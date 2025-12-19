Esqueça Real Madrid e Lyon! Ex-seleção afirma que Endrick deve se juntar ao Tottenham para reerguer a carreira

Sandro agora deu um conselho direto, defendendo que Endrick troque a frustração em Madri por uma oportunidade na Premier League, com o Tottenham apontado como o destino ideal. Ao falar com entusiasmo sobre a situação do atacante, o ex-jogador da seleção destacou que felicidade e minutos em campo devem vir antes do prestígio.

Em entrevista à BOYLE Sports, Sandro foi enfático: “Endrick precisa jogar. Acho que uma mudança para a Premier League seria muito boa para ele. Futebol é sobre sequência de jogos. Você não pode simplesmente ser jogador do Real Madrid e não atuar. Venha para a Premier League! É a melhor liga do mundo, e você vai adorar.”

Na visão de Sandro, o Tottenham poderia oferecer o ambiente necessário para que Endrick redescubra a alegria de jogar futebol. Segundo ele, atuar por um dos grandes clubes da Inglaterra permitiria ao jovem se expressar com liberdade, ganhar confiança e recuperar o impulso que o colocou entre os prospectos mais promissores do Brasil.

“Ele precisa vir para o Tottenham. Nós vamos ajudá-lo e ele também vai nos ajudar”, afirmou. “Eu preciso ligar para ele. Acho que seria ótimo para o Endrick. Qualquer grande clube da Premier League já seria bom, mas especialmente o Tottenham, que pode garantir minutos, permitir que você se expresse e seja feliz. É para lá que ele precisa ir.”

Sandro concluiu reforçando a urgência da decisão: “Ele tem que aproveitar este momento, porque quando você está em um dos maiores clubes do mundo, como o Real Madrid, mas não faz parte do time, você não é feliz. Endrick precisa fazer parte disso. Endrick precisa estar jogando futebol.”