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Adhe Makayasa

Traduzido por

'Estar à altura dos melhores' - Gian Piero Gasperini saboreia duelo da Roma com a Inter

G. Gasperini
Roma x Inter de Milão
Roma
Inter de Milão
Campeonato Italiano

O técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, está ansioso para testar as credenciais de sua equipe na briga pelo título contra a Inter, depois de ampliar seu início perfeito na campanha da Serie A. A Roma manteve a liderança com uma sólida vitória por 2 a 0 sobre o Torino na noite de segunda-feira, preparando um duelo atraente entre os únicos dois clubes com campanha perfeita na elite do futebol italiano.

  • Giallorossi mantêm início perfeito

    Gols no segundo tempo de Donyell Malen e Niccolo Pisilli levaram a Roma a uma vitória por 2 a 0 sobre o Torino na noite de segunda-feira. A atuação disciplinada garantiu que a equipe de Gasperini preservasse seu lugar na liderança da Serie A graças ao saldo de gols superior. Esse embalo prepara o cenário para um confronto decisivo no topo da tabela contra uma Inter igualmente em grande fase no próximo fim de semana.

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  • imago-sport-1082826708.jpgIPA Sport

    Gasperini vê com bons olhos teste duro

    Antes do confronto acirrado, o técnico italiano valorizou a oportunidade de medir o progresso de sua equipe contra um rival na briga pelo título. Em entrevista à DAZN Italia, Gasperini disse: "Temos alguns dias para nos preparar. Houve uma grande diferença entre os times na temporada passada, especialmente quando fomos atropelados no jogo de volta, mas foi ali que a verdadeira Roma nasceu, com uma escalada depois disso em termos de resultados, atitude e mentalidade."

    O experiente treinador acrescentou: "Claramente, a Inter é a referência desta liga, uma equipe forte apontada por todos como a melhor da Itália, embora eu ache que o Como esteja chegando perto. É uma oportunidade para nós nos medirmos contra o melhor e mostrar que podemos fazer melhor do que nas atuações recentes."

  • Malen entra para os livros de história

    A fase artilheira de Malen segue justificando os € 25 milhões investidos pelo clube paracontratá-lo em definitivo junto ao Aston Villa em maio de 2026, após uma passagem por empréstimo brilhante, na qual marcou 15 gols em 20 jogos.

    Ao chegar a seis gols nesta temporada, o atacante holandês se tornou apenas o terceiro jogador na história da Roma a marcar mais de cinco vezes nas quatro primeiras partidas da Serie A, igualando Pedro Manfredini em 1960-61 e Francesco Totti em 2001-02. Seu poder de definição tem sido o ponto central do esquema tático de Gasperini no terço final.

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  • imago-sport-1083347277.jpgJonathan Moscrop

    O Olímpico recebe confronto de alto nível

    A Roma agora se prepara para receber a Inter no Stadio Olimpico pela quinta rodada da temporada da Serie A. Embalada por uma forma sólida nos cenários doméstico e continental, a equipe da capital quer aproveitar o fator casa para dar um grande recado na briga pelo Scudetto. Enquanto isso, os visitantes chegam à capital determinados a interromper a boa sequência dos mandantes e assumir a liderança para si.

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