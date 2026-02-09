“Estamos ambos sofrendo” – Álvaro Morata revela os motivos da separação com sua esposa Alice Campello, enquanto o ex-jogador do Chelsea e do Real Madrid rebate rumores de traição.

Morata e Campello parecem ter terminado oficialmente. O casal anunciou sua separação inicialmente em agosto de 2024, depois que a Espanha venceu o Campeonato Europeu. Eles voltaram a ficar juntos em janeiro do ano passado, com Campello afirmando que a separação inicial foi “o pior erro que cometemos em nossas vidas”.

No entanto, a revista espanhola Hola informou agora que este segundo capítulo não durou muito tempo. De acordo com a publicação, o casal glamoroso vive separado há várias semanas. Morata fez as malas e deixou a residência familiar que partilhava com Campello e os seus quatro filhos pequenos - os gémeos Alessandro e Leonardo, Edoardo e Bella.

Campello, porém, insistiu que não houve infidelidade, com rumores circulando sobre a natureza do relacionamento de Morata com uma especialista em gestão esportiva chamada Elena Sirigu.

Ela disse: “Elena é uma amiga da família que conheço há anos, e posso afirmar com absoluta certeza que ela não é esse tipo de pessoa e nunca fez nada do que está sendo acusada”, escreveu Campello em uma postagem apaixonada. Ela revelou que Sirigu ligou para ela chorando por causa do rótulo de “destruidora de famílias”, o que levou Campello a se manifestar publicamente para proteger a reputação da amiga.

“Estou defendendo Elena porque ela é inocente e porque, como mulher, sei muito bem o quanto certas acusações podem magoar”, acrescentou. “Nossa relação sempre foi clara: ela até dedicou sua tese de graduação à Masqmai [marca de beleza de Campello] e é uma pessoa séria, com valores e uma família respeitável.”