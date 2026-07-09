Essas dez estrelas mundiais podem ser assistidas gratuitamente neste verão

Um jogador que ninguém esperava ver nesta lista em 2026: Salah. Na metade do lucrativo contrato de renovação de dois anos que assinou no verão passado com o Liverpool, ele fechou a porta atrás de si em Anfield.

O principal motivo para isso foi um grave desentendimento com o técnico Arne Slot, que já deixou o clube. Salah ainda está disputando a Copa do Mundo com o Egito, mas parece que, depois disso, assinará um contrato lucrativo na Arábia Saudita. Ainda não se sabe em qual clube ele vai atuar.