South Africa Home kitadidas
Renuka Odedra

Traduzido por

Equipamentos da África do Sul para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, reserva, datas de lançamento e preços

A inspiração clássica combina com o estilo moderno nos uniformes da África do Sul para 2026.

A África do Sul regressa ao Campeonato do Mundo da FIFA 2026 após 16 anos, e com isso vem uma nova emoção em relação ao equipamento, uma vez que a seleção nacional inicia uma nova parceria com a adidas a partir de 2026. Inspirando-se na inesquecível camisola de 2010, o equipamento principal é um símbolo de orgulho durante um momento decisivo para o futebol sul-africano e o novo design honra esse legado, ao mesmo tempo que entra com confiança numa nova era.

Embora a camisa titular já tenha sido oficialmente revelada, as primeiras imagens do design da camisa reserva começaram a circular, colocando a Bafana Bafana no centro das atenções antes do torneio do próximo verão nos EUA, Canadá e México.

Antes do início da Copa do Mundo, aqui está tudo o que você precisa saber sobre os uniformes da África do Sul, incluindo sua aparência, quando serão lançados e quanto custarão.

    Equipamento principal da África do Sul

    A parceria da África do Sul com a adidas, com início em 2026, começa com um novo equipamento para a seleção masculina Bafana Bafana e para a seleção feminina Banyana Banyana. O design é uma evolução arrojada de um design icônico que captura o espírito do futebol sul-africano.

    A camisa titular 2026/27 mantém a inconfundível base amarela com detalhes em verde, uma paleta de cores sinônimo de orgulho nacional. Detalhes sofisticados e construção refinada modernizam a silhueta, resultando em uma camisa voltada para o desempenho, feita para as exigências do futebol global atual.

    Mais notavelmente, o design atualizado presta homenagem às 12 línguas oficiais da África do Sul - um reflexo poderoso da diversidade, unidade e amor compartilhado pela nação pelo futebol. Os elementos gráficos sutis tecidos no tecido simbolizam as muitas vozes que se unem nos estádios de todo o país e ao redor do mundo. 

    O preço da camisa titular deve refletir a estrutura de preços da adidas para camisas de futebol, com versões réplicas para torcedores custando cerca de € 100 / £ 85 e edições autênticas de alta qualidade com preços correspondentes quando chegarem às lojas e ao site.

    O uniforme titular da África do Sul estará disponível para compra a partir de 20 de março de 2026. 

  • Equipamento alternativo da África do Sul

    Embora o uniforme titular da África do Sul já tenha sido divulgado, o uniforme reserva para a Copa do Mundo de 2026 ainda não foi lançado oficialmente, mas vazamentos e prévias dão uma ideia clara do que está por vir. De acordo com as primeiras imagens que circulam entre os especialistas em uniformes, parece que as cores do uniforme titular foram invertidas, com o uniforme reserva sendo tingido com o verde tradicional do país.

    Ela é complementada por detalhes em verde mais claro e amarelo nos logotipos. Assim que os detalhes oficiais forem anunciados, espera-se que o preço do uniforme para jogos fora de casa reflita a estrutura da camisa para jogos em casa, com versões réplicas para fãs custando cerca de € 100 / £ 85 e edições autênticas de alta qualidade com preços correspondentes quando chegarem às lojas e ao site.

