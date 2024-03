Escudo centralizado? Entenda a mudança na camisa da seleção brasileira

Os novos uniformes fazem homenagem a 2004 e 2005, anos marcados por grandes vitórias sobre a Argentina

O Brasil está de uniforme novo. A camisa da seleção brasileira a partir de 2024 traz consigo uma mudança significativa: o escudo deixa o lado esquerdo do peito, como sempre foi o comum, para ser realocado no centro do uniforme.

Não é algo inédito na história da seleção brasileira. Ao falar sobre o novo uniforme, que no mínimo dividiu opiniões, a Nike relembrou que a nova peça é uma homenagem à camisa utilizada pelo Brasil em 2004 (e que foi utilizada até antes da Copa do Mundo de 2006).

