“Estamos protegendo-o como um tesouro” – Arsenal é avisado de que estrela da Inter não está à venda, enquanto dirigente do clube nega negociações com líder da Premier League

A conversa também se voltou naturalmente para os jogadores que o Inter poderia contratar, especificamente Nico Paz, destaque do Como. O meia argentino, que chegou à Série A vindo do Real Madrid, tem sido uma revelação nesta temporada e há muito tempo é acompanhado pelos olheiros do Inter, antes do empate em 0 a 0 entre as duas equipes na Coppa Italia, na terça-feira. Marotta reconheceu a qualidade do jovem meio-campista, destacando o impressionante desenvolvimento que ele tem mostrado sob a orientação de Cesc Fabregas no Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Ao abordar o interesse no ex-jogador do Real Madrid, Marotta afirmou: “Ele é certamente um jogador interessante, um talento com uma carreira de grande perspectiva. Acredito que ele pertença ao Real, o Como foi bom em identificá-lo, o Real foi bom em não deixá-lo escapar. Haverá muita conversa sobre ele no futuro.”