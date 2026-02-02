Goal.com
Ao Vivo
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Argentina Germany WC 2026 Kitsadidas
Renuka Odedra

Equipamentos da Copa do Mundo de 2026: reveladas as camisolas da Argentina, Alemanha, México, Espanha e de todas as principais seleções

Represente sua equipe a tempo para um verão de futebol

Com o inverno se aproximando para muitos de nós ao redor do mundo, só nos resta sonhar com um verão repleto de futebol. Aguardem, pois não falta muito para a Copa do Mundo de 2026, que terá início em 11 de junho, com os Estados Unidos, o México e o Canadá se preparando para sediar a melhor edição da competição até hoje.

Compre os uniformes da Copa do Mundo de 2026 naFanaticsCompre agora

Lionel Scaloni e a Argentina buscarão defender o título da Copa do Mundo, conquistado no Catar em 2022. Foi a terceira conquista da Copa do Mundo, quando Lionel Messi e companhia finalmente colocaram as mãos no cobiçado troféu.

Antes da competição, algumas das maiores marcas, incluindo adidas, Nike, PUMA e outras, lançaram novos uniformes para dar um visual renovado ao campo. Em 5 de novembro de 2025, a adidas lançou os uniformes titulares de 22 países, incluindo os atuais campeões Alemanha, Espanha, Bélgica, os co-anfitriões México e muitos outros. A coleção combina identidades visuais históricas e tradições de cada país e as retrata com uma estética modernista e voltada para o futuro.

adidas WC kits adidas

A ousada coleção de camisolas reflete a essência de cada nação através de cores e padrões que celebram aspetos fundamentais da identidade de cada país. Desde as suas ricas histórias às paisagens famosas, passando pela arquitetura tradicional e pelos icónicos designs dos equipamentos do passado, cada camisola tem como objetivo unir os adeptos em torno de uma paixão comum pela sua nação.

A PUMA seguiu o exemplo em 4 de dezembro de 2025, revelando uniformes para Portugal, Áustria, República Tcheca, Islândia e Suíça que exploram a identidade e a herança, e nós estamos aqui para apreciar os designs impressionantes.

Portanto, quer você vá assistir em casa, organizar uma festa com amigos ou viajar para assistir à Copa do Mundo pessoalmente, você precisa estar à altura do evento. Deixe a GOAL detalhar o lançamento completo para que você possa se equipar para o grande torneio:

Loja: uniformes da Copa do Mundo de 2026

  • Algeria Home WC 2026 Kit adidas

    Argélia I Página inicial

    Inspirada nas dunas de areia do deserto argelino, a camisa titular da Argélia apresenta um layout gráfico dinâmico com listras em bege e branco, com um acabamento verde vibrante na gola e nos ombros. Essa articulação das dunas ondulantes, icônicas do país, conecta a equipe ao seu país natal, juntamente com a palavra “Argélia”, que aparece em árabe na parte de trás do pescoço.

    Compre os uniformes da Argélia para a Copa do Mundo naFanaticsCompre agora

  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    Argentina I Página inicial

    As tradicionais listras verticais argentinas em azul celeste e branco assumem um visual mutável, com um efeito de desvanecimento de três cores exclusivo, canalizando os tons de azul das três camisas vencedoras da Copa do Mundo anteriores – 1978, 1986 e 2022. A parte de trás do pescoço apresenta uma inscrição personalizada com a data “1896”, comemorando a data de fundação da AFA.

    Compre os uniformes da Argentina para a Copa do Mundo naFanaticsCompre agora

  • Belgium Home WC 2026 Kit adidas

    Bélgica I Página inicial

    O uniforme da Bélgica é inspirado nos proeminentes vitrais góticos encontrados na arquitetura do país. Ícones que representam os Red Devils e as Red Flames — apelidos das seleções masculina e feminina — são repetidos nesse estilo em toda a base vermelha da camisa. As bordas dos ombros e punhos têm detalhes em preto e amarelo, remetendo às cores da bandeira do país.

    Compre os uniformes da Bélgica para a Copa do Mundo naFanaticsCompre agora

  • Chile Home WC 2026 Kit adidas

    Chile I Página inicial

    A ave nacional do Chile, o condor, ocupa o centro do palco na camisa titular da seleção. Sobre uma base vermelha tradicional, um padrão estampado em toda a superfície lembra as penas da ave, enquanto na parte de trás do pescoço o condor aparece novamente, na forma de um ícone exclusivo.

    Compre os uniformes da Copa do Mundo do Chile naFanaticsCompre agora

  • Colombo Home WC 2026 Kit adidas

    Colômbia I Página inicial

    O uniforme titular da Colômbia é inspirado no realismo mágico, um estilo artístico que combina elementos fantásticos com ambientes realistas, frequentemente representados por borboletas amarelas. Ele é combinado com shorts azuis e meias vermelhas, criando um visual inconfundivelmente colombiano.

    Compre os uniformes da Colômbia para a Copa do Mundo naFanatics. Compreagora.

  • Costa Rica Home WC 2026 Kit adidas

    Costa Rica I Página inicial

    O uniforme titular da Costa Rica apresenta uma estampa gráfica vibrante e repetitiva, criada com elementos como folhas, tucanos e sorrisos em vermelho, azul e rosa — todos visuais que celebram o “Pura Vida”. Esse termo, que pode ser encontrado na parte de trás do pescoço da camisa, é uma atitude nacional profundamente enraizada, sinônimo de otimismo, gratidão, contentamento e vida em harmonia com a natureza. Uma atitude da qual os costarriquenhos se orgulham.

    Compre os uniformes da Costa Rica para a Copa do Mundo naFanaticsCompre agora

  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    Alemanha I Página inicial

    Em homenagem aos sucessos anteriores da Alemanha neste torneio, a camisa titular presta homenagem a algumas das camisas mais icônicas do país. O padrão repetitivo em forma de diamante e os detalhes em chevron são inspirados nos gráficos icônicos de camisas anteriores, incluindo a camisa vencedora da Copa do Mundo de 2014.

    Compre os uniformes da Alemanha para a Copa do Mundo naFanaticsCompre agora

    🇩🇪 Equipamentos da Alemanha naadidasCompre agora

  • Hungary Home WC 2026 Kit adidas

    Hungria I Página inicial

    A camisa titular da Hungria chega no tradicional vermelho escuro do país, combinado com elementos em branco e verde para representar as cores da bandeira húngara. A camisa celebra o 125º aniversário da Federação Húngara de Futebol com um logotipo especial de jubileu, enquanto o brasão do país e o logotipo da Federação aparecem acima do coração e no lado direito do peito, respectivamente. “Magyarország”, que significa Hungria, completa o design na parte de trás do pescoço.

    Compre os uniformes da Hungria para a Copa do Mundo naFanaticsCompre agora

  • Italy Home WC 2026 Kit adidas

    Itália I Página inicial

    A tradição encontra a inovação na camisa titular da Itália - inspirada na rica herança do futebol italiano, a camisa celebra a essência da Federação Italiana de Futebol com seu design arrojado. Azzurra, referência ao apelido da seleção nacional e à cor da camisa, que significa “o azul”, aparece em letras douradas na parte de trás do pescoço da camisa.

    Compre os uniformes da Itália para a Copa do Mundo naFanaticsCompre agora

    🇮🇹 Equipamentos da Itália naadidasCompre agora

  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    Japão I Página inicial

    O clássico azul da camisa titular japonesa ganha vida com um gráfico abstrato com detalhes lineares em azul cinza, refletindo a famosa névoa encontrada no horizonte, onde o céu e o mar se encontram no Japão. A bandeira japonesa aparece orgulhosamente como um selo na parte de trás do pescoço.

    Compre os uniformes da Japão para a Copa do Mundo naFanaticsCompre agora

    🇯🇵 Equipamentos do Japão naadidasCompre agora

  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    México I Página inicial

    O legado e o futuro se unem na nova camisa do México. Esta camisa representa a energia e o orgulho que unirão gerações de torcedores durante a próxima Copa do Mundo da FIFA. Ela celebra o apoio incondicional de uma nação que vive e respira futebol, onde cada momento compartilhado reflete o coração do México. Na parte de trás do pescoço, a frase “SOMOS MÉXICO” aparece como um símbolo da união e paixão que definem o espírito mexicano.

    Compre os uniformes do México para a Copa do Mundo naFanaticsCompre agora

  • Northern Ireland Home WC 2026 Kit adidas

    Irlanda do Norte I Página inicial

    A camisa titular da Irlanda do Norte apresenta uma base azul-petróleo e verde, pontuada por um gráfico abstrato inspirado nas linhas dinâmicas da arquitetura do país, conectando torcedores e jogadores ao coração do país.

    Compre os uniformes da Irlanda do Norte para a Copa do Mundo naFanaticsCompre agora

    ☘️ Equipamentos da Irlanda do Norte naadidasCompre agora

  • Peru Home WC 2026 Kit adidas

    Peru I Página inicial

    Inspirada nos três elementos topográficos encontrados no Peru – litoral, planalto e floresta tropical –, uma faixa vermelha aparece orgulhosamente como um estampado gráfico em toda a base branca da camisa titular do Peru. O estampado é criado usando desenhos abstratos que formam símbolos de cada paisagem, como um pinguim para o litoral e uma folha da floresta tropical para a floresta. A sigla “PERU” na parte de trás do pescoço é formada usando um estilo de fonte gráfica semelhante.

    Compre os uniformes da Copa do Mundo do Peru naFanaticsCompre agora

  • Portugal PUMA WC 26 kit PUMA

    Portugal I Home

    O equipamento principal de Portugal foi concebido para canalizar a força do oceano e a paixão que alimenta a nação no palco mundial. A icónica base vermelha é revestida com detalhes inspirados nas ondas e detalhes verdes - uma referência visual às raízes marítimas do país e ao seu espírito incansável e destemido.

    Compre os uniformes da seleção portuguesa para a Copa do Mundo naFanaticsCompre agora

    🇺🇸 Equipamentos de Portugal naPUMACompre agora

  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    Qatar I Página inicial

    Concebido para homenagear a linha em ziguezague que divide as secções branca e castanha da bandeira nacional do Catar, o equipamento principal castanho do Catar é pontuado por uma série de linhas serrilhadas mais escuras que percorrem o centro da camisola, com a palavra “Qatar” em árabe incorporada como assinatura na parte de trás do pescoço.

    🇬🇧 Equipamentos do Catar naadidasCompre agora

  • Saudi Arabia Home WC 2026 Kit adidas

    Arábia Saudita I Página inicial

    O uniforme titular da Arábia Saudita apresenta uma estampa exclusiva em roxo e verde escuro, inspirada nas portas elaboradamente decoradas encontradas no país e com detalhes vibrantes emprestados dos campos de lavanda da região. Com um fundo verde escuro, o design marcante também se inspira em símbolos queridos do país — o falcão e a palmeira —, mas combinados com padrões geométricos para criar uma estética moderna.

    Compre os uniformes da Arábia Saudita para a Copa do Mundo naFanaticsCompre agora

  • Scotland Home WC 2026 Kit adidas

    Escócia I Página inicial

    Na camisa titular da Escócia, a tradicional cruz de Santo André, presente na bandeira da Escócia, ocupa o centro do palco como um padrão azul escuro repetido em toda a camisa azul tradicional. O gráfico da cruz de Santo André também aparece na parte de trás do pescoço como um detalhe final.

    🇬🇧 Equipamentos da Escócia naadidasCompre agora

  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    Espanha I Página inicial

    O uniforme titular da Espanha para a Copa do Mundo de 2026 chega com um acabamento clean, em riscas finas, com a base vermelha pontuada por linhas verticais amarelas repetidas que remetem visualmente à bandeira e ao brasão nacional. O espírito da nação será carregado pelos jogadores com a palavra ESPANA escrita na parte de trás do pescoço da camisa.

    Compre os uniformes da Espanha para a Copa do Mundo naFanaticsCompre agora

    🇪🇸 Equipamentos da Espanha naadidasCompre agora

  • Sweden Home WC 2026 Kit adidas

    Suécia I Página inicial

    As tradicionais cores amarela e azul associadas à camisa da seleção sueca receberam um toque moderno para homenagear a década de 70 do país. O design apresenta um gráfico tonal incorporado no tecido, inspirado nos populares bordados florais comumente encontrados em jeans e vestidos folclóricos tradicionais suecos da época. A camisa nostálgica permite que os fãs celebrem sua herança com uma estética nova, mas familiar, que é completada com uma tipografia moderna na parte de trás do pescoço com a palavra “Sverige” – ou Suécia em português.

    Compre os uniformes da Suécia para a Copa do Mundo naFanaticsCompre agora

  • UAE Home WC 2026 Kit adidas

    Emirados Árabes Unidos I Página inicial

    A camisola dos Emirados Árabes Unidos apresenta uma base branca fresca, animada com detalhes em vermelho e um grafismo cinzento exclusivo nos ombros e braços. O padrão geométrico inspira-se nas formas do escudo que se encontram no emblema da federação.

    🇦🇪 Equipamentos dos Emirados Árabes Unidos naadidasCompre agora

  • Ukraine Home WC 2026 Kit adidas

    Ucrânia I Página inicial

    A camisa titular da Ucrânia é uma homenagem à rica herança e tradições do país. O tradicional uniforme amarelo e azul brilhante incorpora um gráfico sutil e repetitivo incorporado à camisa em um tom de amarelo mais escuro, com o padrão inspirado nas formas e elementos encontrados no brasão da Ucrânia. A sigla “Україна” – que significa Ucrânia em ucraniano – na parte de trás do pescoço completa o design.

    Compre os uniformes da Ucrânia para a Copa do Mundo naFanaticsCompre agora

  • Venezuela Home WC 2026 Kit adidas

    Venezuela I Página inicial

    O vermelho vinho do uniforme titular da Venezuela ganha vida com uma estampa abstrata inspirada nas formas e na topografia das montanhas Tepui. Na parte de trás do pescoço, uma inscrição em dourado diz “LA VINOTINTO”, o nome oficial da federação.

    Compre os uniformes da Venezuela para a Copa do Mundo naFanaticsCompre agora

  • Wales Home WC 2026 Kit adidas

    País de Gales I Página inicial

    A base vermelha, sinônimo do uniforme titular do País de Gales, foi reinventada com a introdução de um design de listras horizontais, combinando listras verde-escuras, vermelhas e brancas, com a tradução oficial do nome do país, CYMRU, vagamente visível na listra verde central. Isso aparece novamente ao lado do lema da equipe – “Gorau Chwarae Cyd Chwarae”, que significa “O melhor jogo é o jogo em equipe” – na parte de trás do pescoço.

    https://fanatics.93n6tx.net/yqnZPW

    Compre os uniformes da seleção do País de Gales para a Copa do Mundo naFanaticsCompre agora

    Traduzido automaticamente pelo GOAL-e

0