tipo de treinador que tenta ganhar dessa forma. Quero fazer um bom trabalho. Quero que os meus jogadores continuem a melhorar, continuem a jogar futebol em campo”, afirmou o treinador do Brighton, Fabian Hurzeler, após o apito final. O treinador dos Seagulls ficou exasperado com a conduta tática dos líderes da liga, alegando que a sua equipa era a única interessada em jogar um jogo justo, enquanto o tempo era esgotado pelos visitantes.

O técnico de 33 anos não mediu palavras em sua avaliação da dependência do futebol moderno em relação às pausas, afirmando: “No final, é claro, todas as equipes vão administrar e perder tempo, mas acho que tem que haver um limite, e esse limite tem que ser definido pela Premier League. O limite tem que ser definido pelos árbitros, no momento eles fazem o que querem. Se eu perguntasse agora a todos nesta sala se realmente gostaram deste jogo de futebol, tenho certeza de que talvez um levantasse o braço porque é um grande torcedor do Arsenal, mas, fora isso, não há chance.”