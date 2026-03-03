Getty Images Sport
“Estamos protegendo-o como um tesouro” – Arsenal é avisado de que estrela da Inter não está à venda, enquanto dirigente do clube nega negociações com líder da Premier League
Marotta adverte o Arsenal sobre Esposito
O jogador de 20 anos está tendo uma temporada muito promissora com o Inter, tendo participado de 36 partidas em todas as competições, marcando sete gols e dando seis assistências. Esse desempenho impressionante naturalmente o transformou em um alvo principal para vários gigantes europeus. Apesar dos rumores persistentes que ligam a equipe de Mikel Arteta a uma possível contratação do jovem, Marotta foi enfático ao afirmar que não houve qualquer diálogo entre os dois clubes. O diretor do Inter reiterou que o projeto esportivo do clube se baseia em manter seus melhores jogadores formados nas categorias de base, em vez de lucrar com uma venda rápida.
Marotta acaba com rumores sobre o Arsenal
O presidente do Inter foi direto em sua avaliação sobre as especulações de transferência durante a coletiva de imprensa pré-jogo. Quando questionado diretamente se o Arsenal havia feito uma oferta pelo jovem craque, Marotta respondeu: “Não, eles não pediram informações. O Inter não quer vender e não faz da negociação de jogadores sua principal atividade. Ele vem da base e nós o protegemos como um tesouro. Tudo pode acontecer no futuro, mas será um futuro distante.”
Nico Paz chama a atenção
A conversa também se voltou naturalmente para os jogadores que o Inter poderia contratar, especificamente Nico Paz, destaque do Como. O meia argentino, que chegou à Série A vindo do Real Madrid, tem sido uma revelação nesta temporada e há muito tempo é acompanhado pelos olheiros do Inter, antes do empate em 0 a 0 entre as duas equipes na Coppa Italia, na terça-feira. Marotta reconheceu a qualidade do jovem meio-campista, destacando o impressionante desenvolvimento que ele tem mostrado sob a orientação de Cesc Fabregas no Stadio Giuseppe Sinigaglia.
Ao abordar o interesse no ex-jogador do Real Madrid, Marotta afirmou: “Ele é certamente um jogador interessante, um talento com uma carreira de grande perspectiva. Acredito que ele pertença ao Real, o Como foi bom em identificá-lo, o Real foi bom em não deixá-lo escapar. Haverá muita conversa sobre ele no futuro.”
A filosofia do Inter de priorizar os jovens
Os comentários de Marotta sobre Esposito ressaltam o compromisso com a academia de jovens talentos do Nerazzurri, que produziu uma série de talentos profissionais nas últimas temporadas. Essa filosofia é considerada vital para que o clube se mantenha sustentável enquanto compete nos níveis mais altos da Série A e da Liga dos Campeões.
O foco agora permanece no campo para o Inter, que enfrenta uma agenda lotada em várias competições. Embora o mercado de transferências sempre gere especulações, a liderança do San Siro parece focada na estabilidade. Para o Arsenal e outros clubes da Premier League, a mensagem é clara: as joias do Inter permanecerão exatamente onde estão no futuro próximo, já que o clube busca construir a próxima geração de sucessos em torno dos jogadores formados em sua própria academia.
