Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Man Utd 2025-26 kitsGetty/adidas/Man Utd/GOAL composite
Anselm Noronha

Equipamento do Manchester United para 2025-26: novas camisolas para jogos em casa, fora, terceira camisola e camisolas dos guarda-redes, datas de lançamento, fugas de informação sobre as camisolas e preços

Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Manchester United, incluindo vazamentos, onde comprar e muito mais.

Home

Home Kit

  • Primarily red with white logos and black accents
  • Inspired by Old Trafford, “The Theatre of Dreams"
  • Features an abstract sleeve graphic in multiple red tones, referencing the pitch, stands, and tunnel

From

$100

Buy Now!

O Manchester United continuará a ter a adidas como principal patrocinadora da camisa após os Red Devils assinarem uma extensão de 10 anos com a gigante alemã em junho de 2023.

Compre uniformes e equipamentos do Man Utd naFanaticsCompre agora

O clube pode ter escapado por pouco, já que a adidas poderia ter encerrado seu contrato no valor de £ 900 milhões (US$ 1,12 bilhão) em caso de rebaixamento para a Championship, mas o medo das repercussões devido ao seu fraco desempenho persiste.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Manchester United, incluindo onde comprar, preços, vazamentos, rumores e muito mais.

LEIA MAIS

  • Todos os novos uniformes de futebol 2025-26
  • Uniformes do Manchester United para 2024-25: titular, reserva, terceiro e goleiro
  • Coleção adidas x Manchester United Bring Back
  • Man Utd home kit 2025-26adidas/Man Utd

    Equipamento principal do Manchester United para 2025-26, data de lançamento e preço

    Compre uniformes e equipamentos do Manchester United naFanaticsCompre agora

    O uniforme titular do Manchester United para a temporada 2025/2026 foi lançado oficialmente em 12 de junho de 2025. Predominantemente vermelho, com logotipos brancos e detalhes em preto, ele foi projetado para capturar a verdadeira essência da identidade do clube, honrando sua rica história e espírito fundacional. O design é inspirado no Old Trafford, também conhecido como “O Teatro dos Sonhos”.

    O clube não incorpora estampas personalizadas nas mangas de suas camisas há algum tempo, mas desta vez você verá um gráfico abstrato em vários tons de vermelho, destacando elementos do campo, arquibancadas e túnel. A última vez que um gráfico exclusivo foi usado nas mangas da camisa do Manchester United foi no design de 1996-98.

    Para completar o visual, o kit apresenta uma elegante gola em V e punhos nas mangas em preto e branco, três listras pretas nos ombros e logotipos contrastantes da adidas e do patrocinador em branco. Um toque final, em homenagem à tradição do clube, é a inscrição “Theatre of Dreams” na parte de trás da gola. Uma característica notável é o gráfico inspirado no Old Trafford nas mangas, juntamente com “Theatre of Dreams” impresso na gola, em homenagem ao icônico estádio.

    O novo uniforme do Man Utd pode ser comprado por £ 85 (US$ 115) para adultos, com o uniforme autêntico custando £ 120 (US$ 162). Esses preços são para camisas de manga curta.

    • Publicidade
  • Man Utd away kit 2025-26adidas/Man Utd

    Equipamento alternativo do Manchester United para 2025-26, data de lançamento e preço

    Compre uniformes e equipamentos do Manchester United naFanaticsCompre agora

    O uniforme alternativo do Manchester United para 2025-2026, com base em branco, ameixa e lilás moderno com detalhes metálicos, foi revelado em 16 de julho de 2025. Esse esquema de cores é inspirado no padrão distinto de floco de neve do uniforme visitante de 1990-92, mas essa não será a primeira vez que a Adidas se inspira no design de floco de neve para os uniformes do Manchester United. Anteriormente, eles o usaram no terceiro uniforme de 2015-16 e no uniforme visitante de 2017-18. Além disso, o uniforme visitante desta temporada incorpora até mesmo um inovador padrão M de floco de neve.

    O novo uniforme tem uma gola em V sobreposta e exibe o logotipo do diabo em vez do emblema completo do clube, uma escolha de design da Adidas. Os shorts do uniforme alternativo 2025-2026 devem ser em um tom de ameixa escuro, que combina com a cor usada nos logotipos da camisa.

    O preço do uniforme visitante do United 2025-26 é semelhante ao do uniforme titular.

  • Man Utd third kit 2025-26adidas/Man Utd

    Terceiro uniforme do Manchester United 2025-26, data de lançamento e preço

    Compre uniformes e equipamentos do Manchester United naFanaticsCompre agora

    A nova camisa de futebol adidas Manchester United 2025-2026, apresentada oficialmente em 12 de agosto de 2025, traz de volta o visual icônico da camisa de visitante de 1993-94, famosa por ter sido usada por Eric Cantona. O clube confirmou que ela será usada pela primeira vez em 27 de setembro de 2025, na partida da Premier League contra o Brentford.

    O uniforme é predominantemente preto com detalhes em amarelo e azul, refletindo o design original de três décadas atrás. As principais características incluem o clássico logotipo da Adidas Trefoil e uma versão contemporânea do escudo do clube. A camisa também terá um elegante design tricolor na gola e nos punhos, com shorts e meias combinando para completar o uniforme.

    A base preta e cinza expõe um motivo sutil, mas marcante, do diabo do clube, tecido diretamente no design, com acabamento em três listras autênticas em amarelo forte nos ombros.

    Falando em homenagear as lendas do clube com este uniforme, a versão de campo do kit está disponível para compra por € 150, enquanto a versão para fãs custa € 100.

  • Andre Onana Man Utd home goalkeeper 2025-26 kitadidas/Man Utd

    Data de lançamento e preço do uniforme de goleiro do Manchester United para 2025-26

    Compre equipamentos e artigos do Manchester United naFanaticsCompre agora

    O design da camisa de goleiro do Adidas Man United 2025-2026 se assemelha à camisa do goleiro da Juventus 2025-26, com uma base predominantemente preta que se transforma suavemente em cinza na parte inferior. Isso é bem realçado pelos logotipos e outros detalhes em uma cor verde clara.

    A camisa é baseada na nova camisa Adidas 25 Tiro Goalkeeper Competition. Vazamentos também revelaram uma camisa azul para goleiros, provavelmente para ser usada em jogos fora de casa.

    Enquanto isso, o novo terceiro uniforme de goleiro da Adidas para o Manchester United para a temporada 2025-26 é semelhante ao do Bayern de Munique. O uniforme apresenta uma cor verde menta brilhante com listras verticais sutis. Ele também exibe o clássico logotipo da Adidas Trefoil, juntamente com o escudo do Manchester United.

    Enquanto a camisa de manga comprida para goleiros adultos do Man Utd está disponível por £ 90 (US$ 122), os fãs podem esperar o lançamento e a disponibilidade dos outros dois modelos em qualquer momento no final do verão de 2025.

    Traduzido automaticamente pelo GOAL-e

Premier League
Everton crest
Everton
EVE
Manchester United crest
Manchester United
MUN
0