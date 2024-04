Arne Slot: quem é o técnico que brilhou no Feyenoord aparece como favorito para substituir Jurgen Klopp no Liverpool

Os Reds parecem finalmente ter encontrado seu próximo treinador e ja têm negociações bem encaminhadas com o holandês

Uma vez que a poeira finalmente baixou sobre o anúncio bombástico da saída de Jurgen Klopp do Liverpool ao final da temporada, a atenção geral se voltou totalmente para quem sucederia o lendário alemão em Anfield.

Por um bom tempo, parecia provável que o ex-meio-campista Xabi Alonso assumisse o comando, mas o espanhol então anunciou sua decisão surpreendente de recusar o interesse tanto dos Reds quanto do Bayern de Munique e permanecer no Bayer Leverkusen. Isso aparentemente catapultou o comantante do Sporting CP, Ruben Amorim, para o primeiro lugar da fila, no entanto, o interesse do Liverpool parece ter esfriado mais recentemente, com o português agora sendo o favorito para substituir David Moyes no West Ham, isso se ele quiser realmente ir para a Premier League.

Nos últimos dias, a lacuna deixada por essas reviravoltas foi preenchida por Arne Slot, do Feyenoord. Ele era o principal candidato do Tottenham após a saída de Antonio Conte, mas o clube holandês resistiu, o que fez com que os Spurs, naquele momento, optassem por Ange Postecoglou.

Liverpool parece estar persistente na ideia. Recentemente, foi amplamente divulgado que as negociações estão bem encaminhadas, com uma taxa de cerca de €10 milhões (R$ 55 milhões) provavelmente sendo suficiente para tentá-lo a deixar a Eredivisie.

Slot parece estar interessado no novo desafio, mas será que ele se encaixa bem nos gigantes de Merseyside? Abaixo, a GOAL analisa sua carreira, desenvolvimento e filosofia tática para descobrir.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aquio canal da GOAL sobre mercado da bola!