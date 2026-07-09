O mercado de transferências está a todo vapor, mas vários grandes nomes ainda estão sem clube. Esses jogadores sem contrato podem ser uma oportunidade única para muitos clubes de ponta: o Voetbalzone lista os nomes mais destacados.
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Essas dez estrelas mundiais podem ser assistidas gratuitamente neste verão
- Getty Images Sport
Mohamed Salah (34)
Um jogador que ninguém esperava ver nesta lista em 2026: Salah. Na metade do lucrativo contrato de renovação de dois anos que assinou no verão passado com o Liverpool, ele fechou a porta atrás de si em Anfield.
O principal motivo para isso foi um grave desentendimento com o técnico Arne Slot, que já deixou o clube. Salah ainda está disputando a Copa do Mundo com o Egito, mas parece que, depois disso, assinará um contrato lucrativo na Arábia Saudita. Ainda não se sabe em qual clube ele vai atuar.
- Getty Images Sport
Jadon Sancho (26)
Sancho também deve ter imaginado um verão diferente há alguns anos. Enquanto seus ex-companheiros de equipe se preparam para as quartas de final da Copa do Mundo, o londrino está sem clube.
Para Sancho, o fato de ter disputado 39 partidas oficiais pelo Aston Villa na última temporada pode ser uma vantagem. No entanto, suas estatísticas são decepcionantes: um gol e três assistências em 1.672 minutos em campo.
Dusan Vlahovic (26)
Vlahovic, que já foi muito promissor, é o jogador de maior valor nesta lista: o Transfermarkt ainda avalia o atacante em 35 milhões de euros.
A Juventus ainda tinha esperanças de que Vlahovic acabasse ficando, mas tudo indica agora que ele vai se transferir. O sérvio está até mesmo aberto a assumir o papel de atacante reserva, desde que seja em um grande clube europeu.
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John Stones (32)
Stones tem sido um jogador fiel ao Manchester City nos últimos dez anos, mas as lesões têm sido um problema recorrente para o inglês. O zagueiro, que se destaca pela força física, chegou a pensar em encerrar a carreira, mas atualmente está participando da Copa do Mundo com os Three Lions.
O que acontecerá depois ainda não está claro. No entanto, a Inter, entre outros clubes, estaria interessada em contratar Stones. Até agora, o jogador, que já disputou 92 partidas pela seleção, nunca jogou fora da Inglaterra.
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Dani Carvajal (34)
O fim de uma era no Santiago Bernabéu: Carvajal deixou o Real Madrid. O jogador, que disputou 52 partidas pela seleção espanhola, não foi convocado para a seleção espanhola na Copa do Mundo e, por isso, pode se dedicar totalmente à busca por um novo clube. Seu currículo é impecável: o lendário capitão conquistou nada menos que seis títulos da Liga dos Campeões.
Seja qual for o clube que contratar Carvajal, ele receberá um jogador com uma vasta experiência e uma mentalidade vencedora inestimável. Segundo relatos, ele deseja continuar jogando na Europa, apesar do interesse da Saudi Pro League.
- AFP
David Alaba (34)
Um dos melhores defensores de sua geração quando está em forma, mas as lesões continuam prejudicando Alaba desde que ele trocou o Bayern de Munique pelo Real Madrid em 2021.
Apesar de seus problemas físicos, Alaba não tem do que reclamar em termos de interesse. Os gigantes da Série A, Juventus e AC Milan, já foram discretamente associados ao zagueiro canhoto.
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Leon Goretzka (31)
Embora o Bayern de Munique tenha tentado renovar o contrato de Goretzka, o meio-campista quer experimentar como é jogar fora da Bundesliga. Devido ao seu histórico, os clubes interessados estão, sem dúvida, fazendo fila.
Agora que a Alemanha foi eliminada da Copa do Mundo, a decisão de Goretzka está cada vez mais próxima. No início deste ano, ele foi associado a grandes clubes europeus, como o AC Milan e o Arsenal.
- Imago
Julian Brandt (30)
O nome de Brandt foi cogitado neste verão tanto pelo Ajax quanto pelo PSV, mas, segundo relatos, o alemão recebia 8 milhões de euros por ano no Borussia Dortmund. Isso torna o meia criativo imediatamente inacessível para qualquer clube da Eredivisie.
Apesar de seu desempenho irregular, Brandt, graças a uma última temporada em que esteve envolvido em quinze gols, sem dúvida despertará muito interesse. O Atlético de Madrid, entre outros, acompanha a situação de perto.
- Getty Images Sport
Yann Sommer (37)
Outro nome associado ao Ajax é o do goleiro suíço Sommer. No entanto, o time de Amsterdã parece estar optando por outro goleiro experiente: Marc-André ter Stegen.
É possível que Sommer acabe indo para o Benelux, já que o Club Brugge está de olho nele. O clube belga de ponta vê no experiente goleiro um possível reforço para a Liga dos Campeões.
- AFP
Malang Sarr (27)
O ex-jogador do Chelsea, Sarr, busca um novo desafio após duas temporadas no Lens. O clube que conseguir contratar o francês fará um excelente negócio, já que, segundo o Transfermarkt, o jogador canhoto ainda representa um valor de mercado de 20 milhões de euros.
Na última temporada, Sarr causou excelente impressão, o que levanta a questão de quais clubes irão se interessar por ele. Ele parece pronto para dar um passo adiante.
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