“Espero que ele tenha sido hackeado!” – Patrice Evra critica Paul Scholes por comentário sobre Michael Carrick e lembra Gary Neville da triste passagem pelo Valencia, pedindo apoio ao técnico do Manchester United

Evra afirmou categoricamente que Carrick tem feito um excelente trabalho em Old Trafford e exortou seus ex-companheiros de equipe a apoiarem o técnico interino. Em entrevista ao Stake, ele disse: “Espero que a história do Instagram de Paul Scholes seja falsa, espero que ele tenha sido hackeado. Para ser sincero, não estou surpreso com isso vindo do Scholesy. Ele foi o jogador mais calado com quem já joguei em toda a minha carreira. Agora, na mídia, ele solta bombas. Eu realmente não entendo a falta de apoio a Michael Carrick; ele é um de nós e está indo muito bem.

“Tem havido análises negativas de Scholesy, mas também de Roy Keane e Gary Neville. Isso me irrita porque queremos estar entre os quatro primeiros, e esses comentários são desnecessários. Mas é isso que você faz quando trabalha na TV. Você não pode ser positivo; você tem que ser negativo. As pessoas não conseguem esquecer o que eles fizeram como treinadores. Como jogadores, eles são lendas, mas como treinadores, não fizeram um bom trabalho.”