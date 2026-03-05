Getty Images Sport
Traduzido por
Estatística impressionante mostra que o Arsenal levou MAIS DE TRINTA MINUTOS para reiniciar o jogo na vitória sobre o Brighton
Reveladas as impressionantes estatísticas do Arsenal após o reinício
De fato, de acordo com estatísticas da Opta, o Arsenal levou um total acumulado de 30 minutos e 51 segundos para reiniciar o jogo contra o Brighton. Esse número notável representa o maior tempo total gasto em reinícios em qualquer partida da Premier League nesta temporada. Para colocar isso em perspectiva, aproximadamente um terço dos noventa minutos tradicionais da partida foi consumido apenas pelo tempo que os londrinos levaram para colocar a bola de volta em jogo. Os atrasos foram meticulosamente distribuídos por várias situações de bola parada, com os Gunners controlando fortemente o relógio em escanteios, chutes de meta, lateral e faltas. Ao deliberadamente retardar essas transições rotineiras, o Arsenal efetivamente quebrou o ritmo do jogo, sufocando o ímpeto do Brighton e frustrando a torcida local no Amex.
- Getty Images Sport
Hurzeler critica as artes obscuras dos Gunners
“Acho que só houve uma equipe que tentou jogar futebol hoje... Nunca serei aquele tipo de treinador que tenta ganhar dessa forma. Quero fazer um bom trabalho. Quero que os meus jogadores continuem a melhorar, continuem a jogar futebol em campo”, afirmou o treinador do Brighton, Fabian Hurzeler, após o apito final. O treinador dos Seagulls ficou exasperado com a conduta tática dos líderes da liga, alegando que a sua equipa era a única interessada em jogar um jogo justo, enquanto o tempo era esgotado pelos visitantes.
O técnico de 33 anos não mediu palavras em sua avaliação da dependência do futebol moderno em relação às pausas, afirmando: “No final, é claro, todas as equipes vão administrar e perder tempo, mas acho que tem que haver um limite, e esse limite tem que ser definido pela Premier League. O limite tem que ser definido pelos árbitros, no momento eles fazem o que querem. Se eu perguntasse agora a todos nesta sala se realmente gostaram deste jogo de futebol, tenho certeza de que talvez um levantasse o braço porque é um grande torcedor do Arsenal, mas, fora isso, não há chance.”
O Arsenal é realmente o pior infrator?
Os londrinos do norte aparentemente priorizaram a gestão do jogo, com os dados sugerindo que o Arsenal levou em média 31,4 segundos para colocar a bola de volta em jogo após escanteios, chutes de meta, lançamentos e cobranças de falta. No entanto, apesar da indignação de Hurzeler, uma análise mais profunda dos números revela uma história um pouco diferente sobre o estado do futebol moderno. Ainda de acordo com a Opta, embora 31,4 segundos por reinício seja um tempo alto, está longe de ser uma anomalia. Na verdade, houve 195 casos de equipes que levaram mais tempo do que essa média para reiniciar o jogo em uma partida da Premier League até agora na temporada 2025-26.
- Getty/GOAL
Arteta ignora os rumores
A tensão não terminou em campo, já que Arteta foi confrontado com a avaliação contundente de Hurzeler durante suas obrigações com a mídia após a partida. Quando informado de que seu colega achava que o Arsenal estava “criando suas próprias regras” e manipulando o andamento da partida, o espanhol foi rápido em descartar as reclamações como um tema recorrente sempre que essas duas equipes se enfrentam.
“Que surpresa! Não. Basta voltar aos jogos anteriores e você encontrará muitos comentários como esse sempre vindos dele”, respondeu Arteta com desdém. O técnico do Arsenal não pareceu incomodado com as críticas, concentrando-se, em vez disso, no resultado que colocou sua equipe sete pontos à frente na liderança da tabela, apesar do Brighton ter dominado o número de chutes com 13 tentativas contra quatro do Arsenal ao longo dos 90 minutos.
Embora o debate sobre as “artes obscuras” e a perda de tempo na era moderna da Premier League sem dúvida continue, os Gunners claramente não se desculpam por seus métodos. Enquanto as táticas renderem resultados, o foco do Arsenal permanecerá firmemente fixado na disputa pelo título, deixando as reclamações para os adversários.
Publicidade