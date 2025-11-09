Erling Haaland vai do inferno ao céu e Jérémy Doku tem atuação perfeita em atropelo do Manchester City sobre o Liverpool

A habilidade de Jérémy Doku garantiu um pênalti para o Manchester City após ele ser derrubado por Giorgi Mamardashvili, embora o goleiro tenha se redimido ao defender a cobrança de Erling Haaland. No entanto, Haaland não demorou a deixar sua marca, colocando o City em vantagem com uma cabeçada. O Liverpool chegou a pensar que havia empatado contra o curso do jogo quando Virgil van Dijk marcou de cabeça em um escanteio, mas Andy Robertson estava em posição irregular e interferiu na jogada.

Foi um alerta para os Citizens, que responderam ampliando a vantagem pouco antes do intervalo com um chute desviado de Nico González. O Liverpool melhorou na segunda etapa e chegou a ameaçar os donos da casa em alguns momentos, mas Doku deu a palavra final, marcando com um chute espetacular que selou a vitória.

Abaixo, a GOAL avaliou as atuações dos jogadores do Manchester City no Etihad Stadium...