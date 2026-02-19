Getty Images Sport
Traduzido por
“Estamos sufocando de novo” – Piers Morgan critica o Arsenal pelo colapso sensacional contra o Wolves, que prejudicou as esperanças do título
O Arsenal desperdiça a vantagem contra o Wolves e abre a disputa pelo título
Os Gunners lideravam desde o quinto minuto contra seus adversários de West Midlands, que permanecem na lanterna da Premier League com chances mínimas de sobrevivência. Gols de Bukayo Saka e Piero Hincapie colocaram o Arsenal no controle, mas Hugo Bueno descontou com um chute de esquerda da entrada da área antes de Tom Edozie empatar em 2 a 2 nos segundos finais, apenas dez minutos após sua estreia profissional, após uma grande confusão defensiva envolvendo David Raya e Gabriel.
A equipe de Arteta permanece na liderança da tabela, atualmente cinco pontos à frente do Manchester City, que tem um jogo a menos. Este resultado coloca ainda mais pressão sobre o encontro entre as duas equipes no Etihad em abril, uma situação muito familiar após os confrontos anteriores pelo título com os Cityzens. Por duas vezes no passado, sob o comando de Arteta, o Arsenal liderou a tabela na primavera, mas acabou sendo alcançado e derrotado pelo City de Pep Guardiola. Morgan não foi o único a temer o pior após o último deslize fatal.
A fúria de Piers Morgan após a capitulação do Arsenal
Morgan liderou a indignação do Arsenal após o resultado nas redes sociais, postando para seus 8,7 milhões de seguidores no X: “FFS. O que você está fazendo, Arsenal?”
Ele acrescentou: “Estamos sufocando. De novo.”
Na manhã seguinte, quinta-feira, Morgan escreveu: “Não é bom o suficiente. Se vocês querem ser campeões @Arsenal, então acordem antes que seja tarde demais. O desempenho do segundo tempo de ontem à noite foi o pior que vi em anos. Dou um desconto para @_DeclanRice, que mostrou o padrão de motivação/intensidade que os outros jogadores devem atingir.”
Outro torcedor acrescentou: “Uma coisa sobre o Arsenal? Vamos provar que os haters estão certos todas as vezes.”
Enquanto um terceiro comentou: “Se não somos bons o suficiente, não somos bons o suficiente e você só tem que aceitar isso, a vida é assim.”
“Temos que culpar a nós mesmos” – Arteta fala após derrota do Arsenal
Embora devastado com o que viu acontecer no final do jogo em Molineux, o técnico do Arsenal, Arteta, disse aos repórteres que sua equipe deve permanecer focada na tarefa que tem em mãos.
Ele disse: “Obviamente, estou extremamente decepcionado com o resultado, com a forma como o jogo terminou, mas temos que culpar a nós mesmos.
Acho que o desempenho no segundo tempo não mostrou nada próximo dos padrões exigidos nesta liga para vencer, com a margem que eu acho que deveria ter existido hoje, especialmente pela maneira como jogamos no primeiro tempo. É um momento de decepção.
Todos nós queremos falar muito sobre como nos sentimos, mas não é o momento de fazer isso, porque tudo o que fazemos deve ser sempre e apenas com a intenção de ajudar a equipe. Neste momento, acho que temos que engolir essa frustração. Quando você está neste nível e no topo, precisa aceitar o golpe, porque hoje nós também merecemos, e seguir em frente o mais rápido possível, porque no domingo temos um grande jogo pela frente.”
- AFP
O clássico do norte de Londres aguarda antes da grande reta final
A noite de quarta-feira pode acabar por ser um ponto de viragem na corrida pelo título, mas nem tudo está perdido, com 11 jogos por disputar e tudo ainda nas mãos do Arsenal. Se os Gunners vencerem todos os jogos que lhes restam, incluindo evitar a derrota no Etihad, serão coroados campeões. Mas os pontos perdidos significaram que a vantagem de seis pontos foi reduzida para o que seria dois, se o City vencer o seu jogo em atraso contra o Crystal Palace.
A próxima tarefa do Arsenal é atraente: um clássico do norte de Londres no Tottenham Hotspur Stadium na tarde de domingo, contra um time do Tottenham animado com a contratação do novo técnico Igor Tudor e sabendo que pode ter um papel direto no destino de seu maior rival.
Publicidade