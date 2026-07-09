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Curry LeBronGetty Images
Jonas Rütten

Traduzido por

"Espero que isso aconteça!" Stephen Curry causa alvoroço na NBA em meio à polêmica envolvendo LeBron James

A lenda do Golden State Warriors manifestou o desejo de iniciar a nova temporada com LeBron James ao seu lado.

Quo vadis, LeBron? O futuro imediato da lenda da NBA continua incerto. Conforme relata o repórter da ESPN Shams Charania, atualmente o Cleveland Cavaliers, o Miami Heat e o Philadelphia 76ers são considerados os três grandes favoritos para garantir os serviços do “Rei”, que está envelhecendo, mas continua em boa forma. 

Mas, se depender de Stephen Curry, deve finalmente acontecer a união das duas figuras mais marcantes da NBA dos últimos 15 anos.

  • “É claro que adoraríamos jogar juntos. Espero que isso aconteça. Mas ele merece ter o tempo necessário para tomar sua decisão”, disse Curry à margem de um torneio de golfe. O jogador de 38 anos e LeBron têm uma amizade marcada, sem dúvida, por uma grande rivalidade. 

    Foi Curry, com o Warriors, quem conseguiu derrotar LeBron e o Cleveland Cavaliers em três das quatro finais da NBA. Por outro lado, LeBron realizou contra Curry e os Dubs uma das melhores e mais espetaculares atuações em finais da história, quando, com o Cavs perdendo por 1 a 3, liderou uma virada histórica e única, levando Cleveland ao seu único título da NBA até então, em 2016. Com a seleção nacional, Curry e James conquistaram juntos a medalha de ouro olímpica em 2024.

    No final de junho, uma reportagem do especialista em NBA Kevin O’Connor (Yahoo) causou grande comoção ao revelar que os Warriors estavam trabalhando na formação de um time espetacular de lendas em torno de LeBron, Curry e Anthony Davis. 

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    O plano dos Warriors com Davis e LeBron parece não estar dando certo — LeBron irá para o time de Giannis ou de Jaylen Brown?

    A ideia básica, segundo O’Connor, era que os Warriors primeiro conseguissem o AD por meio de uma troca e, em seguida, contratassem LeBron como agente livre, já que ele certamente gostaria de disputar o título ao lado de Davis, como já fizeram na época em que jogaram juntos no Los Angeles Lakers, e, ao mesmo tempo, jogaria pela primeira vez na NBA ao lado do amigo Curry. No entanto, como é improvável que o Washington Wizards deixe Davis sair em troca de Jimmy Butler, estrela dos Warriors que ainda está lesionado, outras equipes com maiores esperanças de conquistar o título são consideradas favoritas para contratar LeBron.

    Os 76ers, por exemplo, que adicionaram mais um superastro, Jaylen Brown, ao seu elenco já altamente talentoso. No garrafão, o jovem VJ Edgecombe e o garoto-propaganda da franquia, Tyrese Maxey, formam uma das duplas mais dinâmicas da liga. A isso se soma o duas vezes MVP Joel Embiid, que é propenso a lesões.

    No Miami Heat, por sua vez, LeBron poderia formar um novo “Big Three” extremamente temível ao lado de Giannis Antetokounmpo e Bam Adebayo. Um último retorno aos Cavs seria a solução mais romântica de todas, mas mesmo lá as chances de LeBron de disputar um último título provavelmente seriam maiores do que ao lado de Curry nos Warriors. Em Cleveland, ele se juntaria a James Harden e Donovan Mitchell. Na última temporada, o Cavs só foi eliminado nas finais da conferência pelo futuro campeão de Nova York.

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