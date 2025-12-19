+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
endrick(C)Getty Images
Soham Mukherjee

Esqueça Real Madrid e Lyon! Ex-seleção afirma que Endrick deve se juntar ao Tottenham para reerguer a carreira

Endrick foi aconselhado a se juntar ao Tottenham pelo ex-seleção Sandro como forma de reacender uma carreira que perdeu fôlego. Contratado junto ao Palmeiras em 2022 em um acordo que ainda pode a €60 milhões, o atacante foi celebrado como um dos jogadoes mais promissores do futebol mundial. Sua primeira temporada na Espanha deu sinais dessa expectativa, com sete gols em 37 partidas sob o comando de Carlo Ancelotti. No entanto, desde a saída do treinador italiano da capital espanhola, o cenário deixou de ser favorável para o jovem brasileiro

  • Um jovem estagnado no Santiago Bernabéu

    Uma lesão no tendão afastou Endrick do Mundial de Clubes e das primeiras semanas da nova temporada. Quando retornou, o cenário no Real Madrid já era outro. Xabi Alonso havia optado por alternativas no ataque, e o jovem passou a ter poucas oportunidades, somando apenas três aparições desde então e encontrando dificuldades para ganhar ritmo e protagonismo. Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, cresce a preocupação em torno de um desenvolvimento que parece ter estagnado.

    O interesse por Endrick, contudo, segue significativo. O Manchester United chegou a considerá-lo como opção de contingência após a lesão de Benjamin Sesko, enquanto outros clubes fizeram sondagens discretas. O Lyon despontou como o destino preferido do jogador, visto como um ambiente mais propício para minutos regulares e uma reconstrução gradual, longe de um escrutínio constante. O Real Madrid, por sua vez, inicialmente priorizava um empréstimo dentro de La Liga, acreditando que a proximidade e a familiaridade facilitariam a adaptação, especialmente com Endrick se aproximando da cidadania espanhola. O atacante, no entanto, resistiu à ideia, colocando como prioridade a garantia de tempo de jogo.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    O conselho direto de Sandro: Tottenham em vez da reserva

    Sandro agora deu um conselho direto, defendendo que Endrick troque a frustração em Madri por uma oportunidade na Premier League, com o Tottenham apontado como o destino ideal. Ao falar com entusiasmo sobre a situação do atacante, o ex-jogador da seleção destacou que felicidade e minutos em campo devem vir antes do prestígio.

    Em entrevista à BOYLE Sports, Sandro foi enfático: “Endrick precisa jogar. Acho que uma mudança para a Premier League seria muito boa para ele. Futebol é sobre sequência de jogos. Você não pode simplesmente ser jogador do Real Madrid e não atuar. Venha para a Premier League! É a melhor liga do mundo, e você vai adorar.”

    Na visão de Sandro, o Tottenham poderia oferecer o ambiente necessário para que Endrick redescubra a alegria de jogar futebol. Segundo ele, atuar por um dos grandes clubes da Inglaterra permitiria ao jovem se expressar com liberdade, ganhar confiança e recuperar o impulso que o colocou entre os prospectos mais promissores do Brasil.

    “Ele precisa vir para o Tottenham. Nós vamos ajudá-lo e ele também vai nos ajudar”, afirmou. “Eu preciso ligar para ele. Acho que seria ótimo para o Endrick. Qualquer grande clube da Premier League já seria bom, mas especialmente o Tottenham, que pode garantir minutos, permitir que você se expresse e seja feliz. É para lá que ele precisa ir.”

    Sandro concluiu reforçando a urgência da decisão: “Ele tem que aproveitar este momento, porque quando você está em um dos maiores clubes do mundo, como o Real Madrid, mas não faz parte do time, você não é feliz. Endrick precisa fazer parte disso. Endrick precisa estar jogando futebol.”

  • Por que os minutos importam mais do que a reputação

    A falta de minutos em campo já começou a cobrar seu preço no cenário internacional. Desde que assumiu o comando da seleção brasileira, Carlo Ancelotti ainda não convocou Endrick em nenhuma oportunidade. Embora o ex-treinador do Real Madrid tenha manifestado publicamente confiança no potencial do atacante a longo prazo, também foi claro ao afirmar que a regularidade em campo é indispensável para que o jovem siga competitivo.

    “Ele precisa pensar, junto com as pessoas ao seu redor, sobre o que é melhor. Conversar com o clube para avaliar a melhor solução”, afirmou o italiano. “Endrick é muito jovem, esta não será a última Copa do Mundo dele. Ele pode jogar a Copa de 2026, porque tem qualidade para isso, mas também pode estar na de 2030, na de 2034 e talvez até na de 2038”, disse, em tom descontraído. “O mais importante é que ele volte a jogar, tenha minutos e possa mostrar suas qualidades.”

  • Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Sinais de esperança em Madri

    Apesar do papel limitado, Endrick ainda deu sinais do que é capaz de entregar. Uma atuação intensa na Copa do Rei, diante do Talavera, serviu como lembrete de seu faro de gol e de sua movimentação instintiva. Esses lampejos indicam que sua trajetória em Madri pode não estar encerrada, mesmo com a possibilidade de um empréstimo — possivelmente para o Lyon — ganhando força nos bastidores.

    Antes da pausa de Natal, o Real Madrid encara o Sevilla, e qualquer oportunidade em campo representará mais uma chance para o jovem atacante demonstrar seu talento e reforçar seu valor dentro do elenco merengue.

