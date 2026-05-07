De "esquecido" no Oriente Médio a candidato à Copa do Mundo: como Igor Jesus deu a volta por cima

A chegada ao Nottingham Forest marcou um ponto de virada na trajetória do centroavante. Contratado em julho de 2025, Igor rapidamente aproveitou as oportunidades, especialmente após a lesão de Chris Wood, que abriu espaço no ataque da equipe.

Desde então, o brasileiro assumiu protagonismo. Na temporada 2025/26, soma 48 partidas, 16 gols e cinco assistências, números que o colocam como principal referência ofensiva do clube.

Mesmo com o Nottingham oscilando na Premier League, ocupando a parte baixa da tabela, o destaque do atacante não se limita à Inglaterra

Na Liga Europa, Igor Jesus também brilha: são sete gols, o que o coloca entre os artilheiros da competição ao lado de Stanic, do Ludogorets.

O atacante foi decisivo em jogos importantes pela competição continental. Atuou em alto nível contra Real Betis e Ferencváros, com dois gols em cada confronto, além de garantir vitória sobre o Utrecht com um gol nos minutos finais.

A adaptação, no entanto, não foi imediata. O próprio jogador admite dificuldades com o ritmo intenso e o nível físico do futebol inglês.

“O futebol inglês tem muita força, é muito rápido. Aqui enfrento zagueiros muito altos, algo que não vivia no Brasil. Estou me adaptando e evoluindo a cada jogo”, afirmou.