Erling Haaland está imparável! Manchester City coloca pressão no Arsenal após vitória sobre o West Ham

O Manchester City não perdeu tempo para assumir a liderança, com Haaland marcando seu 24º gol em todas as competições nesta temporada. Seu chute inicial foi defendido pelo goleiro dos Hammers, Alphonse Areola, mas ele nada pôde fazer quando o norueguês, sempre pronto para marcar, colocou a bola na rede logo aos cinco minutos. E os anfitriões realmente deveriam ter dobrado sua vantagem momentos depois, mas Haaland cabeceou o maravilhoso cruzamento de Rayan Cherki para fora. O time de Pep Guardiola dominou a posse de bola e a partida foi jogada extensivamente no campo dos Hammers, e a pressão eventualmente resultou quando o City trabalhou bem a bola dentro da área. Haaland parecia que ia chutar, mas passou para Reijnders, que disparou alto, superando Areola.
Houve vaias dos torcedores visitantes no final do primeiro tempo, mas o West Ham mostrou breves lampejos de qualidade no início do segundo tempo, quando Jarrod Bowen escapou por trás da defesa dos anfitriões, mas chutou ao lado da trave. E qualquer esperança de uma recuperação foi esmagada por — adivinhe — Haaland novamente, que estava no lugar e hora certa quando a bola sobrou perto da pequena área para ele empurrar para as redes, marcando seu 19º gol na Premier League nesta temporada.
O time de Nuno Espírito Santo está agora há seis jogos sem vencer e entra na pausa festiva na zona de rebaixamento, enquanto o City está no topo da tabela da Premier League, pelo menos até o Arsenal enfrentar o Everton na noite de sábado.
A GOAL avalia os jogadores do Manchester City no Etihad Stadium...
