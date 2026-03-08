A lealdade de Robertson ao clube acabou por ser o fator determinante para que ele permanecesse no clube. “Havia obviamente interesse – houve conversas com os dois clubes”, disse ele. “Mas a decisão foi que eu queria ficar. Ficamos no Liverpool e essa foi a decisão tomada. Nunca deixei de estar comprometido. Estou comprometido com o Liverpool há oito anos e meio ou nove anos e continuarei comprometido até não ser mais necessário. Essa sempre foi minha mentalidade. Este clube me deu tudo e eu dei tudo a este clube.”

A campanha atual não tem sido isenta de desafios para o escocês, que viu sua vaga indiscutível na equipe titular ser ameaçada após a chegada de Milos Kerkez no verão. Sob a orientação de Arne Slot, o jovem Kerkez tem sido frequentemente preferido, levando a questionamentos sobre a adequação de Robertson ao sistema do holandês a longo prazo.

“Tem sido uma relação fantástica, então espero que continue assim. Obviamente, janeiro aconteceu, mas agora já passou”, explicou Robertson. “Agora seguimos em frente e, como eu disse, meu foco nunca deixou de ser ajudar os rapazes em campo e nos treinos. O que quer que tenha acontecido nos bastidores, tudo o que posso dizer é que continuei focado no futebol.”