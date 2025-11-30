+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Leicester sex tape GFXGetty/GOAL
James Westwood

O escândalo que precedeu a conquista histórica do Leicester na Premier League

A incrível história do título da Premier League do Leicester City em 2015/16 é, talvez, a mais conhecida da última década. Claudio Ranieri guiou uma equipe de azarões avaliada em uma chance em 5000, e montada com um orçamento mínimo, para a glória em sua primeira temporada no King Power Stadium. Ninguém poderia argumentar que o Leicester não era o melhor time do país; eles terminaram 10 pontos à frente do Arsenal, que ficou em segundo lugar, perdendo apenas três dos seus 38 jogos

Foi um milagre esportivo que provavelmente superou até as conquistas consecutivas do Nottingham Forest na Liga dos Campeões em 1979 e 1980, o sucesso do Wimbledon na FA Cup em 1988, e a campanha da Grécia na Eurocopa de 2004. O Leicester superou todos os super clubes do futebol inglês — em uma era na qual o dinheiro e os investimentos imperam no mundo do futebol — ao longo de uma temporada inteira.

O ex-treinador do Chelsea, Ranieri, recebeu a maioria dos elogios, e com razão. O adorável italiano montou os Foxes em um 4-4-2 focado na disciplina defensiva e contra-ataques rápidos, e fez um trabalho magistral de manter os pés de seus jogadores no chão à medida que o objetivo final se aproximava. Ele também fez de N'Golo Kanté sua primeira contratação no clube, trazendo o meio-campista francês do Caen por apenas £ 6 milhões, o que acabou se revelando uma jogada de mestre no mercado de transferências.

No entanto, foi Nigel Pearson, o antecessor de Ranieri, quem foi responsável por montar a maioria dos jogadores-chave no elenco campeão. Jamie Vardy, Danny Drinkwater e Wes Morgan, todos se juntaram aos Foxes em 2012, e Pearson trouxe Riyad Mahrez, Danny Simpson e Marc Albrighton dois anos depois. Pearson também completou as contratações permanentes de Robert Huth, Christian Fuchs e Shinji Okazaki pouco antes de sua demissão, no dia 30 de junho de 2015.

A saída de Pearson foi, em suas próprias palavras, um "grande choque". É seguro dizer, contudo, que o inglês não teria sido capaz de desbloquear todo o potencial do elenco da mesma forma que Ranieri fez. Se ele tivesse permanecido no comando, o Leicester poderia ter lutado por uma posição na primeira metade da tabela, mas a magia necessária para desafiar as maiores equipes do futebol inglês não teria acontecido.

O que poucos sabem é que, antes do capítulo mais memorável da história de 132 anos do Leicester, uma polêmica envolvendo uma sex-tape ocorreu. Abaixo a GOAL te conta essa história.

  • Sunderland v Leicester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Grande fuga

    Quando a temporada 2014/15 terminou, Pearson achou que tinha feito o suficiente para estender sua estadia no King Power por pelo menos mais um ano. Grande parte da primeira temporada do Leicester de volta à Premier League foi uma luta, e eles estavam a sete pontos de sair da zona de rebaixamento entrando nos últimos nove jogos. Eles acabaram vencendo sete deles e escaparam do rebaixamento, terminando em 14º lugar na tabela.

    O Leicester se tornou apenas o terceiro time a evitar o rebaixamento após estar na última posição no Dia de Natal, e ainda garantiu sua permanência na Premier League com um jogo de antecedência, cruzando a linha de chegada com um empate por 0 a 0 em Sunderland.

    Pearson sentiu um grande alívio após o apito final, falando aos repórteres: "Quando você considera nossa situação há alguns meses, chegar ao jogo final com nossa permanência garantida é uma conquista inacreditável. Acho que a coisa principal para nós, mesmo em nossos momentos mais sombrios, houve alguns, os jogadores continuaram a apoiar uns aos outros e acreditar em suas próprias habilidades. Isso é difícil quando as pessoas estão questionando sua integridade. Nós nos desenvolvemos à medida que a temporada prosseguiu. Esta sequência tem sido extraordinária, mas precisávamos fazer isso, porque vários times melhoraram. Nós nos mantivemos firmes em nosso trabalho."

  • Leicester City v ACF Fiorentina - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    O desastre de relações públicas

    Pouco depois do último dia da temporada, Pearson e o elenco do Leicester viajaram para a Tailândia para uma "turnê de boa vontade", com o objetivo de construir uma relação mais forte com o regime de propriedade do clube, liderado pelo falecido presidente Vichai Srivaddhanaprabha, e a comunidade local. Mas acabou sendo um desastre de relações públicas.

    Em 31 de maio de 2015, o Leicester iniciou uma investigação após o Daily Mirror obter imagens de três jogadores da base participando de atos sexuais em um quarto de hotel em Bangkok, que eles tinham enviado para amigos no Reino Unido. O trio envolvido foi identificado como o atacante Tom Hopper, o goleiro Adam Smith e o filho de Pearson, James, que era o capitão da equipe de desenvolvimento.

    Em um comunicado, um porta-voz do Leicester confirmou que os três jogadores haviam retornado à Inglaterra após participarem de uma "reunião preliminar". Eles também revelaram que Hopper, James Pearson e Smith haviam se desculpado por seu comportamento, mas à medida que mais detalhes começaram a surgir, ficou claro que isso não seria suficiente.

  • MK Dons v Leicester City - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    "Orgia racista"

    O The Mirror descreveu o vídeo como uma "orgia racista", e ele rapidamente circulou nas redes sociais. James Pearson, Hopper e Smith supostamente filmaram três mulheres tailandesas cometendo atos sexuais "depravados" com eles, que riam durante todo o tempo.

    Em determinado momento, a câmera foi apontada para as mulheres enquanto elas se envolviam em atos sexuais, com um dos homens sendo ouvido usando um insulto racial contra elas. Em outro clipe, Hopper parecia dizer a uma das mulheres que ela era "absolutamente nojenta... um absoluto um de dez". O vídeo acabou terminando com Hopper e Pearson dando um "high five" um ao outro.

    As imagens chocantes e a linguagem racista suscitaram ampla condenação na imprensa britânica. A jornalista Grace Dent, doThe Independent, foi particularmente severa, ao escrever: "Isso não é sobre sexo, é sobre poder. É sobre um adorável presente de fim de temporada para si mesmos de algumas horas gastas tratando mulheres como uma subespécie suja. É sobre homens degradando mulheres, comentando sobre sua suposta feiura e usando palavras racistas contra elas... E quando a câmera se aproxima dos jogadores de futebol, eles não estão envergonhados. Não, eles estão extasiados por serem filmados."

  • Leicester City FC v West Ham United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tripla demissão

    Em resposta ao acontecimento humilhante, o Leicester, que conta com o conselho de turismo da Tailândia entre seus parceiros comerciais, não teve escolha a não ser responder de forma contundente. Em 17 de junho, o clube anunciou que havia rescindido os contratos de Pearson Jr, Hooper e Smith.

    "A decisão segue a conclusão de uma investigação interna e procedimentos disciplinares, como consequência dos eventos que ocorreram durante a turnê de boa vontade de final de temporada do clube na Tailândia", dizia uma declaração oficial. "O Leicester City Football Club está ciente de sua posição, e a de seus jogadores, como representante da cidade de Leicester, da Premier League, da Associação de Futebol e dos torcedores do clube. Está comprometido em promover uma mensagem positiva de comunidade, valores familiares e igualdade, e em manter os padrões esperados de um clube com sua história, tradição e aspirações."

    Lord Ouseley, presidente dos ativistas anti-racismo Kick It Out, disse em resposta: "O Leicester estabeleceu o tom certo para permitir que o futebol se afirme definindo e mantendo os padrões corretos de conduta para melhorar a imagem do jogo aqui e no exterior como uma fonte de bem. Por muito tempo, os tomadores de decisão no topo do jogo relutaram em tomar decisões responsáveis e autoritativas, como empregadores, para lidar eficaz e decisivamente com incidentes de má conduta grave e comportamento não profissional, bem como aplicar sanções apropriadas. É, portanto, revigorante ver tal ação positiva sendo tomada em 2015, o que esperamos que estabeleça o padrão de tomada de decisões para o futuro."

  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-LEICESTER CITYAFP

    Posição insustentável

    Como um defensor declarado contra o racismo, este foi um escândalo demais para Nigel Pearson. Ele havia sido banido e multado pela FA em dezembro de 2014 por dizer a um torcedor para “ir se f*der e morrer", e foi manchete por agarrar James McArthur, do Crystal Palace, pelo pescoço na lateral do campo dois meses depois, o que levou a falsos relatos de que ele havia sido demitido pelo Leicester. 

    Em abril, seu temperamento o dominou novamente, quando chamou um jornalista de "avestruz", "estúpido" e "bobo" em uma troca de palavras bizarra durante uma coletiva de imprensa após a derrota do Leicester por 3 a 1 em casa para o Chelsea. Os Foxes foram recompensados por permanecerem ao lado de Pearson inicialmente, mas as ações deploráveis de seu filho tornaram sua posição insustentável.

    Pearson foi demitido poucos dias antes dos jogadores do Leicester se apresentarem para a pré-temporada, com o clube atribuindo a decisão a "diferenças fundamentais de perspectiva". Mas o jornalista da BBC Pat Murphy mais tarde afirmou que a saída repentina do então técnico de 51 anos "definitivamente não foi uma questão de futebol", com o vazamento de uma sex-tape sendo considerado a "gota d'água na relação deteriorada entre os proprietários e Pearson".

    Murphy acrescentou: "Não há dúvida de que a imagem e a reputação do clube em sua terra natal, a Tailândia, foram danificadas pelo comportamento de, entre outros, o filho do treinador, James."

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-LEICESTER-EVERTONAFP

    "Trouxe o herói"

    Murphy, no entanto, também expressou sua crença de que a decisão de Leicester foi "muito severa com Pearson em termos futebolísticos" e questionou se "os pecados do filho deveriam recair sobre o pai".

    O lendário jogador do Leicester, Gary Lineker, também achou que Pearson foi tratado injustamente, dizendo em seu blog BreatheSport: "Então, depois de não apenas promover o Leicester [para a primeira divisão], mas realizar a fuga mais milagrosa [do rebaixamento] da história da PL, Pearson é demitido. Aqueles que dirigem o futebol nunca deixam de surpreender com sua estupidez." Lineker também chamou Ranieri de uma "escolha sem inspiração" para assumir o comando, mas depois se contradisse quando o Leicester passou a ficar no topo da Premier League no início de janeiro de 2016.

    "Ranieri é um gênio absoluto. Um gestor absolutamente inspirador", declarou o ex-atacante da Inglaterra no Twitter. E seria difícil encontrar alguém que dissesse que Pearson se encaixava em qualquer uma dessas categorias. 

    O escândalo da turnê na Tailândia também poderia ter pairado sobre sua cabeça se ele tivesse permanecido, prejudicando assim o progresso da equipe. Ranieri foi o homem certo no momento certo para Leicester; é simples assim.

    Como o mais proeminente comentarista de futebol da Tailândia, Satit 'Bigjah' Krikul, disse à AFP: "O incidente no hotel trouxe o herói."

