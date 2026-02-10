Getty Images Sport
Espanha sofre duro golpe na Copa do Mundo com lesão no ligamento cruzado anterior do atacante autor de 20 gols
Golpe devastador para Aghehowa
Aghehowa foi forçado a sair em o intervalo do confronto entre os líderes da Liga Portugal contra o Sporting CP na noite de segunda-feira, uma partida que terminou em empate 1 a 1. O Porto informou em comunicado no dia seguinte que o centroavante havia torcido o joelho e sofrido uma lesão no ligamento cruzado anterior, enquanto há relatos de que ele rompeu o ligamento, o que significa que ele enfrentará um longo período afastado dos gramados.
Porto aborda lesão
O comunicado do Porto dizia: “Samu, que foi substituído no intervalo do jogo contra o Sporting (1-1), sofreu uma entorse no joelho direito com lesão no ligamento cruzado anterior. O internacional espanhol será reavaliado pelo departamento médico do FC Porto nos próximos dias.”
O sonho de Samu na Copa do Mundo em frangalhos
Embora exista uma pequena possibilidade de Samu se recuperar antes do início da Copa do Mundo, em 11 de junho, é muito mais provável que ele enfrente um longo período de cerca de um ano fora de ação, o que obviamente o excluiria dos planos da Espanha para o torneio de verão. O jogador de 21 anos marcou 47 gols em 77 partidas pelo Porto e, embora não fosse titular, teria sido um recurso útil para a La Roja na América do Norte.
Espanha obrigada a fazer planos alternativos
Os campeões europeus agora terão que fazer planos alternativos para a função de atacante reserva. Mikel Oyarzabal, da Real Sociedad, tem sido o titular na posição de camisa 9 durante as eliminatórias para a Copa do Mundo e a campanha da Liga das Nações de 2025. De la Fuente não tem muitas outras opções em boa forma, com o veterano Álvaro Morata, Borja Iglesias, do Celta Vigo, e Jorge de Frutos, do Rayo Vallecano, sendo os únicos disponíveis.
