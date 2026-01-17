+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Man City lose to Man UtdGetty/Goal
Richard Mills

Erling Haaland sumiu e Gigi Donnarumma evita humilhação - Artilheiro faz outro péssimo jogo e Manchester City perde para o United

O Manchester City perdeu mais terreno na disputa pelo título da Premier League ao ser derrotado por 2 a 0 pelo arquirrival, United, neste sábado. Erling Haaland teve atuação apagada e pouco ameaçou a defesa dos anfitriões, enquanto um inspirado Gianluigi Donnarumma evitou um placar mais elástico. A exibição esteve entre as mais fracas do City na temporada e deixou a equipe de Pep Guardiola na torcida por um tropeço do líder Arsenal diante do Nottingham Forest, mais tarde, para manter vivas as esperanças na corrida pelo título

O City entrou em campo já em desvantagem, situação agravada pelas lesões de John Stones, Josko Gvardiol e Rúben Dias. Antes mesmo de poder confirmar a contratação de Marc Guéhi junto ao Crystal Palace, os visitantes foram obrigados a escalar uma linha defensiva formada por dois jogadores de 21 anos e um de apenas 20, fragilidade que ficou evidente logo no início: Harry Maguire acertou o travessão em cabeçada à queima-roupa, antes de Patrick Dorgu obrigar Donnarumma a fazer boa defesa.

A equipe de Guardiola também contou com a ajuda do bandeirinha em duas ocasiões no primeiro tempo, quando os gols de Amad Diallo e Bruno Fernandes foram anulados por impedimento. Ainda assim, a frequência com que o United explorava as costas da defesa acendeu o sinal de alerta entre os torcedores visitantes.

Após um primeiro tempo desorganizado e decepcionante, o City apresentou leve melhora depois do intervalo. No entanto, não fosse uma sequência de defesas rápidas de Donnarumma em finalizações de Amad e Casemiro, a partida poderia ter sido decidida ainda mais cedo. O italiano voltou a salvar a equipe ao defender um chute de Mbeumo, mas o camaronês acabou superando o ex-goleiro do Paris Saint-Germain aos 65 minutos, com uma finalização inteligente em contra-ataque.

A partir daí, o City se desestruturou completamente e, aos 76 minutos, já perdia por 2 a 0, quando Dorgu roubou a bola de Rico Lewis e marcou. Amad ainda esteve perto de um golaço, acertando a trave, e o United teve um terceiro gol anulado por impedimento de Mason Mount, mas pouco disso importou. Com a capitulação, o City pode terminar a rodada até nove pontos atrás do Arsenal, caso os Gunners vençam o Nottingham Forest.

Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do Manchester City em Old Trafford.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    Goleiro & Defesa

    Gianluigi Donnarumma (9/10):

    O goleiro estava em uma forma inspirada para o City. Sem ele, poderia ter sido uma goleada.

    Rico Lewis (4/10):

    Foi um pouco descuidado com a bola e não ofereceu muito em nenhum dos lados do campo. Desatento no segundo gol do United quando Dorgu se infiltrou.

    Abdukodir Khusanov (6/10):

    Teve um começo instável, mas melhorou à medida que a partida avançava, com Guardiola destacando-o depois de uma interceptação.

    Max Alleyne (4/10):

    O jovem de 20 anos teve uma chance rara de começar, mas acabou sendo um dia para esquecer. Parecia sobrecarregado pela ocasião e foi substituído no intervalo.

    Nathan Ake (5/10):

    O jogador mais experiente da defesa excepcionalmente jovem do City, mas não proporcionou muita segurança quando era extremamente necessário.

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Phil Foden (4/10):

    Bem anônimo no primeiro tempo e não voltou para o segundo, talvez devido a uma lesão.

    Rodri (4/10):

    O espanhol parecia fora de ritmo e foi ofuscado por Casemiro no meio-campo.

    Bernardo Silva (5/10):

    Tentou impor sua autoridade no jogo, mas não conseguiu.

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Antoine Semenyo (5/10):

    Teve seu dia mais difícil pelo City, depois de realizar partidas excelentes.

    Jeremy Doku (7/10):

    Fez um bom trabalho de recomposição e teve alguns momentos de qualidade, mas foi prejudicado por seus companheiros de equipe. 

    Erling Haaland (4/10):

    O atacante foi superado por Martinez, mas também teve muito pouco com o que trabalhar. 

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Substitutos e Treinador

    Nico O'Reilly (5/10):

    Teve problemas com o muito animado Amad quando ele entrou.

    Rayan Cherki (5/10):

    Não conseguiu ser decisivo.

    Tijjani Reijnders (5/10):

    Adicionou um pouco mais de avanço vindo do banco.

    Rayan Ait Nouri (5/10):

    Fez pouco pelo seu lado.

    Divine Mukasa (Sem nota):

    Não esteve realmente envolvido.

    Pep Guardiola (4/10):

    Colocou um time jovem, mas sua equipe não pode ter desculpas pelo péssimo jogo realizado. Eles foram superados em Old Trafford. O United queria mais, enquanto o City estava apático e não parecia um time que disputa o título. Seus substitutos também fizeram pouco.

