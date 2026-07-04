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Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Erro grave da arbitragem gera acusações de favoritismo à Argentina

Argentina x Cabo Verde
Argentina
Cabo Verde
Copa do Mundo
N. Tagliafico
Argentina

A vitória da Argentina sobre Cabo Verde, por 3 a 2 na prorrogação, nas oitavas de final da Copa do Mundo, gerou muita polêmica.

O jornal AS” informou que a polêmica não se deveu apenas ao aspecto técnico, mas também a uma imagem que se espalhou pelo mundo inteiro e provocou uma onda de indignação durante a Copa do Mundo.

Aos 115 minutos da partida, com a Argentina vencendo por 3 a 2, a seleção de Cabo Verde recebeu uma falta pela esquerda.

Sidney Lopich Cabral chutou a bola diretamente em direção ao gol do goleiro Emiliano Martínez, que conseguiu defendê-la, impedindo o empate de Cabo Verde.

No entanto, em meio à grande confusão entre os jogadores dentro da grande área, Nicolás Taliafico recebeu uma forte pancada no nariz, que causou um leve sangramento.

Após uma espera de mais de um minuto, durante a qual Taliafico permaneceu no chão afetado pela lesão, o árbitro Drew Fisher pediu que ele saísse do campo para trocar a camisa, que estava manchada de sangue.

A equipe médica da seleção argentina não entrou em campo, mas atendeu o jogador assim que ele saiu, fechando as narinas para estancar o sangramento. 

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A jogada de Taliafico é um dos casos mais polêmicos da arbitragem

    Além disso, a quarta árbitra conversou com o jogador e com os membros da equipe médica, e lhes deu as orientações necessárias.

    Enquanto isso, a partida estava interrompida, com a seleção de Cabo Verde aguardando a cobrança de um escanteio. 

    O árbitro esperou até que Taliafico estivesse pronto e, então, permitiu que ele voltasse ao campo; logo após sua entrada, a partida foi retomada e o escanteio foi cobrado.

    Esse incidente causou indignação e surpresa entre alguns jogadores de Cabo Verde.

    De acordo com o regulamento, Nicolás Taliafico deveria ter esperado um minuto inteiro antes de ser autorizado a voltar ao campo.

    Essa jogada se tornou um dos momentos arbitrais mais polêmicos do confronto entre a Argentina e Cabo Verde, especialmente porque a seleção africana estava prestes a cobrar um escanteio contra um adversário que deveria estar com um jogador a menos naquele momento.

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