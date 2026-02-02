Equipamento do Manchester United para 2025-26: novas camisolas para jogos em casa, fora, terceira camisola e camisolas dos guarda-redes, datas de lançamento, fugas de informação sobre as camisolas e preços

O Manchester United continuará a ter a adidas como principal patrocinadora da camisa após os Red Devils assinarem uma extensão de 10 anos com a gigante alemã em junho de 2023.
O clube pode ter escapado por pouco, já que a adidas poderia ter encerrado seu contrato no valor de £ 900 milhões (US$ 1,12 bilhão) em caso de rebaixamento para a Championship, mas o medo das repercussões devido ao seu fraco desempenho persiste.
Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Manchester United, incluindo onde comprar, preços, vazamentos, rumores e muito mais.
