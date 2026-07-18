Luis De la Fuente, técnico da Espanha, atual campeã europeia, fala em entrevista coletiva na véspera da final da Copa do Mundo, que amanhã à noite, em Nova York, colocará frente a frente a Fúria Vermelha e a Argentina de Lionel Messi. De la Fuente tem uma lembrança especial ligada a Messi, que ele conta: “Não dá para marcar o Messi individualmente. Uma vez eu tentei...”.
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Espanha, De la Fuente: “Não dá para marcar o Messi individualmente”
Era maio de 2004, nas oitavas de final da Copa do Rei Sub-19 entre Barcelona e Sevilha. No banco dos andaluzes estava justamente De la Fuente, que decidiu designar um marcador individual para o jovem Leo Messi, de 17 anos. “Me disseram para ficar de olho nesse garoto, então coloquei um jogador para marcá-lo de perto. Até os 75 minutos, tudo estava bem, o placar estava 0 a 0, mas o marcador dele recebeu um cartão amarelo e eu o substituí, mudando de estratégia”.
A escolha acabou sendo fatal: Messi marcou quatro gols em 22 minutos, garantindo ao Barcelona uma vitória que ficou na memória. Um vislumbre do fenômeno que viria a escrever a história do futebol.
Mais de vinte anos depois, De la Fuente garantiu que a Espanha não adotará a marcação individual. A lição, evidentemente, ficou gravada.
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