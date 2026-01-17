Erling Haaland sumiu e Gigi Donnarumma evita humilhação - Artilheiro faz outro péssimo jogo e Manchester City perde para o United

O City entrou em campo já em desvantagem, situação agravada pelas lesões de John Stones, Josko Gvardiol e Rúben Dias. Antes mesmo de poder confirmar a contratação de Marc Guéhi junto ao Crystal Palace, os visitantes foram obrigados a escalar uma linha defensiva formada por dois jogadores de 21 anos e um de apenas 20, fragilidade que ficou evidente logo no início: Harry Maguire acertou o travessão em cabeçada à queima-roupa, antes de Patrick Dorgu obrigar Donnarumma a fazer boa defesa.

A equipe de Guardiola também contou com a ajuda do bandeirinha em duas ocasiões no primeiro tempo, quando os gols de Amad Diallo e Bruno Fernandes foram anulados por impedimento. Ainda assim, a frequência com que o United explorava as costas da defesa acendeu o sinal de alerta entre os torcedores visitantes.

Após um primeiro tempo desorganizado e decepcionante, o City apresentou leve melhora depois do intervalo. No entanto, não fosse uma sequência de defesas rápidas de Donnarumma em finalizações de Amad e Casemiro, a partida poderia ter sido decidida ainda mais cedo. O italiano voltou a salvar a equipe ao defender um chute de Mbeumo, mas o camaronês acabou superando o ex-goleiro do Paris Saint-Germain aos 65 minutos, com uma finalização inteligente em contra-ataque.

A partir daí, o City se desestruturou completamente e, aos 76 minutos, já perdia por 2 a 0, quando Dorgu roubou a bola de Rico Lewis e marcou. Amad ainda esteve perto de um golaço, acertando a trave, e o United teve um terceiro gol anulado por impedimento de Mason Mount, mas pouco disso importou. Com a capitulação, o City pode terminar a rodada até nove pontos atrás do Arsenal, caso os Gunners vençam o Nottingham Forest.

Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do Manchester City em Old Trafford.