Equipamentos da Copa do Mundo de 2026: reveladas as camisolas da Argentina, Alemanha, México, Espanha e de todas as principais seleções

Com o inverno se aproximando para muitos de nós ao redor do mundo, só nos resta sonhar com um verão repleto de futebol. Aguardem, pois não falta muito para a Copa do Mundo de 2026, que terá início em 11 de junho, com os Estados Unidos, o México e o Canadá se preparando para sediar a melhor edição da competição até hoje.

Lionel Scaloni e a Argentina buscarão defender o título da Copa do Mundo, conquistado no Catar em 2022. Foi a terceira conquista da Copa do Mundo, quando Lionel Messi e companhia finalmente colocaram as mãos no cobiçado troféu.

Antes da competição, algumas das maiores marcas, incluindo adidas, Nike, PUMA e outras, lançaram novos uniformes para dar um visual renovado ao campo. Em 5 de novembro de 2025, a adidas lançou os uniformes titulares de 22 países, incluindo os atuais campeões Alemanha, Espanha, Bélgica, os co-anfitriões México e muitos outros. A coleção combina identidades visuais históricas e tradições de cada país e as retrata com uma estética modernista e voltada para o futuro.

adidas

A ousada coleção de camisolas reflete a essência de cada nação através de cores e padrões que celebram aspetos fundamentais da identidade de cada país. Desde as suas ricas histórias às paisagens famosas, passando pela arquitetura tradicional e pelos icónicos designs dos equipamentos do passado, cada camisola tem como objetivo unir os adeptos em torno de uma paixão comum pela sua nação.

A PUMA seguiu o exemplo em 4 de dezembro de 2025, revelando uniformes para Portugal, Áustria, República Tcheca, Islândia e Suíça que exploram a identidade e a herança, e nós estamos aqui para apreciar os designs impressionantes.

Portanto, quer você vá assistir em casa, organizar uma festa com amigos ou viajar para assistir à Copa do Mundo pessoalmente, você precisa estar à altura do evento. Deixe a GOAL detalhar o lançamento completo para que você possa se equipar para o grande torneio:

