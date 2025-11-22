+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Richard Martin

Erling Haaland Pep Guardiola mostram ao mundo que também são humanos: Manchester City vai muito mal e perde para o Newcastle

Phil Foden e Erling Haaland desperdiçaram, cada um, duas chances claras em derrota por 2 a 1 para o Newcastle

O primeiro tempo do jogo entre Newcastle e Manchester City, pelo Campeonato Inglês, testemunhou a maior quantidade de 'Grandes Chances' criadas nesta temporada. Parecia uma competição para determinar quem conseguiria perder as oportunidades mais evidentes. Haaland colocou a bola para fora após um passe maravilhoso de Jeremy Doku, e depois mirou diretamente em Nick Pope após um recuo de Nico O'Reilly. Foden perdeu uma oportunidade ainda melhor quando chutou para fora após tabela com Rayan Cherki. O Newcastle foi igualmente culpado pelo desperdício. Nick Woltemade mandou um chute e uma cabeçada muito próximos de Gianluigi Donnarumma. Barnes ficou com o rosto mais vermelho de todos, no entanto, de alguma forma perdendo o alvo a curta distância ao encontrar uma bola atravessada na área.

O City teve dois pedidos de pênalti negados, primeiro quando Foden caiu após uma disputa com Fabian Schar e, depois, quando um chute de Doku atingiu o braço de Malick Thiaw. O segundo tempo foi menos frenético, mas entregou no quesito gols. Barnes compensou seu erro gritante ao acertar a bola no canto inferior para colocar o Newcastle na frente aos 64 minutos. A alegria dos Magpies não durou muito, pois Dias marcou para o City com a ajuda de um grande desvio em Schar, mas o Newcastle voltou imediatamente para cima do time de Pep Guardiola, capitalizando em uma falha de Donnarumma para empurrar a bola após Bruno Guimaraes cabecear contra a trave.

O gol foi validado após uma longa verificação do VAR por impedimento, significando que o City teve oito minutos a mais para tentar se recuperar. Mas não adiantou e eles tiveram que digerir uma quarta derrota em apenas 12 jogos da Premier League, entregando uma vantagem enorme na corrida pelo título ao Arsenal, um dia antes do clássico do norte de Londres. Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do Man City no St James' Park...

    Goleiro & Defesa

    Gianluigi Donnarumma (5/10):

    Brincou com o perigo quando seu passe curto para Foden, no primeiro minuto, foi interceptado, mas se saiu bem ao colocar seu corpo na frente dos três chutes de Woltemade. Não houve nada que pudesse fazer para parar a finalização de Barnes, embora tenha feito confusão com os dois cruzamentos que levaram ao segundo gol.

    Matheus Nunes (5/10):

    Teve dificuldades para lidar com Barnes durante boa parte do jogo. Teve um bom primeiro tempo do ponto de vista ofensivo, embora sua ameaça tenha diminuído.

    Ruben Dias (6/10):

    Não conseguiu parar a jogada que levou ao gol de abertura, embora não tenha sido um grande erro. Teve sorte com o gol de empate.

    Josko Gvardiol (5/10):

    Fez um brilhante bloqueio em cima da linha do gol pouco antes do segundo gol. Apesar disso, teve dificuldades para conter muitos dos contra-ataques do Newcastle.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Bom no ataque, mas um erro seu culminou na jogada do gol do Newcastle.

    Meio-campo

    Bernardo Silva (5/10):

    Não deu suporte suficiente para Gonzalez ao dobrar com ele no meio-campo defensivo e não conseguiu controlar o jogo com posse de bola.

    Nico Gonzalez (5/10):

    Sua boa sequência de forma desapareceu, pois foi dominado no meio-campo.

    Phil Foden (4/10):

    Incomumente descuidado frente ao gol. Normalmente, ele converte as duas oportunidades que surgiram, especialmente a do primeiro tempo que se abriu perfeitamente para ele.

    Ataque

    Rayan Cherki (5/10):

    Teve alguns bons momentos, como a assistência para Foden e mantendo a jogada viva para o gol de empate, mas no geral não esteve muito envolvido no jogo.

    Erling Haaland (4/10):

    Um dia ruim no escritório, talvez sentindo os efeitos de ter levado a Noruega à Copa do Mundo. Não conseguiu seu 100º gol na Premier League, apesar de ter três oportunidades, duas das quais normalmente confiaríamos que ele marcaria.

    Jeremy Doku (7/10):

    O único jogador do City que pode ficar satisfeito com seu desempenho. Criou muito perigo no primeiro tempo e em outro dia teria ganho um pênalti por toque de mão.

    Substituições e Treinador

    Savinho (5/10):

    Disparou um forte chute por cima e para fora, quando deveria ter acertado o alvo.

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Deu mais urgência ao City no ataque.

    Oscar Bobb (5/10):

    Não houve momentos mágicos como seu gol da vitória em 2024, já que ele lutou para entrar no jogo.

    Omar Marmoush (Sem nota):

    Substituiu Foden no minuto 87.

    Pep Guardiola (5/10):

    Deve estar decepcionado com o quão aberta estava sua equipe, concedendo várias chances mesmo antes dos gols chegarem. E todo o ímpeto da vitória sobre o Liverpool se foi.

