“Essa foi a decisão” – Andy Robertson revela quem cancelou sua proposta de transferência do Liverpool para o Tottenham
Robertson foi um alvo surpresa para o Spurs.
O jogador de 31 anos surgiu como um alvo surpreendente para o Spurs no final de janeiro, apresentando um cenário em que ele poderia ter encerrado sua ilustre passagem pelo Reds. Embora o clube estivesse disposto a respeitar os desejos de Robertson, devido ao seu lendário serviço, uma lesão de Joe Gomez complicou ainda mais o elenco defensivo, então a decisão final ficou a cargo do próprio jogador. Depois de marcar na vitória por 3 a 1 sobre o Wolves na FA Cup, Robertson confirmou que foi ele quem desistiu da negociação, escolhendo a lealdade ao clube que transformou sua carreira em vez de uma transferência lucrativa para a capital.
O convite para ficar em Anfield
A lealdade de Robertson ao clube acabou por ser o fator determinante para que ele permanecesse no clube. “Havia obviamente interesse – houve conversas com os dois clubes”, disse ele. “Mas a decisão foi que eu queria ficar. Ficamos no Liverpool e essa foi a decisão tomada. Nunca deixei de estar comprometido. Estou comprometido com o Liverpool há oito anos e meio ou nove anos e continuarei comprometido até não ser mais necessário. Essa sempre foi minha mentalidade. Este clube me deu tudo e eu dei tudo a este clube.”
A campanha atual não tem sido isenta de desafios para o escocês, que viu sua vaga indiscutível na equipe titular ser ameaçada após a chegada de Milos Kerkez no verão. Sob a orientação de Arne Slot, o jovem Kerkez tem sido frequentemente preferido, levando a questionamentos sobre a adequação de Robertson ao sistema do holandês a longo prazo.
“Tem sido uma relação fantástica, então espero que continue assim. Obviamente, janeiro aconteceu, mas agora já passou”, explicou Robertson. “Agora seguimos em frente e, como eu disse, meu foco nunca deixou de ser ajudar os rapazes em campo e nos treinos. O que quer que tenha acontecido nos bastidores, tudo o que posso dizer é que continuei focado no futebol.”
Respeitando a hierarquia do Liverpool
À medida que o final da temporada se aproxima, os torcedores do Liverpool ficarão animados com o compromisso de um jogador que conquistou todos os troféus importantes disponíveis durante seu tempo no clube. Por enquanto, os rumores sobre o Tottenham ficaram para trás, já que o escocês voador está focado em adicionar mais medalhas ao seu palmarés.
“Eles ajudaram a me tornar quem eu sou, então, nesse aspecto, tivemos um relacionamento fantástico”, acrescentou Robertson. “Acho que, por respeito a eles, e eles me respeitaram, as conversas serão internas. Quando uma decisão for tomada, e estamos chegando ao ponto em que só me restam três meses de contrato, ela será anunciada a vocês.”
Negociações contratuais e planos futuros
A possibilidade de uma transferência gratuita no final da temporada continua em aberto, mas Robertson dá a entender que está aberto a prolongar a sua estadia. Ele enfatizou o respeito mútuo que partilha com a hierarquia do clube, observando que quaisquer novidades importantes relativas ao seu contrato em Anfield serão tratadas com discrição profissional. “Sempre disse que [as conversas] ficarão entre mim e o clube. Não acho que isso será divulgado publicamente. Não é o caso. Tenho um ótimo relacionamento com Richard Hughes, Mike Gordon e Michael Edwards. Tenho um bom relacionamento com essas pessoas, e foram elas que me trouxeram para o clube”, observou o zagueiro quando questionado sobre o término de seu contrato.
