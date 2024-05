O Erik ten Hag do Liverpool? Reds miram Arne Slot sob alerta do fracasso do Manchester United

O holandês fez um excelente trabalho no Feyenoord, mas sua chegada em Anfield decepcionou comentaristas e torcedores

Encontrar um substituto para Jurgen Klopp que empolgasse os torcedores do Liverpool tanto quanto o carismático alemão seria difícil. Desde o momento em que Xabi Alonso se retirou da disputa, no entanto, isso se tornou impossível.

O espanhol foi um ícone dos Reds durante sua ilustre carreira como jogador. Até Klopp o considera o melhor treinador de sua geração por causa do trabalho sensacional que ele está desenvolvendo no Bayer Leverkusen. Portanto, qualquer um que não fosse Xabi Alonso pareceria um pouco decepcionante. No entanto, o sentimento de desânimo em torno da iminente chegada de Arne Slot, vindo do Feyenoord, foi surpreendente.

Os torcedores do Liverpool não estão somente desanimados; eles também estão confusos. Robbie Fowler, ex-atacante dos Reds, estava tão pouco familiarizado com Slot e suas conquistas que teve que pesquisar sobre ele no Google - e ficou horrorizado ao descobrir que sua equipe nem sequer liderava a Eredivisie.

Jamie Carragher, por sua vez, sentiu que a escolha por Slot provou que há uma "escassez de verdadeiros grandes treinadores por aí" no momento, o que só o fez lamentar ainda mais a perda de Klopp.

"Se Jurgen estivesse no comando na próxima temporada, o Liverpool seguiria em frente e seria competitivo novamente na Premier League e na Europa", escreveu o ex-defensor dos Reds no The Telegraph. "Com Slot, essa crença absoluta dará lugar à esperança." E até mesmo medo entre alguns torcedores, que já estão assustados com a ideia de que o Liverpool está trazendo seu próprio Erik ten Hag.

