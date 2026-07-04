Erro grave da arbitragem gera acusações de favoritismo à Argentina

A vitória da Argentina sobre Cabo Verde, por 3 a 2 na prorrogação, nas oitavas de final da Copa do Mundo, gerou muita polêmica.

O jornal “AS” informou que a polêmica não se deveu apenas ao aspecto técnico, mas também a uma imagem que se espalhou pelo mundo inteiro e provocou uma onda de indignação durante a Copa do Mundo.

Aos 115 minutos da partida, com a Argentina vencendo por 3 a 2, a seleção de Cabo Verde recebeu uma falta pela esquerda.

Sidney Lopich Cabral chutou a bola diretamente em direção ao gol do goleiro Emiliano Martínez, que conseguiu defendê-la, impedindo o empate de Cabo Verde.

No entanto, em meio à grande confusão entre os jogadores dentro da grande área, Nicolás Taliafico recebeu uma forte pancada no nariz, que causou um leve sangramento.

Após uma espera de mais de um minuto, durante a qual Taliafico permaneceu no chão afetado pela lesão, o árbitro Drew Fisher pediu que ele saísse do campo para trocar a camisa, que estava manchada de sangue.

A equipe médica da seleção argentina não entrou em campo, mas atendeu o jogador assim que ele saiu, fechando as narinas para estancar o sangramento.