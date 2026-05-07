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FBL-ENG-PR-CHELSEA-NOTTINGHAM FORESTAFP
Luis Felipe Gonçalves

De "esquecido" no Oriente Médio a candidato à Copa do Mundo: como Igor Jesus deu a volta por cima

I. Jesus
Nottingham Forest
Copa do Mundo
Brasil
C. Ancelotti

Em grande fase da carreira, atacante se reinventa na Inglaterra e sonha com convocação para o Mundial

De passagem discreta pelo Oriente Médio a nome em ascensão na Europa, Igor Jesus vive uma reviravolta na carreira e surge como opção real para a lista final de Carlo Ancelotti na Copa do Mundo.

No Nottingham Forest, o atacante atravessa seu melhor momento desde que chegou ao futebol europeu, acumulando números e atuações que aumentam a pressão por uma convocação.

Mesmo diante de forte concorrência no setor ofensivo, Igor Jesus mostra evolução e maturidade suficientes para se colocar como candidato à camisa 9 da seleção brasileira no Mundial.

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  • Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Fase excepcional na Inglaterra

    A chegada ao Nottingham Forest marcou um ponto de virada na trajetória do centroavante. Contratado em julho de 2025, Igor rapidamente aproveitou as oportunidades, especialmente após a lesão de Chris Wood, que abriu espaço no ataque da equipe.

    Desde então, o brasileiro assumiu protagonismo. Na temporada 2025/26, soma 48 partidas, 16 gols e cinco assistências, números que o colocam como principal referência ofensiva do clube.

    Mesmo com o Nottingham oscilando na Premier League, ocupando a parte baixa da tabela, o destaque do atacante não se limita à Inglaterra

    Na Liga Europa, Igor Jesus também brilha: são sete gols, o que o coloca entre os artilheiros da competição ao lado de Stanic, do Ludogorets.

    O atacante foi decisivo em jogos importantes pela competição continental. Atuou em alto nível contra Real Betis e Ferencváros, com dois gols em cada confronto, além de garantir vitória sobre o Utrecht com um gol nos minutos finais.

    A adaptação, no entanto, não foi imediata. O próprio jogador admite dificuldades com o ritmo intenso e o nível físico do futebol inglês.

    “O futebol inglês tem muita força, é muito rápido. Aqui enfrento zagueiros muito altos, algo que não vivia no Brasil. Estou me adaptando e evoluindo a cada jogo”, afirmou.

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  • Paris Saint-Germain FC v Botafogo FR: Group B - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Início no futebol e passagem pelo Botafogo

    Natural de Cuiabá, Igor Jesus iniciou a carreira no Coritiba, onde se profissionalizou em 2019 e ganhou destaque em pouco mais de um ano.

    Na sequência, seguiu para os Emirados Árabes, onde atuou por quatro temporadas, somando 47 gols em 91 partidas. Apesar dos números expressivos, o atacante acabou fora do radar do grande cenário internacional.

    A volta ao Brasil, porém, mudou sua trajetória. No Botafogo, Igor Jesus rapidamente ganhou espaço, inclusive superando Tiquinho Soares, e foi peça importante na campanha histórica da equipe na Libertadores.

    Nos mata-matas, teve papel decisivo contra Palmeiras, São Paulo e Peñarol. Já no Mundial de Clubes, marcou o gol da vitória sobre o Paris Saint-Germain, resultado que marcou sua passagem.

    O desempenho chamou atenção da Europa, e o atacante foi negociado com o Nottingham Forest por cerca de 20 milhões de euros, menos de um ano após sua chegada ao clube carioca.

  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-CHI-BRAAFP

    Briga pela seleção

    Apesar do crescimento recente, Igor Jesus ainda busca consolidar espaço com Ancelotti. Até aqui, soma cinco jogos pela seleção, com participações desde outubro de 2024.

    Sob o comando de Dorival Júnior, marcou um gol, contra o Chile, e deu uma assistência nas Eliminatórias.

    A disputa por uma vaga na Copa é acirrada. O atacante concorre diretamente com nomes como Igor Thiago, João Pedro, Matheus Cunha, além de Endrick, Pedro e Richarlison.

    Ainda assim, Igor acredita que seu perfil se encaixa no que o treinador italiano procura.

    “Ele gosta de um centroavante agressivo, que se movimenta e ajuda na marcação. Venho evoluindo nisso e me sinto cada vez mais preparado”, explicou.

    Com mais minutos e confiança na Europa, o atacante reforça o discurso de que está pronto para uma nova oportunidade, desta vez, para brigar de vez por um lugar na Copa do Mundo.

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