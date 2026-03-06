Getty Images Sport
“Espero que ele tenha sido hackeado!” – Patrice Evra critica Paul Scholes por comentário sobre Michael Carrick e lembra Gary Neville da triste passagem pelo Valencia, pedindo apoio ao técnico do Manchester United
Evra apela à união em Old Trafford
A lenda do United, Evra, lançou um ataque contundente aos ex-companheiros Scholes e Neville, exigindo que eles mostrassem mais respeito ao técnico interino Carrick. A explosão do francês segue-se a um intenso escrutínio dirigido a Carrick após uma recente queda de rendimento, apesar de o técnico ter levado o clube de volta à disputa da Liga dos Campeões.
A tensão chegou ao auge depois que Scholes supostamente postou uma mensagem sarcástica nas redes sociais após a derrota do United por 2 a 1 para o Newcastle, a primeira derrota sob o comando do técnico de 44 anos. Evra admitiu seu choque com a natureza pública da crítica, observando o contraste entre a atual persona de Scholes na mídia e sua natureza reservada durante os dias em que jogavam juntos.
Ex-companheiros de equipe trocam farpas na mídia
Evra afirmou categoricamente que Carrick tem feito um excelente trabalho em Old Trafford e exortou seus ex-companheiros de equipe a apoiarem o técnico interino. Em entrevista ao Stake, ele disse: “Espero que a história do Instagram de Paul Scholes seja falsa, espero que ele tenha sido hackeado. Para ser sincero, não estou surpreso com isso vindo do Scholesy. Ele foi o jogador mais calado com quem já joguei em toda a minha carreira. Agora, na mídia, ele solta bombas. Eu realmente não entendo a falta de apoio a Michael Carrick; ele é um de nós e está indo muito bem.
“Tem havido análises negativas de Scholesy, mas também de Roy Keane e Gary Neville. Isso me irrita porque queremos estar entre os quatro primeiros, e esses comentários são desnecessários. Mas é isso que você faz quando trabalha na TV. Você não pode ser positivo; você tem que ser negativo. As pessoas não conseguem esquecer o que eles fizeram como treinadores. Como jogadores, eles são lendas, mas como treinadores, não fizeram um bom trabalho.”
Defendendo o histórico do técnico interino
Evra insistiu que o trabalho do ex-técnico do Middlesbrough merece mais crédito do que está recebendo do círculo de comentaristas. Ele exortou o elenco e a torcida a ignorarem o “barulho” gerado por aqueles que já dividiram o vestiário com o atual técnico, que os levou à vitória por 2 a 0 sobre o Manchester City em sua primeira partida no comando, seguida por uma vitória por 3 a 2 sobre o Arsenal.
O ex-lateral-esquerdo reservou suas críticas mais contundentes para Neville, referindo-se ao desastroso período do comentarista no Valencia, onde ele conseguiu apenas 10 vitórias em 28 partidas no comando. “Eu disse a Neville: ‘É fácil falar na TV. Quando você estava no Valencia, eles pediram paella e você lhes deu fish and chips’”, acrescentou. “Depois de três meses, eles se despediram. Então, para eles, possivelmente destruírem a carreira de um técnico, é um pouco demais.”
Um período crucial para os Red Devils
O United está atualmente lutando por uma posição entre os quatro primeiros, tendo registrado três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos da Premier League. Os jogadores de Carrick estão atualmente em terceiro lugar na tabela, com 51 pontos em 29 jogos, o mesmo número do Aston Villa, seu próximo adversário, que está em quarto lugar.
