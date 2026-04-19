Quando Joshua Kimmich se dirigiu aos microfones da DAZN após a vitória do FC Bayern de Munique por 4 a 2 sobre o VfB Stuttgart, que garantiu ao time de Munique seu 35º título da Bundesliga, ele exibia um largo sorriso. Mas, quando lhe perguntaram quem era o responsável pela festa no FC Bayern, sua expressão ficou séria. “Na verdade, o Serge é o responsável pelo clima”, disse ele.
Traduzido por
"Espero que a gente consiga compensar isso de alguma forma": lesão de Serge Gnabry abala o FC Bayern de Munique
No entanto, “o Serge”, ou seja, Serge Gnabry, não só ficou de fora do jogo contra o VfB devido a uma lesão tão curiosa quanto dolorosa sofrida no último treino de sábado, como o atacante provavelmente também perderá a Copa do Mundo com a Alemanha nos EUA, Canadá e México devido a uma ruptura nos adutores.
Antes do início da partida, o técnico Vincent Kompany contou como Gnabry se lesionou “de forma muito infeliz” no treino: “Aconteceu durante a disputa de pênaltis. Foi realmente muito, muito infeliz e nos surpreendeu a todos. Desejamos tudo de bom para ele. Serge fez um trabalho incrível por nós nesta temporada”, disse Kompany.
- (C)Getty Images
Serge Gnabry corre o risco de ficar de fora da Copa do Mundo
Mas o Bayern não perdeu apenas um jogador importante, mas também o animador da equipe. E Kimmich perdeu seu melhor e mais antigo amigo no time: “É claro que sentimos muita falta dele, no vestiário e em campo. É realmente uma perda muito, muito grande.” A equipe sentirá falta de Gnabry “como jogador e como pessoa”, “espero que possamos, de alguma forma, compensar isso”, disse Kimmich.
Ainda não está totalmente certo se Gnabry perderá apenas a reta final da temporada com o Bayern de Munique ou também a Copa do Mundo, mas as previsões são bastante ruins, como também informou o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl: “Ele está calmo, mas é claro que é trágico. Ele tem 30 anos e não sei por quanto tempo ainda vai jogar, mas talvez seja a última chance dele de participar de uma Copa do Mundo”, disse ele.
O presidente Herbert Hainer também pensou no jogador lesionado no momento da vitória: “Isso é realmente amargo e sinto muito por ele. Eu já tentei ligar para ele hoje. Infelizmente, não deu certo. Eu entendo isso, se ele não quiser atender o telefone. Mas, é claro, vamos animá-lo”, disse ele.