"Espero que isso aconteça!" Stephen Curry causa alvoroço na NBA em meio à polêmica envolvendo LeBron James

A ideia básica, segundo O’Connor, era que os Warriors primeiro conseguissem o AD por meio de uma troca e, em seguida, contratassem LeBron como agente livre, já que ele certamente gostaria de disputar o título ao lado de Davis, como já fizeram na época em que jogaram juntos no Los Angeles Lakers, e, ao mesmo tempo, jogaria pela primeira vez na NBA ao lado do amigo Curry. No entanto, como é improvável que o Washington Wizards deixe Davis sair em troca de Jimmy Butler, estrela dos Warriors que ainda está lesionado, outras equipes com maiores esperanças de conquistar o título são consideradas favoritas para contratar LeBron.

Os 76ers, por exemplo, que adicionaram mais um superastro, Jaylen Brown, ao seu elenco já altamente talentoso. No garrafão, o jovem VJ Edgecombe e o garoto-propaganda da franquia, Tyrese Maxey, formam uma das duplas mais dinâmicas da liga. A isso se soma o duas vezes MVP Joel Embiid, que é propenso a lesões.

No Miami Heat, por sua vez, LeBron poderia formar um novo “Big Three” extremamente temível ao lado de Giannis Antetokounmpo e Bam Adebayo. Um último retorno aos Cavs seria a solução mais romântica de todas, mas mesmo lá as chances de LeBron de disputar um último título provavelmente seriam maiores do que ao lado de Curry nos Warriors. Em Cleveland, ele se juntaria a James Harden e Donovan Mitchell. Na última temporada, o Cavs só foi eliminado nas finais da conferência pelo futuro campeão de Nova York.