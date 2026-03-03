Equipes do Soccer Aid 2026 confirmadas, com Wayne Rooney, Jordi Alba e Edwin van der Sar liderando uma lista estelar de lendas do futebol

O Soccer Aid for Unicef está pronto para fazer um grande retorno à capital para seu confronto de 20º aniversário em 31 de maio de 2026. O Estádio de Londres receberá um time brilhante de astros do futebol e de Hollywood, com o artilheiro de todos os tempos do Manchester United, Rooney, confirmado para liderar a seleção inglesa. O evento se tornou um marco no calendário esportivo desde sua criação em 2006, combinando competição atlética de elite com entretenimento de alto nível.

As escalações de 2026 prometem estar entre as mais competitivas da história do evento, com uma mistura de vencedores da Liga dos Campeões e sensações da mídia digital. A edição deste ano carrega um peso emocional adicional, pois marca duas décadas de compromisso da iniciativa em apoiar crianças vulneráveis em todo o mundo. Com mais de 60.000 torcedores esperados para lotar as arquibancadas, a atmosfera deve atingir um nível sem precedentes, com o direito de se gabar voltando ao primeiro plano.

Rooney, agora com 40 anos, expressou seu imenso orgulho por retornar a este evento histórico. De acordo com o The Sun, ele disse: “Mal posso esperar pelo Soccer Aid for Unicef deste ano e por vestir a camisa da Inglaterra mais uma vez para o 20º aniversário”, disse Rooney. “É Inglaterra contra o World XI no London Stadium em 31 de maio e, este ano, queremos nada menos do que uma vitória da Inglaterra. Eu, Coleen e os meninos adoramos a atmosfera e o brilhante evento familiar que o Soccer Aid for Unicef sempre é.”