O erro bizarro de arbitragem que pode levar Palmeiras x Fluminense para os tribunais

A vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Fluminense, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, terminou com três pontos garantidos e manutenção da liderança alviverde. No entanto, o que deveria ser apenas mais um resultado positivo acabou marcado por uma situação incomum envolvendo a arbitragem.

Durante a partida, disputada na Arena Barueri, o Verdão executou o pontapé inicial tanto no primeiro quanto no segundo tempo, algo que contraria o procedimento padrão previsto nas regras do jogo. O detalhe passou despercebido no momento, inclusive pelos próprios jogadores do Fluminense, e só ganhou repercussão após o apito final.

No primeiro tempo, Maurício foi responsável pela saída de bola. Já na etapa complementar, coube a Vitor Roque reiniciar o jogo, novamente a favor do Palmeiras, mesmo após a troca de lados

Com o triunfo, o time comandado por Abel Ferreira chegou aos 10 pontos e permaneceu na ponta da tabela. O Fluminense, por sua vez, ficou com sete e seguiu nas primeiras posições do campeonato.