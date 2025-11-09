+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Man City Liv ratings
Richard Martin

Erling Haaland vai do inferno ao céu e Jérémy Doku tem atuação perfeita em atropelo do Manchester City sobre o Liverpool

Ponta belga foi o grande destaque na vitória por 3 a 0, dominando completamente os adversários, especialmente Conor Bradley, e coroando sua performance com um gol espetacular

A habilidade de Jérémy Doku garantiu um pênalti para o Manchester City após ele ser derrubado por Giorgi Mamardashvili, embora o goleiro tenha se redimido ao defender a cobrança de Erling Haaland. No entanto, Haaland não demorou a deixar sua marca, colocando o City em vantagem com uma cabeçada. O Liverpool chegou a pensar que havia empatado contra o curso do jogo quando Virgil van Dijk marcou de cabeça em um escanteio, mas Andy Robertson estava em posição irregular e interferiu na jogada.

Foi um alerta para os Citizens, que responderam ampliando a vantagem pouco antes do intervalo com um chute desviado de Nico González. O Liverpool melhorou na segunda etapa e chegou a ameaçar os donos da casa em alguns momentos, mas Doku deu a palavra final, marcando com um chute espetacular que selou a vitória.

Abaixo, a GOAL avaliou as atuações dos jogadores do Manchester City no Etihad Stadium...

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro & Defesa

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Uma atuação mista, com altos e baixos. Arriscou ser expulso ao sair de forma imprudente da área para enfrentar Salah, mas foi salvo por Rúben Dias. Fez uma boa defesa no chute de longa distância de Szoboszlai e mostrou rapidez ao afastar uma bola solta dos pés de Van Dijk.

    Matheus Nunes (7/10):

    Uma de suas melhores atuações com a camisa do Manchester City, e logo contra um adversário de alto nível. Fez o cruzamento perfeito para Haaland abrir o placar e mostrou segurança na defesa, com um desarme crucial sobre Robertson entre várias outras boas contribuições.

    Rúben Dias (8/10):

    Uma exibição de autoridade na defesa. Interveio inúmeras vezes, cortando um passe perigoso de Salah, superando Szoboszlai na disputa pela bola e, acima de tudo, salvando Donnarumma ao desarmar Salah em um lance decisivo.

    Josko Gvardiol (5/10):

    Cometeu uma quantidade preocupante de erros no segundo tempo, dando ânimo ao Liverpool.

    Nico O'Reilly (7/10):

    Trabalhou incansavelmente durante toda a partida, o que foi ainda mais impressionante após sofrer uma aparente lesão no primeiro tempo. Criou muitos problemas para Bradley e formou uma dupla perigosa pela esquerda com Doku.

    Publicidade
  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-LIVERPOOLAFP

    Meio-campo

    Bernardo Silva (8/10):

    Fez uma atuação digna de grande jogo, ditando o ritmo com seus passes precisos e excelente visão.

    Nico González (8/10):

    Aprendeu o ofício de meio-campista do City ao longo do último ano e hoje apresentou uma verdadeira aula. Mostrou notável consciência tática durante toda a partida, realizando diversos bloqueios e interceptações importantes, além de avançar com rapidez para apoiar o ataque. Seu gol contou com um pouco de sorte, mas ele demonstrou confiança ao arriscar de longe e foi recompensado.

    Phil Foden (6/10):

    Pareceu um pouco desgastado após suas atuações heroicas na Champions League, assumindo um papel mais discreto na criação ofensiva, embora tenha contribuído com trabalho defensivo importante.

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Rayan Cherki (5/10):

    Ficou abaixo do nível mostrado em sua excelente atuação contra o Bournemouth. Chutou por cima do travessão, teve outro arremate bloqueado e, no geral, não conseguiu se destacar, o que levou à sua substituição por Savinho no início do segundo tempo.

    Erling Haaland (7/10):

    Respondeu da melhor forma possível após ter o pênalti defendido, abrindo o placar ao vencer Konaté no ar com um salto impressionante e cabecear com força para o gol. Participou bem da construção ofensiva, fazendo tabelas rápidas que ajudaram a iniciar contra-ataques perigosos.

    Jérémy Doku (10/10):

    Uma atuação absolutamente sensacional do início ao fim. Começou se movimentando por toda a linha de frente, mas foi pela esquerda que se mostrou mais letal. Dominou Bradley o jogo inteiro, conquistou o pênalti, criou inúmeros ataques com seus dribles e coroou sua exibição com um gol magnífico.

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Substitutos e Treinador

    Savinho (5/10):

    Poderia ter feito mais após entrar no lugar de Cherki aos sete minutos do segundo tempo, e sua substituição acabou permitindo que o Liverpool ganhasse mais controle da partida por um período.

    Omar Marmoush (6/10):

    Mostrou disposição para ampliar o placar, mas ainda parece um pouco sem ritmo após o tempo afastado por lesão.

    Pep Guardiola (9/10):

    Uma exibição quase perfeita de sua equipe em seu milésimo jogo na carreira. Acertou na escalação e soube exatamente como explorar as fragilidades do Liverpool. Fez apenas duas substituições, já que havia muito pouco a ser ajustado.

