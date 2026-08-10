O Manchester United não abriu mão de seu plano de contratar Lewis Hall, mas admite que precisa explorar outras alternativas para a posição de lateral-esquerdo nas últimas semanas da janela de transferências.

O United definiu a contratação de um novo lateral-esquerdo como uma de suas principais prioridades neste verão, depois de reforçar primeiro o meio-campo, e Hall foi escolhido como sua opção preferida no início do período de transferências.

O site TeamTalk afirmou que Hall continua sendo muito valorizado em Old Trafford, e que o jogador da seleção inglesa está disposto a se transferir. Ainda assim, seu clube, o Newcastle United, manteve sua posição e não deu nenhum indício de que estaria disposto a aprovar sua saída.

Dessa forma, o interesse do United em Hall está suspenso no momento, e, embora possam reavaliar a situação após o verão, o diretor esportivo Jason Wilcox e sua equipe de recrutamento estão agora avaliando ativamente outras possibilidades.