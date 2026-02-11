“Esperávamos algo melhor” – As dificuldades de Paul Pogba no Mônaco são “difíceis para todos na família”, afirma seu irmão Mathias.

O tão aguardado retorno de Pogba ao futebol profissional pelo Mônaco encontrou um grande obstáculo, com o meio-campista lutando para se livrar de problemas físicos persistentes. Depois de assinar com o clube do Principado no verão passado, após o fim de sua suspensão por doping, o jogador de 32 anos esperava reacender sua carreira na Ligue 1. No entanto, o vencedor da Copa do Mundo está afastado dos gramados desde 5 de dezembro devido a uma lesão recorrente na panturrilha, o que levou à sua exclusão da equipe do Mônaco na Liga dos Campeões para as fases eliminatórias.

Em entrevista à RMC Sport, Mathias fez uma avaliação sombria da condição atual de seu irmão. Ele sugeriu que as expectativas em relação ao impacto imediato de Paul talvez fossem muito altas, dada sua longa ausência dos gramados, e que a dura realidade da intensidade do futebol de alto nível o atingiu.

“É frustrante, não só para ele, mas para toda a família. Eu disse a ele que não poderia voltar 100% imediatamente”, disse Mathias, refletindo sobre a empolgação inicial em torno da transferência. “Esperávamos mais do seu retorno. Mas essa é a realidade. O corpo não está acostumado a esse tipo de ritmo de alta intensidade.”