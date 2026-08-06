Getty/GOAL
Traduzido por
Escola de Arsene Wenger e Pep Guardiola! Como Mikel Arteta é parecido com mestres da comissão técnica, com ex-estrela do Arsenal explicando qualidades compartilhadas de comando
Arteta trabalhou sob o comando de Wenger e ao lado de Guardiola
Como jogador, Arteta começou na famosa base do Barcelona. Ele passou por Paris Saint-Germain, Rangers, Real Sociedad e Everton antes de seguir para o norte de Londres em 2011. Foram cinco anos trabalhando com Wenger no Arsenal.
Depois de pendurar as chuteiras pela última vez, o basco se juntou a Guardiola no Manchester City e passou a integrar a comissão técnica do Etihad Stadium. Outro mentor superstar foi encontrado no noroeste da Inglaterra.
- Getty/GOAL
Arteta venceu a Copa da Inglaterra e o título da Premier League
Arteta se sentiu pronto para seguir seu próprio caminho quando o Arsenal voltou a procurá-lo no fim de 2019. As conquistas da Copa da Inglaterra e da Supercopa da Inglaterra ajudaram a manter uma torcida exigente satisfeita por um tempo, mas três vice-campeonatos consecutivos na Premier League fizeram surgir dúvidas sobre se o mais grandioso dos troféus algum dia poderia ser conquistado.
Esses críticos foram calados em grande estilo na temporada passada, quando o Arsenal conquistou seu primeiro título nacional desde os lendários “Invincibles” de 2003-04. Agora, já se sugere que Arteta pode construir outra dinastia ao estilo de Wenger, com longevidade semelhante à de seu ex-chefe e conquistando a primeira Liga dos Campeões da história.
Como Arteta é semelhante a Wenger e Guardiola?
Arteta parece capaz de cumprir essa missão, tendo aprendido com alguns dos melhores do ramo. Questionado se consegue ver semelhanças entre a forma como Arteta monta um time e os processos pelos quais Wenger e Guardiola já passaram, Stack, falando por cortesia de trygge norske casino, disse à GOAL: “Às vezes, sim. Eu diria que, tendo trabalhado com Arsene, obviamente, e eu de fato já treinei contra Mikel Arteta.
“Eu era treinador da equipe principal de um time do Watford na Premier League com Hayden Mullins, e tivemos que ir ao Emirates durante a COVID e vencer para termos uma chance de permanecer na divisão. Perdemos por 3 a 2 naquele dia. Então, tivemos um pouco de visão dos bastidores dele, estudamos a forma como ele monta seus times e essas coisas.
“Ele é um excelente treinador. Sem dúvida. É brilhante. Acho que uma coisa que me chama a atenção é a forma como ele construiu relações com os jogadores, a forma como melhorou jogadores. Mas também não o vejo como alguém que pegaria leve com ninguém. Acho que, se as pessoas começarem a atrapalhar a dinâmica do grupo, a caminhada e o tipo de alinhamento dentro do grupo, acho que ele será muito rígido com isso. Acho que ele vai tirar essas pessoas e acho que fará mudanças. Não o vejo como alguém com medo de tomar grandes decisões. E gosto disso nele, gosto mesmo. Semelhante ao Arsene, para ser justo. Arsene era um pouco assim também.
“Mas acho que, quando você olha para quantos jogos estão sendo disputados agora. Nós fazíamos um pouco de rodízio no elenco quando eu estava lá, mas, de modo geral, em todo grande jogo, todo jogo de vitória obrigatória, você pensava em 13 jogadores para começar uma partida de Premier League. Agora isso muda bastante com laterais, jogadores de lado e meio-campistas. O ataque mudava, Thierry Henry e Dennis Bergkamp, só. Eles iam jogar semana após semana, ponto final. Acho que isso mudou um pouco agora, com jogadores sendo poupados e coisas assim.
“Nós só mudávamos o time, fosse nas fases iniciais da FA Cup ou da Copa da Liga, por exemplo. Se tivéssemos nos classificado na Champions League e fosse o último jogo da fase de grupos, então faríamos mudanças. Mas, de modo geral, acho que os clubes têm elencos maiores. Eles conseguem mexer mais nos seus elencos do que nós conseguíamos quando eu jogava.”
- Getty
Arsenal refina o elenco na janela de transferências
Arteta está em processo de refinar seu elenco do Arsenal antes da temporada 2026-27. Já houve saídas do Emirates, com a promessa de que mais ainda virão. Novas chegadas ajudarão a preencher quaisquer lacunas, com o Arsenal se aproximando da contratação do meio-campista do Newcastle Bruno Guimaraes.
O clube também está sendo ligado ao atacante do Real Madrid Vinicius Junior. Um acordo nesse caso pode ser um pouco ambicioso, mas a especulação destaca ainda mais os mercados em que o Arsenal agora está atuando. Arteta ajudou a levá-lo até lá, com a paciência no norte de Londres sendo recompensada, enquanto um antigo aluno estrela assume o papel de diretor em busca de troféus.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.