“Esperávamos algo melhor” – As dificuldades de Paul Pogba no Mônaco são “difíceis para todos na família”, afirma seu irmão Mathias.
A realidade do retorno é dura após grandes expectativas
O tão aguardado retorno de Pogba ao futebol profissional pelo Mônaco encontrou um grande obstáculo, com o meio-campista lutando para se livrar de problemas físicos persistentes. Depois de assinar com o clube do Principado no verão passado, após o fim de sua suspensão por doping, o jogador de 32 anos esperava reacender sua carreira na Ligue 1. No entanto, o vencedor da Copa do Mundo está afastado dos gramados desde 5 de dezembro devido a uma lesão recorrente na panturrilha, o que levou à sua exclusão da equipe do Mônaco na Liga dos Campeões para as fases eliminatórias.
Em entrevista à RMC Sport, Mathias fez uma avaliação sombria da condição atual de seu irmão. Ele sugeriu que as expectativas em relação ao impacto imediato de Paul talvez fossem muito altas, dada sua longa ausência dos gramados, e que a dura realidade da intensidade do futebol de alto nível o atingiu.
“É frustrante, não só para ele, mas para toda a família. Eu disse a ele que não poderia voltar 100% imediatamente”, disse Mathias, refletindo sobre a empolgação inicial em torno da transferência. “Esperávamos mais do seu retorno. Mas essa é a realidade. O corpo não está acostumado a esse tipo de ritmo de alta intensidade.”
“Não somos robôs” – Mathias sobre o desgaste físico
Mathias explicou que, embora a família continue a dar apoio, existe um sentimento coletivo de frustração em relação aos contratempos físicos. Ele destacou a extrema dificuldade de se adaptar ao ritmo do futebol profissional após dois anos afastado, observando que o corpo de Paul está essencialmente enviando sinais de alerta devido ao aumento repentino da carga de trabalho.
“Não somos robôs”, continuou Mathias. “Quando você volta, precisa fazer isso aos poucos, caso contrário, seu corpo envia sinais. É exatamente isso que está acontecendo com ele.”
Luta mental para um meio-campista “resiliente”
Além das questões físicas, Mathias revelou a tensão psicológica que a situação está causando ao ex-meio-campista do Manchester United e seu círculo íntimo. Depois de travar uma longa batalha judicial para limpar seu nome e voltar aos gramados, sofrer uma lesão muscular recorrente foi um golpe duro para um jogador desesperado para provar que ainda pertence ao nível mais alto.
“Somos pacientes e resilientes. Ele terá essa paciência para voltar ao seu melhor nível”, acrescentou. “Ele está trabalhando. É mais mentalmente que se torna difícil. Você tem grandes expectativas. Você está entusiasmado e então leva outra facada nas costas. É uma questão de se recuperar repetidamente. É uma combinação de coisas. Há o desejo de voltar aos gramados, mas o corpo diz para você não ir muito rápido. Há porcentagens em tudo: físico, cardiovascular, mental... Teremos que ser pacientes. Sempre levamos um dia de cada vez.”
Ele acrescentou: “Enviamos mensagens de incentivo para ele. O resto é com ele. Ele conhece esse mundo há anos. Estamos apenas fazendo nossa parte, o resto é com ele.”
A ausência na Liga dos Campeões agrava o sofrimento
A lesão já teve consequências tangíveis para a temporada de Pogba. O Mônaco confirmou recentemente seu elenco para as oitavas de final da Liga dos Campeões, e Pogba foi uma ausência de destaque. A decisão ressalta a incerteza em torno da data de seu retorno e a necessidade do clube de contar com jogadores em plena forma para partidas cruciais na Europa.
Embora o clube afirme publicamente que está cuidando cuidadosamente de sua recuperação física, a falta de um cronograma claro é preocupante para os torcedores que esperavam ver o vencedor da Copa do Mundo de 2018 de volta à sua melhor forma. Por enquanto, Pogba continua preso em um ciclo de reabilitação, travando uma “batalha global” para salvar sua temporada e, talvez, sua carreira no mais alto nível.
