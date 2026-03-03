Getty Images Entertainment
Equipes do Soccer Aid 2026 confirmadas, com Wayne Rooney, Jordi Alba e Edwin van der Sar liderando uma lista estelar de lendas do futebol
Um aniversário marcante no Estádio de Londres
O Soccer Aid for Unicef está pronto para fazer um grande retorno à capital para seu confronto de 20º aniversário em 31 de maio de 2026. O Estádio de Londres receberá um time brilhante de astros do futebol e de Hollywood, com o artilheiro de todos os tempos do Manchester United, Rooney, confirmado para liderar a seleção inglesa. O evento se tornou um marco no calendário esportivo desde sua criação em 2006, combinando competição atlética de elite com entretenimento de alto nível.
As escalações de 2026 prometem estar entre as mais competitivas da história do evento, com uma mistura de vencedores da Liga dos Campeões e sensações da mídia digital. A edição deste ano carrega um peso emocional adicional, pois marca duas décadas de compromisso da iniciativa em apoiar crianças vulneráveis em todo o mundo. Com mais de 60.000 torcedores esperados para lotar as arquibancadas, a atmosfera deve atingir um nível sem precedentes, com o direito de se gabar voltando ao primeiro plano.
Rooney, agora com 40 anos, expressou seu imenso orgulho por retornar a este evento histórico. De acordo com o The Sun, ele disse: “Mal posso esperar pelo Soccer Aid for Unicef
deste ano e por vestir a camisa da Inglaterra mais uma vez para o 20º aniversário”, disse Rooney. “É Inglaterra contra o World XI no London Stadium em 31 de maio e, este ano, queremos nada menos do que uma vitória da Inglaterra. Eu, Coleen e os meninos adoramos a atmosfera e o brilhante evento familiar que o Soccer Aid for Unicef sempre é.”
Ícones globais e lendas da Premier League se enfrentam
A equipe do World XI está se tornando uma potência defensiva, liderada pelo eterno Van der Sar. Adicionando poder estrelato moderno às fileiras está o ex-zagueiro do Barcelona e do Inter Miami, Alba, que faz sua estreia no torneio após uma carreira repleta de troféus ao lado de Lionel Messi. Juntando-se a eles está o zagueiro italiano Leonardo Bonucci, garantindo que o ataque da Inglaterra enfrente uma barreira de classe mundial em sua busca por gols.
No banco de reservas, a batalha tática será tão acirrada quanto a ação em campo. A lenda olímpica Usain Bolt assumirá mais uma vez as rédeas do World XI, enquanto o cofundador do Soccer Aid e ícone pop Robbie Williams retorna para comandar o time da Inglaterra. Para homenagear o 60º aniversário da vitória da Inglaterra na Copa do Mundo de 1966, o time nacional vestirá um uniforme branco especial inspirado na lendária era de Alf Ramsey.
Robbie Williams, que atua como embaixador da Unicef, refletiu sobre o impacto impressionante que o projeto teve nos últimos vinte anos. “Estou incrivelmente orgulhoso de comemorar os 20 anos do Soccer Aid para a Unicef este ano, é uma das coisas mais importantes para mim”, explicou Williams. “O evento do ano passado arrecadou mais dinheiro do que nunca e £ 121 milhões foram arrecadados desde que começamos – algo que realmente muda vidas. Esperamos poder quebrar o recorde novamente este ano.”
A missão por trás da magia
O objetivo principal da noite continua sendo a arrecadação de fundos para a importante missão global da Unicef. Além das metas e do glamour, o dinheiro arrecadado com a venda de ingressos e doações é direcionado diretamente para a proteção das crianças e para o fornecimento de recursos que as ajudem a prosperar. Rooney observou que o evento serve como uma ponte única entre a excelência esportiva e uma atmosfera familiar que agrada a todas as idades.
“As crianças gostam de ver lendas do futebol ao lado de suas celebridades e influenciadores favoritos no mesmo campo”, disse Rooney. “No ano passado, Coleen viajou para a Polônia com a Unicef e viu em primeira mão como o dinheiro arrecadado está ajudando crianças com deficiência que fugiram da guerra na Ucrânia, para que possam continuar seus estudos e simplesmente ser crianças novamente. Portanto, compre um ingresso e apoie esta causa incrível, que muda a vida de crianças em todo o mundo.”
Essas iniciativas garantem que crianças deslocadas possam continuar seus estudos e simplesmente serem crianças novamente, destacando o elemento humano por trás dos elencos repletos de estrelas. Os organizadores estão incentivando o público a comprar um ingresso e apoiar esta causa incrível, que muda a vida de crianças em todo o mundo. Com preços a partir de £ 20 para adultos, o objetivo é garantir que o estádio esteja lotado para a comemoração dos 20 anos.
À medida que a preparação continua, a mensagem permanece clara: embora a competição em campo seja real, o esforço coletivo para apoiar a Unicef é a vitória definitiva. O show do intervalo programado e a Fan Zone pré-jogo foram projetados para maximizar o envolvimento e, consequentemente, as doações que impulsionam essas mudanças globais. Cada contribuição feita durante a transmissão na ITV1 e STV ajuda a solidificar o legado que Williams e sua equipe começaram há duas décadas.
O caminho até 31 de maio
Com 33 jogadores já confirmados, os fãs podem esperar mais algumas contratações “bombásticas” a serem anunciadas nas próximas semanas. O processo de recrutamento ainda está em andamento para ambas as equipes, com rumores de que mais estrelas recém-aposentadas da Premier League se juntarão à disputa.
Seleção da Inglaterra (até o momento) Seleção Mundial XI (até agora) Robbie Williams (treinador) Usain Bolt (treinador) Joe Hart Edwin van der Sar Joe Marler Jordi Alba Paddy McGuinness Maisie Adam Alex Brooker Jen Beattie Owen Cooper Leonardo Bouncci Jermain Defoe Richard Gadd Toni Duggan Ali Krieger Angry Ginge Nitro Tom Grennan Big Zuu Tom Hiddleston Steph Houghton Damsin Idris Olly Murs Jordan North Wayne Rooney Jill Scott Sam Thompson Theo Walcott
