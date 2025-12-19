Enzo Maresca vai aprendendo por bem ou por mal que sucesso e estabilidade não são sinônimos no Chelsea

Terry obviamente sabe como ganhar títulos, e ele tem um ponto muito válido sobre os méritos de ter um time estável. No entanto, Maresca é realmente o culpado?

Para começar, ele não tem opção a não ser rodar jogadores que mal tiveram descanso durante o verão europeu por causa do Mundial de Clubes. Como ele já destacou várias vezes, ele está tendo que lidar com uma infinidade de problemas de lesão, com Cole Palmer sendo um dos vários jogadores importantes que Maresca diz que simplesmente não está fisicamente apto para jogar três jogos por semana no momento. Portanto, pedir ainda mais de jogadores já exaustos seria tanto imprudente quanto irresponsável.

A questão maior é que, de todo o dinheiro que os proprietários do Chelsea gastaram desde a aquisição do clube de Roman Abramovich, uma parte significativa foi desperdiçada em contratações abaixo do padrão. Na pressa de reunir o máximo de jovens talentos possível, os Blues repetidamente trouxeram jogadores que não eram melhores do que os que já estavam no clube - e, em alguns casos, piores do que aqueles que descartaram.

Essencialmente, o Chelsea é menos que a soma das partes, o que significa que Maresca não tem substitutos semelhantes à sua disposição quando é forçado a fazer mudanças em seu time titular preferido.

"A maioria da rotação que fazemos é porque o outro [jogador da mesma posição] não pode jogar", ele explicou em sua coletiva de imprensa pós-jogo em Elland Road. "Mas eu sempre tento ser honesto com você: no futebol, na vida, em qualquer trabalho, há níveis. Andrey [Santos], infelizmente, não é Moi (Caicedo). Tosin (Adarabioyo) não é Wes (Fofana). Eles têm habilidades diferentes. Eles são diferentes. Se eu disser a você que Andrey é como Moi, você pode entender por si mesmo que eu sou um mentiroso.

"Há um nível em todos os trabalhos. Como eu. Muitos treinador são melhores do que eu. Alguns não. Mas há um nível em todos os trabalhos. Então, para mim, [esta] é a realidade."