"Espero que a gente consiga compensar isso de alguma forma": lesão de Serge Gnabry abala o FC Bayern de Munique

Mas o Bayern não perdeu apenas um jogador importante, mas também o animador da equipe. E Kimmich perdeu seu melhor e mais antigo amigo no time: “É claro que sentimos muita falta dele, no vestiário e em campo. É realmente uma perda muito, muito grande.” A equipe sentirá falta de Gnabry “como jogador e como pessoa”, “espero que possamos, de alguma forma, compensar isso”, disse Kimmich.

Ainda não está totalmente certo se Gnabry perderá apenas a reta final da temporada com o Bayern de Munique ou também a Copa do Mundo, mas as previsões são bastante ruins, como também informou o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl: “Ele está calmo, mas é claro que é trágico. Ele tem 30 anos e não sei por quanto tempo ainda vai jogar, mas talvez seja a última chance dele de participar de uma Copa do Mundo”, disse ele.

O presidente Herbert Hainer também pensou no jogador lesionado no momento da vitória: “Isso é realmente amargo e sinto muito por ele. Eu já tentei ligar para ele hoje. Infelizmente, não deu certo. Eu entendo isso, se ele não quiser atender o telefone. Mas, é claro, vamos animá-lo”, disse ele.