“Estamos ambos sofrendo” – Álvaro Morata revela os motivos da separação com sua esposa Alice Campello, enquanto o ex-jogador do Chelsea e do Real Madrid rebate rumores de traição.
A divisão de Morata
Morata e Campello parecem ter terminado oficialmente. O casal anunciou sua separação inicialmente em agosto de 2024, depois que a Espanha venceu o Campeonato Europeu. Eles voltaram a ficar juntos em janeiro do ano passado, com Campello afirmando que a separação inicial foi “o pior erro que cometemos em nossas vidas”.
No entanto, a revista espanhola Hola informou agora que este segundo capítulo não durou muito tempo. De acordo com a publicação, o casal glamoroso vive separado há várias semanas. Morata fez as malas e deixou a residência familiar que partilhava com Campello e os seus quatro filhos pequenos - os gémeos Alessandro e Leonardo, Edoardo e Bella.
Campello, porém, insistiu que não houve infidelidade, com rumores circulando sobre a natureza do relacionamento de Morata com uma especialista em gestão esportiva chamada Elena Sirigu.
Ela disse: “Elena é uma amiga da família que conheço há anos, e posso afirmar com absoluta certeza que ela não é esse tipo de pessoa e nunca fez nada do que está sendo acusada”, escreveu Campello em uma postagem apaixonada. Ela revelou que Sirigu ligou para ela chorando por causa do rótulo de “destruidora de famílias”, o que levou Campello a se manifestar publicamente para proteger a reputação da amiga.
“Estou defendendo Elena porque ela é inocente e porque, como mulher, sei muito bem o quanto certas acusações podem magoar”, acrescentou. “Nossa relação sempre foi clara: ela até dedicou sua tese de graduação à Masqmai [marca de beleza de Campello] e é uma pessoa séria, com valores e uma família respeitável.”
“Estamos ambos sofrendo”.
Morata admite que o fim do relacionamento tem sido difícil para ambos.
“Estamos sofrendo porque somos duas pessoas que se amam, mas não se entendem”, disse ele a Alexia Rivas.
“Alice não está passando por um momento pior do que eu, porque muitas pessoas dizem que é ela quem está sofrendo. Quero deixar claro que ambos estamos sofrendo, não é que ela esteja amargurada, ambos estamos sofrendo.”
Ele também repetiu as palavras de sua ex, insistindo que não está com Sirigu.
Ele acrescentou: “Nenhuma amiga especial ou algo do tipo, não estou interessado nisso agora. No dia em que eu tiver uma amiga especial, vou andar com ela normalmente e vocês vão ver.
“As pessoas que afirmam que há terceiros envolvidos em uma separação como essa, especialmente com crianças envolvidas, simplesmente não têm coração.”
Morata em dificuldades
O empréstimo de Morata ao Como não correu exatamente como ele esperava. O atacante não conseguiu marcar nenhum gol na Série A pelo clube, tendo marcado seu único gol na Copa da Itália contra a Fiorentina. Ele já falou apaixonadamente sobre sua saúde mental anteriormente, abrindo-se sobre suas dificuldades em frente ao gol.
“Tive muitos pensamentos horríveis e autodestrutivos”, confessou. “Vale a pena jogar pela Espanha se, em todos os lugares que vou com minha família, acontecem incidentes desagradáveis, com pessoas me insultando e zombando de mim? Não vale a pena.”
Ele falou sobre a dor de ser vaiado por seus próprios torcedores enquanto vestia a camisa da seleção e o dilema de querer se aposentar versus não querer deixar os “haters” vencerem. “Se eu me aposentar do futebol internacional, eles vão vencer”, observou ele desafiadoramente na época. Enquanto lida com este último revés pessoal com o fim de seu casamento, essa resiliência será mais uma vez testada, enquanto ele busca reconstruir sua vida dentro e fora de campo em Milão.
O que vem a seguir?
O Como enfrenta o Napoli fora de casa nas quartas de final da Coppa Italia na terça-feira. A equipe de Cesc Fabregas enfrentará então a Fiorentina, em uma partida que pode ser uma grande oportunidade para Morata marcar seu primeiro gol no campeonato.
