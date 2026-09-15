Antes do confronto acirrado, o técnico italiano valorizou a oportunidade de medir o progresso de sua equipe contra um rival na briga pelo título. Em entrevista à DAZN Italia, Gasperini disse: "Temos alguns dias para nos preparar. Houve uma grande diferença entre os times na temporada passada, especialmente quando fomos atropelados no jogo de volta, mas foi ali que a verdadeira Roma nasceu, com uma escalada depois disso em termos de resultados, atitude e mentalidade."

O experiente treinador acrescentou: "Claramente, a Inter é a referência desta liga, uma equipe forte apontada por todos como a melhor da Itália, embora eu ache que o Como esteja chegando perto. É uma oportunidade para nós nos medirmos contra o melhor e mostrar que podemos fazer melhor do que nas atuações recentes."