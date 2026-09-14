Talvez este seja o maior problema em toda a questão, pois, quando a comissão de arbitragem admite que o Arsenal perdeu dois pontos diante do Brentford, os dois pontos não voltam.

E quando admite que o Everton merecia um pênalti diante do Manchester City, a partida não é refeita.

E quando admite que o gol de Díaz era válido, o Liverpool não conquista os três pontos.

E quando afirma que o cartão de Bruno diante do Tottenham foi um erro, não voltam os minutos que o United jogou com dez jogadores.

E quando admite que o gol de Cunha diante do Forest deveria ter sido anulado, a tabela de classificação não muda.

E a verdadeira pergunta aqui é: quantos erros pode suportar uma liga que se descreve como a mais forte do mundo, especialmente quando os erros acontecem na era de uma tecnologia concebida justamente para preveni-los?

Talvez não haja conspiração, e talvez ninguém queira criar polêmica, mas a repetição dos erros, seguida da admissão de alguns e da defesa de outros, torna legítima a pergunta: o problema está nas regras do jogo, na forma de interpretá-las, ou o nível de alguns árbitros e da tecnologia de vídeo simplesmente não acompanha o patamar que a Premier League alcançou?