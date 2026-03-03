Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Pisa SC v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

“Estamos protegendo-o como um tesouro” – Arsenal é avisado de que estrela da Inter não está à venda, enquanto dirigente do clube nega negociações com líder da Premier League

O presidente da Inter, Giuseppe Marotta, emitiu uma advertência firme ao Arsenal sobre o futuro da estrela em ascensão Pio Esposito. O dirigente nerazzurro agiu rapidamente para dissipar as especulações crescentes de que o líder da Premier League teria feito uma proposta pelo atacante altamente cotado. O jogador de 19 anos emergiu como um dos talentos mais comentados do futebol italiano, atraindo inevitavelmente os olhares dos departamentos de recrutamento dos clubes de elite da Europa.

  • Marotta adverte o Arsenal sobre Esposito

    O jogador de 20 anos está tendo uma temporada muito promissora com o Inter, tendo participado de 36 partidas em todas as competições, marcando sete gols e dando seis assistências. Esse desempenho impressionante naturalmente o transformou em um alvo principal para vários gigantes europeus. Apesar dos rumores persistentes que ligam a equipe de Mikel Arteta a uma possível contratação do jovem, Marotta foi enfático ao afirmar que não houve qualquer diálogo entre os dois clubes. O diretor do Inter reiterou que o projeto esportivo do clube se baseia em manter seus melhores jogadores formados nas categorias de base, em vez de lucrar com uma venda rápida.

    • Publicidade
  • Pio Esposito InterGetty Images

    Marotta acaba com rumores sobre o Arsenal

    O presidente do Inter foi direto em sua avaliação sobre as especulações de transferência durante a coletiva de imprensa pré-jogo. Quando questionado diretamente se o Arsenal havia feito uma oferta pelo jovem craque, Marotta respondeu: “Não, eles não pediram informações. O Inter não quer vender e não faz da negociação de jogadores sua principal atividade. Ele vem da base e nós o protegemos como um tesouro. Tudo pode acontecer no futuro, mas será um futuro distante.”

  • Nico Paz chama a atenção

    A conversa também se voltou naturalmente para os jogadores que o Inter poderia contratar, especificamente Nico Paz, destaque do Como. O meia argentino, que chegou à Série A vindo do Real Madrid, tem sido uma revelação nesta temporada e há muito tempo é acompanhado pelos olheiros do Inter, antes do empate em 0 a 0 entre as duas equipes na Coppa Italia, na terça-feira. Marotta reconheceu a qualidade do jovem meio-campista, destacando o impressionante desenvolvimento que ele tem mostrado sob a orientação de Cesc Fabregas no Stadio Giuseppe Sinigaglia.

    Ao abordar o interesse no ex-jogador do Real Madrid, Marotta afirmou: “Ele é certamente um jogador interessante, um talento com uma carreira de grande perspectiva. Acredito que ele pertença ao Real, o Como foi bom em identificá-lo, o Real foi bom em não deixá-lo escapar. Haverá muita conversa sobre ele no futuro.”

  • Esposito Chivu 2-1Getty Images

    A filosofia do Inter de priorizar os jovens

    Os comentários de Marotta sobre Esposito ressaltam o compromisso com a academia de jovens talentos do Nerazzurri, que produziu uma série de talentos profissionais nas últimas temporadas. Essa filosofia é considerada vital para que o clube se mantenha sustentável enquanto compete nos níveis mais altos da Série A e da Liga dos Campeões.

    O foco agora permanece no campo para o Inter, que enfrenta uma agenda lotada em várias competições. Embora o mercado de transferências sempre gere especulações, a liderança do San Siro parece focada na estabilidade. Para o Arsenal e outros clubes da Premier League, a mensagem é clara: as joias do Inter permanecerão exatamente onde estão no futuro próximo, já que o clube busca construir a próxima geração de sucessos em torno dos jogadores formados em sua própria academia.

Premier League
Brighton crest
Brighton
BHA
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Campeonato Italiano
Milan crest
Milan
MIL
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
0