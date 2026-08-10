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Manchester United v Atletico de Madrid - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Escolha difícil: Manchester United define sua posição sobre astro do Barcelona

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O Manchester United não abriu mão de seu plano de contratar Lewis Hall, mas admite que precisa explorar outras alternativas para a posição de lateral-esquerdo nas últimas semanas da janela de transferências.

O United definiu a contratação de um novo lateral-esquerdo como uma de suas principais prioridades neste verão, depois de reforçar primeiro o meio-campo, e Hall foi escolhido como sua opção preferida no início do período de transferências.

O site TeamTalk afirmou que Hall continua sendo muito valorizado em Old Trafford, e que o jogador da seleção inglesa está disposto a se transferir. Ainda assim, seu clube, o Newcastle United, manteve sua posição e não deu nenhum indício de que estaria disposto a aprovar sua saída.

Dessa forma, o interesse do United em Hall está suspenso no momento, e, embora possam reavaliar a situação após o verão, o diretor esportivo Jason Wilcox e sua equipe de recrutamento estão agora avaliando ativamente outras possibilidades.

  • As negociações com Raum

    Um dos nomes que já se destacam em sua lista é David Raum, jogador do Leipzig, já que o site TEAMtalk revelou no início deste ano que o internacional alemão desperta o interesse do Manchester United.

    O jogador de 28 anos é considerado uma opção atraente devido à sua situação contratual. Raum tem menos de 12 meses restantes em seu contrato atual e, apesar de existir uma cláusula de rescisão no valor de aproximadamente 34 milhões de libras esterlinas, os intermediários acreditam que é possível negociar uma transferência por menos de 30 milhões de libras esterlinas caso o contrato não seja renovado.

    Segundo o mesmo site, Raum já conversou anteriormente com o Manchester United. E, mais importante, ele ficaria feliz com a possibilidade de se transferir para Old Trafford e disputar com Luke Shaw uma vaga no time titular.

    • Publicidade

  • Manchester United estuda diversas opções para a posição de lateral-esquerdo

    E Raum não é a única alternativa cujo perfil está sendo avaliado para ocupar a posição de lateral-esquerdo.

    O site afirmou que "Alejandro Balde, jogador do Barcelona, foi avaliado ao lado de Hall e Nathaniel Brown em um momento anterior do processo de contratação, mas os problemas de lesões recorrentes fazem com que o United não veja atualmente o astro do Barcelona como uma opção realista".

    Há também opções mais jovens sob observação, incluindo Joaquín Seys, jogador do Club Brugge, Adrien Truffert, jogador do Bournemouth, e o jovem astro espanhol Jorge Salinas, jogador do Racing Santander.

    Por isso, o departamento de contratações do Manchester United possui uma lista sólida de alternativas, embora Hall ainda esteja entre suas opções.

    E explicou: "A prioridade agora é encontrar um lateral-esquerdo que possa reforçar o elenco do técnico Michael Carrick sem obrigar o United a fazer um negócio exagerado, já que a situação contratual de Raum o torna uma das opções mais interessantes".

    E concluiu: "No momento, Hall ainda é jogador do Newcastle, e o United aceita a possibilidade de ter que esperar, enquanto Wilcox e seu departamento de contratações trabalham no estudo das alternativas antes das últimas semanas da janela de transferências".

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