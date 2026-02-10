Espanha sofre duro golpe na Copa do Mundo com lesão no ligamento cruzado anterior do atacante autor de 20 gols

Embora exista uma pequena possibilidade de Samu se recuperar antes do início da Copa do Mundo, em 11 de junho, é muito mais provável que ele enfrente um longo período de cerca de um ano fora de ação, o que obviamente o excluiria dos planos da Espanha para o torneio de verão. O jogador de 21 anos marcou 47 gols em 77 partidas pelo Porto e, embora não fosse titular, teria sido um recurso útil para a La Roja na América do Norte.