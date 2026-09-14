O gol de Erling Haaland no último clássico de Manchester trouxe de volta à tona a questão dos erros de arbitragem na Premier League, depois que a tecnologia do VAR validou o gol que decidiu o confronto a favor do Manchester City, antes de o comitê de arbitragem da Premier League admitir que houve um erro na avaliação da interferência de Enzo Fernández, o jogador do City que estava em posição de impedimento.
Após a partida, o comitê de arbitragem reconheceu que o árbitro de vídeo assistente deveria ter tratado a presença de Fernández de forma diferente, e ter solicitado ao árbitro que revisasse o lance no monitor à beira do campo, em mais uma admissão de erro de arbitragem que veio após o fim da partida e da definição do resultado.
Este episódio traz à memória uma série de erros de arbitragem que a liga inglesa testemunhou ao longo dos últimos anos.