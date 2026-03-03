Equipamentos da África do Sul para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, reserva, datas de lançamento e preços

A África do Sul regressa ao Campeonato do Mundo da FIFA 2026 após 16 anos, e com isso vem uma nova emoção em relação ao equipamento, uma vez que a seleção nacional inicia uma nova parceria com a adidas a partir de 2026. Inspirando-se na inesquecível camisola de 2010, o equipamento principal é um símbolo de orgulho durante um momento decisivo para o futebol sul-africano e o novo design honra esse legado, ao mesmo tempo que entra com confiança numa nova era.

Embora a camisa titular já tenha sido oficialmente revelada, as primeiras imagens do design da camisa reserva começaram a circular, colocando a Bafana Bafana no centro das atenções antes do torneio do próximo verão nos EUA, Canadá e México.

Antes do início da Copa do Mundo, aqui está tudo o que você precisa saber sobre os uniformes da África do Sul, incluindo sua aparência, quando serão lançados e quanto custarão.

Mais notícias sobre a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Uniformes da Copa do Mundo de 2026: Argentina, Alemanha, México, Espanha e todas as camisas das principais seleções reveladas

A adidas revela os uniformes da Copa do Mundo da FIFA 2026 para 22 de suas federações

Bola oficial da Copa do Mundo da FIFA 2026: preço, melhores ofertas e onde comprar a adidas Trionda

Loja: uniformes da África do Sul para a Copa do Mundo da FIFA 2026