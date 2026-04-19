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Serge Gnabry Joshua KimmichGetty Images
Filippo Cataldo

Traduzido por

"Espero que a gente consiga compensar isso de alguma forma": lesão de Serge Gnabry abala o FC Bayern de Munique

Bundesliga
Bayern de Munique
S. Gnabry

De qualquer forma, não estavam previstas grandes comemorações pelo título no FC Bayern de Munique, já que ainda há muito em jogo nas próximas semanas. No entanto, uma notícia desanimadora abalou um pouco o ânimo dos jogadores.

Quando Joshua Kimmich se dirigiu aos microfones da DAZN após a vitória do FC Bayern de Munique por 4 a 2 sobre o VfB Stuttgart, que garantiu ao time de Munique seu 35º título da Bundesliga, ele exibia um largo sorriso. Mas, quando lhe perguntaram quem era o responsável pela festa no FC Bayern, sua expressão ficou séria. “Na verdade, o Serge é o responsável pelo clima”, disse ele. 

  • No entanto, “o Serge”, ou seja, Serge Gnabry, não só ficou de fora do jogo contra o VfB devido a uma lesão tão curiosa quanto dolorosa sofrida no último treino de sábado, como o atacante provavelmente também perderá a Copa do Mundo com a Alemanha nos EUA, Canadá e México devido a uma ruptura nos adutores.

    Antes do início da partida, o técnico Vincent Kompany contou como Gnabry se lesionou “de forma muito infeliz” no treino: “Aconteceu durante a disputa de pênaltis. Foi realmente muito, muito infeliz e nos surpreendeu a todos. Desejamos tudo de bom para ele. Serge fez um trabalho incrível por nós nesta temporada”, disse Kompany.

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  • gnabry(C)Getty Images

    Serge Gnabry corre o risco de ficar de fora da Copa do Mundo

    Mas o Bayern não perdeu apenas um jogador importante, mas também o animador da equipe. E Kimmich perdeu seu melhor e mais antigo amigo no time: “É claro que sentimos muita falta dele, no vestiário e em campo. É realmente uma perda muito, muito grande.” A equipe sentirá falta de Gnabry “como jogador e como pessoa”, “espero que possamos, de alguma forma, compensar isso”, disse Kimmich.

    Ainda não está totalmente certo se Gnabry perderá apenas a reta final da temporada com o Bayern de Munique ou também a Copa do Mundo, mas as previsões são bastante ruins, como também informou o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl: “Ele está calmo, mas é claro que é trágico. Ele tem 30 anos e não sei por quanto tempo ainda vai jogar, mas talvez seja a última chance dele de participar de uma Copa do Mundo”, disse ele.

    O presidente Herbert Hainer também pensou no jogador lesionado no momento da vitória: “Isso é realmente amargo e sinto muito por ele. Eu já tentei ligar para ele hoje. Infelizmente, não deu certo. Eu entendo isso, se ele não quiser atender o telefone. Mas, é claro, vamos animá-lo”, disse ele.

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