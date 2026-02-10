Goal.com
Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Krishan Davis

Espanha sofre duro golpe na Copa do Mundo com lesão no ligamento cruzado anterior do atacante autor de 20 gols

Os preparativos da Espanha para a próxima Copa do Mundo de 2026 sofreram um duro golpe após uma grave lesão do atacante Samu Aghehowa. O astro do Porto já marcou 20 gols em todas as competições nesta temporada e parecia uma aposta segura para ser incluído na seleção de Luis de la Fuente para o torneio de verão. No entanto, uma temida lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) acabou com suas esperanças.

  • Golpe devastador para Aghehowa

    Aghehowa foi forçado a sair em o intervalo do confronto entre os líderes da Liga Portugal contra o Sporting CP na noite de segunda-feira, uma partida que terminou em empate 1 a 1. O Porto informou em comunicado no dia seguinte que o centroavante havia torcido o joelho e sofrido uma lesão no ligamento cruzado anterior, enquanto há relatos de que ele rompeu o ligamento, o que significa que ele enfrentará um longo período afastado dos gramados.

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH36-PORTO-AHLYAFP

    Porto aborda lesão

    O comunicado do Porto dizia: “Samu, que foi substituído no intervalo do jogo contra o Sporting (1-1), sofreu uma entorse no joelho direito com lesão no ligamento cruzado anterior. O internacional espanhol será reavaliado pelo departamento médico do FC Porto nos próximos dias.”

  • O sonho de Samu na Copa do Mundo em frangalhos

    Embora exista uma pequena possibilidade de Samu se recuperar antes do início da Copa do Mundo, em 11 de junho, é muito mais provável que ele enfrente um longo período de cerca de um ano fora de ação, o que obviamente o excluiria dos planos da Espanha para o torneio de verão. O jogador de 21 anos marcou 47 gols em 77 partidas pelo Porto e, embora não fosse titular, teria sido um recurso útil para a La Roja na América do Norte.

  • Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Espanha obrigada a fazer planos alternativos

    Os campeões europeus agora terão que fazer planos alternativos para a função de atacante reserva. Mikel Oyarzabal, da Real Sociedad, tem sido o titular na posição de camisa 9 durante as eliminatórias para a Copa do Mundo e a campanha da Liga das Nações de 2025. De la Fuente não tem muitas outras opções em boa forma, com o veterano Álvaro Morata, Borja Iglesias, do Celta Vigo, e Jorge de Frutos, do Rayo Vallecano, sendo os únicos disponíveis.

    Traduzido automaticamente pelo GOAL-e

