Erling Haaland está imparável! Manchester City coloca pressão no Arsenal após vitória sobre o West Ham

Mais uma performance sensacional de Erling Haaland levou o Manchester City ao topo da Premier League, graças a uma vitória dominante por 3 a 0 sobre o West Ham no Etihad Stadium. O norueguês marcou dois gols, elevando seu total para 19 na Premier League nesta temporada, e também deu a assistência para Tijjani Reijnders; com isso, os Citizens ficam um ponto à frente dos Gunners

O Manchester City não perdeu tempo para assumir a liderança, com Haaland marcando seu 24º gol em todas as competições nesta temporada. Seu chute inicial foi defendido pelo goleiro dos Hammers, Alphonse Areola, mas ele nada pôde fazer quando o norueguês, sempre pronto para marcar, colocou a bola na rede logo aos cinco minutos. E os anfitriões realmente deveriam ter dobrado sua vantagem momentos depois, mas Haaland cabeceou o maravilhoso cruzamento de Rayan Cherki para fora. O time de Pep Guardiola dominou a posse de bola e a partida foi jogada extensivamente no campo dos Hammers, e a pressão eventualmente resultou quando o City trabalhou bem a bola dentro da área. Haaland parecia que ia chutar, mas passou para Reijnders, que disparou alto, superando Areola. 

Houve vaias dos torcedores visitantes no final do primeiro tempo, mas o West Ham mostrou breves lampejos de qualidade no início do segundo tempo, quando Jarrod Bowen escapou por trás da defesa dos anfitriões, mas chutou ao lado da trave. E qualquer esperança de uma recuperação foi esmagada por — adivinhe — Haaland novamente, que estava no lugar e hora certa quando a bola sobrou perto da pequena área para ele empurrar para as redes, marcando seu 19º gol na Premier League nesta temporada. 

O time de Nuno Espírito Santo está agora há seis jogos sem vencer e entra na pausa festiva na zona de rebaixamento, enquanto o City está no topo da tabela da Premier League, pelo menos até o Arsenal enfrentar o Everton na noite de sábado.

A GOAL avalia os jogadores do Manchester City no Etihad Stadium...

  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Gianluigi Donnarumma (7/10):

    Uma tarde tranquila e sem ameaças. Poderia ter usado o tempo para embrulhar seus presentes de Natal. 

    Nico O'Reilly (7/10):

    Calmo e composto como você esperaria do impressionante astro do City. 

    Josko Gvardiol (7/10):

    Teve muito pouco trabalho defensivo, apesar de ter que ficar de olho na única ameaça ofensiva de Bowen pelo West Ham. 

    Ruben Dias (7/10):

    Não errou em nenhum momento durante a tarde, mantendo a linha para o City e fazendo algumas intervenções importantes. 

    Matheus Nunes (8/10):

    Jogou avançado, assim como a maioria da defesa do City, e manteve a pressão firmemente sobre os Hammers.

  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Tijjani Reijnders (8/10):

    Ficou satisfeito com o trabalho, fornecendo muitos passes de ligação e marcou um gol. Foi substituído por Lewis com 20 minutos para o fim. 

    Nico González (7/10):

    Teve muita participação com a bola no coração da defesa do City, com aproveitamento de passes superior a 90%. Foi substituído aos 67 minutos por Khusanov.

    Bernardo Silva (8/10):

    Uma tarde tranquila, comandando o meio-campo e encontrando brechas na defesa vulnerável do Hammers. 

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-WEST HAMAFP

    Ataque

    Phil Foden (8/10):

    Deu a Kilman uma tarde atormentadora com corridas explosivas, alternando entre o lado esquerdo e o meio-campo, procurando ligar-se com Haaland. 

    Rayan Cherki (7/10):

    Teve uma tarde agitada, dando dificuldades aos defensores dos Hammers e mostrando alguns toques elegantes ao redor da área adversária. Substituído no minuto 67. 

    Erling Haaland (9/10):

    Mais dois gols, mais uma assistência, mais uma atuação impressionante. Haaland foi o coração pulsante de tudo que o Manchester City fez de bom. 

  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Substitutos e Técnico

    Rico Lewis (6/10):

    Teve bastante posse de bola quando entrou, mas não teve tempo suficiente para fazer um grande impacto na partida.

    Savinho (7/10):

    Mostrou muita intenção ofensiva quando entrou aos 67 minutos. 

    Abdukodir Khusanov (6/10):

    Entrou para a linha de defesa, mas teve muito pouco contato com a bola. 

    Divine Mukasa (6/10):

    Entrou para fazer sua estreia na Premier League contra seu antigo clube. Teve apenas alguns toques, mas mostrou estar afiado. 

    Pep Guardiola (7/10):

    Deve ficar satisfeito com o resultado em uma das vitórias mais fáceis da temporada para sua equipe. Se conseguir manter Haaland em forma, a disputa pelo título está muito viva. 

0