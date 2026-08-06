Arteta parece capaz de cumprir essa missão, tendo aprendido com alguns dos melhores do ramo. Questionado se consegue ver semelhanças entre a forma como Arteta monta um time e os processos pelos quais Wenger e Guardiola já passaram, Stack, falando por cortesia de trygge norske casino, disse à GOAL: “Às vezes, sim. Eu diria que, tendo trabalhado com Arsene, obviamente, e eu de fato já treinei contra Mikel Arteta.

“Eu era treinador da equipe principal de um time do Watford na Premier League com Hayden Mullins, e tivemos que ir ao Emirates durante a COVID e vencer para termos uma chance de permanecer na divisão. Perdemos por 3 a 2 naquele dia. Então, tivemos um pouco de visão dos bastidores dele, estudamos a forma como ele monta seus times e essas coisas.

“Ele é um excelente treinador. Sem dúvida. É brilhante. Acho que uma coisa que me chama a atenção é a forma como ele construiu relações com os jogadores, a forma como melhorou jogadores. Mas também não o vejo como alguém que pegaria leve com ninguém. Acho que, se as pessoas começarem a atrapalhar a dinâmica do grupo, a caminhada e o tipo de alinhamento dentro do grupo, acho que ele será muito rígido com isso. Acho que ele vai tirar essas pessoas e acho que fará mudanças. Não o vejo como alguém com medo de tomar grandes decisões. E gosto disso nele, gosto mesmo. Semelhante ao Arsene, para ser justo. Arsene era um pouco assim também.

“Mas acho que, quando você olha para quantos jogos estão sendo disputados agora. Nós fazíamos um pouco de rodízio no elenco quando eu estava lá, mas, de modo geral, em todo grande jogo, todo jogo de vitória obrigatória, você pensava em 13 jogadores para começar uma partida de Premier League. Agora isso muda bastante com laterais, jogadores de lado e meio-campistas. O ataque mudava, Thierry Henry e Dennis Bergkamp, só. Eles iam jogar semana após semana, ponto final. Acho que isso mudou um pouco agora, com jogadores sendo poupados e coisas assim.

“Nós só mudávamos o time, fosse nas fases iniciais da FA Cup ou da Copa da Liga, por exemplo. Se tivéssemos nos classificado na Champions League e fosse o último jogo da fase de grupos, então faríamos mudanças. Mas, de modo geral, acho que os clubes têm elencos maiores. Eles conseguem mexer mais nos seus elencos do que nós conseguíamos quando eu jogava.”