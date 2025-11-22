Erling Haaland Pep Guardiola mostram ao mundo que também são humanos: Manchester City vai muito mal e perde para o Newcastle

O primeiro tempo do jogo entre Newcastle e Manchester City, pelo Campeonato Inglês, testemunhou a maior quantidade de 'Grandes Chances' criadas nesta temporada. Parecia uma competição para determinar quem conseguiria perder as oportunidades mais evidentes. Haaland colocou a bola para fora após um passe maravilhoso de Jeremy Doku, e depois mirou diretamente em Nick Pope após um recuo de Nico O'Reilly. Foden perdeu uma oportunidade ainda melhor quando chutou para fora após tabela com Rayan Cherki. O Newcastle foi igualmente culpado pelo desperdício. Nick Woltemade mandou um chute e uma cabeçada muito próximos de Gianluigi Donnarumma. Barnes ficou com o rosto mais vermelho de todos, no entanto, de alguma forma perdendo o alvo a curta distância ao encontrar uma bola atravessada na área.

O City teve dois pedidos de pênalti negados, primeiro quando Foden caiu após uma disputa com Fabian Schar e, depois, quando um chute de Doku atingiu o braço de Malick Thiaw. O segundo tempo foi menos frenético, mas entregou no quesito gols. Barnes compensou seu erro gritante ao acertar a bola no canto inferior para colocar o Newcastle na frente aos 64 minutos. A alegria dos Magpies não durou muito, pois Dias marcou para o City com a ajuda de um grande desvio em Schar, mas o Newcastle voltou imediatamente para cima do time de Pep Guardiola, capitalizando em uma falha de Donnarumma para empurrar a bola após Bruno Guimaraes cabecear contra a trave.

O gol foi validado após uma longa verificação do VAR por impedimento, significando que o City teve oito minutos a mais para tentar se recuperar. Mas não adiantou e eles tiveram que digerir uma quarta derrota em apenas 12 jogos da Premier League, entregando uma vantagem enorme na corrida pelo título ao Arsenal, um dia antes do clássico do norte de Londres. Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do Man City no St James' Park...