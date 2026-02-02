Equipamento do Manchester United para 2025-26: novas camisolas para jogos em casa, fora, terceira camisola e camisolas dos guarda-redes, datas de lançamento, fugas de informação sobre as camisolas e preços

O uniforme titular do Manchester United para a temporada 2025/2026 foi lançado oficialmente em 12 de junho de 2025. Predominantemente vermelho, com logotipos brancos e detalhes em preto, ele foi projetado para capturar a verdadeira essência da identidade do clube, honrando sua rica história e espírito fundacional. O design é inspirado no Old Trafford, também conhecido como “O Teatro dos Sonhos”.

O clube não incorpora estampas personalizadas nas mangas de suas camisas há algum tempo, mas desta vez você verá um gráfico abstrato em vários tons de vermelho, destacando elementos do campo, arquibancadas e túnel. A última vez que um gráfico exclusivo foi usado nas mangas da camisa do Manchester United foi no design de 1996-98.

Para completar o visual, o kit apresenta uma elegante gola em V e punhos nas mangas em preto e branco, três listras pretas nos ombros e logotipos contrastantes da adidas e do patrocinador em branco. Um toque final, em homenagem à tradição do clube, é a inscrição “Theatre of Dreams” na parte de trás da gola. Uma característica notável é o gráfico inspirado no Old Trafford nas mangas, juntamente com “Theatre of Dreams” impresso na gola, em homenagem ao icônico estádio.

O novo uniforme do Man Utd pode ser comprado por £ 85 (US$ 115) para adultos, com o uniforme autêntico custando £ 120 (US$ 162). Esses preços são para camisas de manga curta.