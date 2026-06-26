Erros chocantes... A tecnologia do vídeo se transforma em uma “loteria” na Copa do Mundo

Há apenas alguns dias, todos se perguntavam se o sistema de vídeo-árbitro seria utilizado de maneira diferente na Copa do Mundo.

Agora, porém, após uma semana marcada por uma série de decisões estranhas, os torcedores estão confusos sobre em quais situações o VAR realmente intervém.

A BBC Sport apresentou, em uma reportagem, os principais pontos da polêmica em torno da tecnologia de vídeo na Copa do Mundo, que está sendo disputada atualmente nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Desde o pedido de pênalti da Gana contra a Inglaterra, passando pela anulação do gol do Brasil contra a Escócia, até o primeiro gol da Alemanha contra o Equador, ficou difícil prever a decisão que o VAR tomará.

Até o momento, os números de intervenções da tecnologia de vídeo na Copa do Mundo de 2026 estão em taxas muito próximas às da Premier League.

Na última temporada da Premier League, a média de intervenções do VAR foi de 0,29 por partida, enquanto a média na Copa do Mundo é de 0,28.

Já no que diz respeito às intervenções discricionárias, que exigem que o árbitro vá até o monitor para revisar a jogada, a média na Premier League foi de 0,15 vez por partida, contra 0,17 vez na Copa do Mundo.