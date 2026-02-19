“Estamos sufocando de novo” – Piers Morgan critica o Arsenal pelo colapso sensacional contra o Wolves, que prejudicou as esperanças do título

Embora devastado com o que viu acontecer no final do jogo em Molineux, o técnico do Arsenal, Arteta, disse aos repórteres que sua equipe deve permanecer focada na tarefa que tem em mãos.

Ele disse: “Obviamente, estou extremamente decepcionado com o resultado, com a forma como o jogo terminou, mas temos que culpar a nós mesmos.

Acho que o desempenho no segundo tempo não mostrou nada próximo dos padrões exigidos nesta liga para vencer, com a margem que eu acho que deveria ter existido hoje, especialmente pela maneira como jogamos no primeiro tempo. É um momento de decepção.

Todos nós queremos falar muito sobre como nos sentimos, mas não é o momento de fazer isso, porque tudo o que fazemos deve ser sempre e apenas com a intenção de ajudar a equipe. Neste momento, acho que temos que engolir essa frustração. Quando você está neste nível e no topo, precisa aceitar o golpe, porque hoje nós também merecemos, e seguir em frente o mais rápido possível, porque no domingo temos um grande jogo pela frente.”