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Transfervrije wereldsterrenVoetbalzone
Wessel Antes

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Essas dez estrelas mundiais podem ser assistidas gratuitamente neste verão

Mercado da bola

O mercado de transferências está a todo vapor, mas vários grandes nomes ainda estão sem clube. Esses jogadores sem contrato podem ser uma oportunidade única para muitos clubes de ponta: o Voetbalzone lista os nomes mais destacados.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mohamed Salah (34)

    Um jogador que ninguém esperava ver nesta lista em 2026: Salah. Na metade do lucrativo contrato de renovação de dois anos que assinou no verão passado com o Liverpool, ele fechou a porta atrás de si em Anfield.

    O principal motivo para isso foi um grave desentendimento com o técnico Arne Slot, que já deixou o clube. Salah ainda está disputando a Copa do Mundo com o Egito, mas parece que, depois disso, assinará um contrato lucrativo na Arábia Saudita. Ainda não se sabe em qual clube ele vai atuar.

    • Publicidade
  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    Jadon Sancho (26)

    Sancho também deve ter imaginado um verão diferente há alguns anos. Enquanto seus ex-companheiros de equipe se preparam para as quartas de final da Copa do Mundo, o londrino está sem clube.

    Para Sancho, o fato de ter disputado 39 partidas oficiais pelo Aston Villa na última temporada pode ser uma vantagem. No entanto, suas estatísticas são decepcionantes: um gol e três assistências em 1.672 minutos em campo.

  • Dusan Vlahovic

    Dusan Vlahovic (26)

    Vlahovic, que já foi muito promissor, é o jogador de maior valor nesta lista: o Transfermarkt ainda avalia o atacante em 35 milhões de euros.

    A Juventus ainda tinha esperanças de que Vlahovic acabasse ficando, mas tudo indica agora que ele vai se transferir. O sérvio está até mesmo aberto a assumir o papel de atacante reserva, desde que seja em um grande clube europeu.

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  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    John Stones (32)

    Stones tem sido um jogador fiel ao Manchester City nos últimos dez anos, mas as lesões têm sido um problema recorrente para o inglês. O zagueiro, que se destaca pela força física, chegou a pensar em encerrar a carreira, mas atualmente está participando da Copa do Mundo com os Three Lions.

    O que acontecerá depois ainda não está claro. No entanto, a Inter, entre outros clubes, estaria interessada em contratar Stones. Até agora, o jogador, que já disputou 92 partidas pela seleção, nunca jogou fora da Inglaterra.

  • CarvajalGetty Images

    Dani Carvajal (34)

    O fim de uma era no Santiago Bernabéu: Carvajal deixou o Real Madrid. O jogador, que disputou 52 partidas pela seleção espanhola, não foi convocado para a seleção espanhola na Copa do Mundo e, por isso, pode se dedicar totalmente à busca por um novo clube. Seu currículo é impecável: o lendário capitão conquistou nada menos que seis títulos da Liga dos Campeões.

    Seja qual for o clube que contratar Carvajal, ele receberá um jogador com uma vasta experiência e uma mentalidade vencedora inestimável. Segundo relatos, ele deseja continuar jogando na Europa, apesar do interesse da Saudi Pro League.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-GRANADAAFP

    David Alaba (34)

    Um dos melhores defensores de sua geração quando está em forma, mas as lesões continuam prejudicando Alaba desde que ele trocou o Bayern de Munique pelo Real Madrid em 2021.

    Apesar de seus problemas físicos, Alaba não tem do que reclamar em termos de interesse. Os gigantes da Série A, Juventus e AC Milan, já foram discretamente associados ao zagueiro canhoto.

  • United States v Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    Leon Goretzka (31)

    Embora o Bayern de Munique tenha tentado renovar o contrato de Goretzka, o meio-campista quer experimentar como é jogar fora da Bundesliga. Devido ao seu histórico, os clubes interessados estão, sem dúvida, fazendo fila.

    Agora que a Alemanha foi eliminada da Copa do Mundo, a decisão de Goretzka está cada vez mais próxima. No início deste ano, ele foi associado a grandes clubes europeus, como o AC Milan e o Arsenal.

  • Julian BrandtImago

    Julian Brandt (30)

    O nome de Brandt foi cogitado neste verão tanto pelo Ajax quanto pelo PSV, mas, segundo relatos, o alemão recebia 8 milhões de euros por ano no Borussia Dortmund. Isso torna o meia criativo imediatamente inacessível para qualquer clube da Eredivisie.

    Apesar de seu desempenho irregular, Brandt, graças a uma última temporada em que esteve envolvido em quinze gols, sem dúvida despertará muito interesse. O Atlético de Madrid, entre outros, acompanha a situação de perto.

  • FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport

    Yann Sommer (37)

    Outro nome associado ao Ajax é o do goleiro suíço Sommer. No entanto, o time de Amsterdã parece estar optando por outro goleiro experiente: Marc-André ter Stegen.

    É possível que Sommer acabe indo para o Benelux, já que o Club Brugge está de olho nele. O clube belga de ponta vê no experiente goleiro um possível reforço para a Liga dos Campeões.

  • FBL-FRA-FRIENDLY-LENS-ROMAAFP

    Malang Sarr (27)

    O ex-jogador do Chelsea, Sarr, busca um novo desafio após duas temporadas no Lens. O clube que conseguir contratar o francês fará um excelente negócio, já que, segundo o Transfermarkt, o jogador canhoto ainda representa um valor de mercado de 20 milhões de euros.

    Na última temporada, Sarr causou excelente impressão, o que levanta a questão de quais clubes irão se interessar por ele. Ele parece pronto para dar um passo adiante.