Enzo Maresca Chelsea GFXGOAL
Mark Doyle

Enzo Maresca vai aprendendo por bem ou por mal que sucesso e estabilidade não são sinônimos no Chelsea

Após a difícil vitória do Chelsea na Carabao Cup contra o Cardiff, na terça-feira, Enzo Maresca foi aplaudir o apoio dos torcedores que viajaram até o País de Gales. Eles responderam cantando o nome do italiano. Na maioria dos clubes, não haveria nada demais nesta cena de afeto mútuo entre a torcida e um técnico vencedor de troféus. Entretanto, o Chelsea não é como a maioria dos clubes

Para o muito criticado Maresca, este foi um "grande momento", uma demonstração significativa de solidariedade em um momento muito oportuno para o homem de 45 anos, que recentemente "deu uma de Mo Salah", criticando seus empregadores após a vitória do último sábado sobre o Everton.

Exatamente uma semana depois do ponta do Liverpool ter reivindicado sensacionalmente que "alguém não me quer no clube", Maresca usou de forma bizarra uma pergunta sobre a atuação positiva de Malo Gusto em uma vitória por 2 a 0 sobre o Everton para revelar que as 48 horas anteriores haviam sido "as piores" de seu período de 18 meses em Stamford Bridge "porque muitas pessoas não nos apoiaram".

Maresca deixou muito claro que não tinha problemas com os torcedores, mas quando questionado se estava se referindo a figuras dentro do Chelsea, ele apenas disse: "Em geral, em geral." Então, o que exatamente está incomodando Enzo Maresca? Ele não está sendo adequadamente apoiado no Stamford Bridge? O Chelsea poderia acabar demitindo-o por suas críticas públicas ao clube?

A GOAL destrincha essa história logo abaixo...

  • FBL-ENG-PR-WOLVES-CHELSEAAFP

    Duvidosos desde o primeiro dia

    A vitória do Chelsea por 3 a 1 no País de Gales levou Maresca a sua terceira semifinal desde que sucedeu Mauricio Pochettino no comando do Chelsea, na metade de 2024. Os Blues venceram as duas semifinais anteriores (e as finais também), a caminho de levantar a Conference League e o Mundial de Clubes de 2025.

    Também deve ser lembrado que, entre levantar dois troféus, Maresca também levou o Chelsea de volta à Liga dos Campeões. Nesse sentido, a alegada falta de apoio da diretoria ao treinador parece estranha. No entanto, nada é simples no Chelsea.

    Para começar, houve dúvidas sobre a capacidade de Maresca de tirar o melhor do caro elenco montado do Chelsea desde o primeiro dia. Lembre-se de que os torcedores do Leicester City não ficaram especialmente tristes ao vê-lo deixar o King Power Stadium - apesar de ele ter liderado a promoção dos Foxes à Premier League.

    Os torcedores do Chelsea também ficaram desapontados com sua nomeação, dado que seu antecessor, o muito mais experiente Pochettino, parecia ter feito um progresso real com um elenco inflado e desequilibrado pouco antes da sua saída surpreendente do clube.

  • Everton FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Nós temos nosso Chelsea de volta!"

    A esta altura no ano passado, Maresca parecia ter conquistado a seção mais cética dos torcedores, com "Nós temos nosso Chelsea de volta!" ecoando pelo oeste de Londres enquanto os Blues se lançavam na corrida pelo título da Premier League com cinco vitórias consecutivas entre o final de novembro e meados de dezembro. No entanto, o sempre difícil período de fim de ano não foi bom para o time de Maresca, que conquistou apenas três pontos em cinco jogos.

    O Chelsea se recuperou para garantir uma classificação na Liga dos Campeões no último dia, mas mesmo durante uma sequência encorajadora houve críticas ao supostamente demorado estilo de jogo de Maresca, e ele foi até alvo de torcedores frustrados enquanto seu time estava perdendo durante um jogo contra o Fulham em abril — que acabou com vitória dos Blues, por sinal.

    Vencer a Conference League ajudou a fortalecer a posição de Maresca, mas foi o triunfo no Mundial de Clubes que realmente o colocou em uma posição firme no cargo.

  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    "Valorizamos tanto quanto a Liga dos Campeões"

    O Chelsea ganhou mais de £ 90 milhões ao vencer o evento principal de clubes da Fifa, mas, para Maresca, a goleada por 3 a 0 sobre o Paris Saint-Germain na final foi absolutamente inestimável.

    "Fui sortudo há três anos por fazer parte da comissão técnica quando [o Manchester City] ganhou a Liga dos Campeões", disse o ex-assistente de Pep Guardiola. "Vivi todos esses momentos, mas a verdade é que esta competição é uma das melhores do mundo. Valorizamos tanto quanto a Liga dos Campeões, se não mais, porque realmente foi um grande triunfo para nós, e permitir aos fãs do Chelsea de carregar esse distintivo [de defensores do título] nos próximos quatro anos, a verdade é que para nós é uma honra."

    O argumento de que um torneio de pré-temporada glorificado era mais prestigioso do que a Liga dos Campeões foi obviamente um absurdo, mas certamente foi muito importante para Maresca — e, de fato, para o Chelsea.

    Para os proprietários, o Mundial de Clubes representou a validação de sua estratégia de recrutamento não convencional, a prova de que havia um método na loucura, com o investimento sem precedentes em jovens dando frutos. Seis meses depois, contudo, as dúvidas ressurgiram.

  • Atalanta BC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Nada mais do que uma equipe "copeira"?

    O principal problema é que o Chelsea continua a ser uma das equipas mais imprevisíveis no futebol. Por exemplo, depois de esmagar o Barcelona e segurar o líder Arsenal a um empate de 1 a 1, apesar de jogar mais de 60 minutos com um jogador expulso, o lado esquizofrênico de Maresca apareceu e perdeu por 3 a 1 para o Leeds United em Elland Road, e logo depois perdeu o controle no segundo tempo na derrota por 2 a 1, fora de casa, contra a Atalanta.

    O Chelsea é essencialmente uma equipe perigosa em copas, capaz de derrotar qualquer um no seu dia bom, mas carece da constância necessária para sustentar uma disputa pelo título na Premier League — onde a consistência impera. Muitas pessoas apontaram o dedo de culpa para Maresca, considerando-o culpado de rodar os seus jogadores com muita frequência.

    "Não podemos seguir duas atuações incríveis com uma atuação como essa", disse a lenda do Chelsea, John Terry, no Tiktok, após a derrota em Leeds. "Certamente não vai fazer de você um candidato ao título. Infelizmente, isso é o que vai nos custar.

    "Somos inexperientes, porque se você não pode ir a Leeds fora e saber o que esperar então... Você precisa ir lá e mostrar vontade, igualar o Leeds em todos os aspectos e então conquistar o seu direito de jogar.

    "Mas peças paradas fracas, erros individuais defensivos, claramente não são bons o suficiente... Talvez essa seja uma oportunidade para o treinador olhar para a equipe e dizer 'Ok, rodar não é para mim daqui para frente, conheço os meus melhores 11 a 14 jogadores e vou ficar com isso, e os outros jogadores vão simplesmente ter que lidar com isso.'"

  • FBL-ENG-PR-LEEDS-CHELSEAAFP

    Dilema de rotação

    Terry obviamente sabe como ganhar títulos, e ele tem um ponto muito válido sobre os méritos de ter um time estável. No entanto, Maresca é realmente o culpado? 

    Para começar, ele não tem opção a não ser rodar jogadores que mal tiveram descanso durante o verão europeu por causa do Mundial de Clubes. Como ele já destacou várias vezes, ele está tendo que lidar com uma infinidade de problemas de lesão, com Cole Palmer sendo um dos vários jogadores importantes que Maresca diz que simplesmente não está fisicamente apto para jogar três jogos por semana no momento. Portanto, pedir ainda mais de jogadores já exaustos seria tanto imprudente quanto irresponsável.

    A questão maior é que, de todo o dinheiro que os proprietários do Chelsea gastaram desde a aquisição do clube de Roman Abramovich, uma parte significativa foi desperdiçada em contratações abaixo do padrão. Na pressa de reunir o máximo de jovens talentos possível, os Blues repetidamente trouxeram jogadores que não eram melhores do que osque já estavam no clube - e, em alguns casos, piores do que aqueles que descartaram.

    Essencialmente, o Chelsea é menos que a soma das partes, o que significa que Maresca não tem substitutos semelhantes à sua disposição quando é forçado a fazer mudanças em seu time titular preferido.

    "A maioria da rotação que fazemos é porque o outro [jogador da mesma posição] não pode jogar", ele explicou em sua coletiva de imprensa pós-jogo em Elland Road. "Mas eu sempre tento ser honesto com você: no futebol, na vida, em qualquer trabalho, há níveis. Andrey [Santos], infelizmente, não é Moi (Caicedo). Tosin (Adarabioyo) não é Wes (Fofana). Eles têm habilidades diferentes. Eles são diferentes. Se eu disser a você que Andrey é como Moi, você pode entender por si mesmo que eu sou um mentiroso.

    "Há um nível em todos os trabalhos. Como eu. Muitos treinador são melhores do que eu. Alguns não. Mas há um nível em todos os trabalhos. Então, para mim, [esta] é a realidade."

  • Chelsea v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Um caso longe de estar "terminado"

    Diante disso, é inevitável se perguntar se Maresca já não chegou à conclusão de que há um limite para o que ele pode fazer no Chelsea — e de que talvez seja hora de mudar a narrativa. Há, sem dúvida, quem defenda que a irritante irregularidade do time seja apenas um reflexo do permanente estado de turbulência no clube. E, em meio a tanta instabilidade, buscar resultados deveria render ao treinador ao menos alguma garantia de continuidade por parte da diretoria, em vez de uma vigilância constante e desgastante.

    Sua falta de influência nas transferências também ficou evidente em agosto, quando ele fez pouca tentativa de esconder seu desejo por um substituto adequado para o lesionado Levi Colwill.

    "O clube sabe exatamente o que eu penso", Maresca disse duas semanas antes do encerramento da janela. "Estamos procurando uma solução interna, mas como eu disse, o clube sabe exatamente o que eu penso. Acho que precisamos de um zagueiro central."

    Não chegou nenhum, porém, e Maresca seguiu em frente (pelo menos publicamente) - mas a frustração que ele vinha guardando após as críticas que se seguiram às derrotas para Leeds e Atalanta transbordou no sábado. Foi afirmado que a explosão de Maresca foi impulsiva, uma reação emocional à pressão incessante que ele está enfrentando, mas foi notável que ele não tentou se afastar ou mesmo esclarecer seus comentários enigmáticos durante sua próxima coletiva de imprensa, antes do jogo contra o Cardiff, talvez porque ele esteja simplesmente cansado de ter que defender seu histórico - e não apenas para jornalistas.

    "Posso falar italiano, minha língua, espanhol muito bem, francês muito bem, e inglês mais ou menos, então acho que quando quero dizer algo, sou bastante claro," ele disse. "Eu já falei depois do jogo, não preciso acrescentar mais nada. Está feito, está acabado." Não está, no entanto. Longe disso, na verdade.

    Após rumores de que seu ataque foi direcionado ao coproprietário do Chelsea, Behdad Eghbali, a especulação sobre o futuro de Maresca só se intensificou depois que o jornalista David Ornstein, do The Athletic, revelou que Maresca é um dos principais candidatos a substituir Guardiola como técnico do Manchester City, caso o catalão decida se afastar no final da temporada. O relatório não poderia ter vindo em uma melhor hora para Maresca, pois sugere que ele é mais apreciado no Etihad do que em Stamford Bridge, adicionando assim outro nível de intriga a um caso já fascinante. 

    De fato, quando tanto Danny Murphy quanto Jamie Carragher apontaram que Maresca não teria chance de vencer uma guerra com os proprietários em Stamford Bridge, pareceu uma avaliação justa da situação. Mas talvez o treinador saiba exatamente o que está fazendo. Talvez a pergunta mais relevante agora não seja “o Chelsea pode demitir Maresca?”, e sim se ele realmente quer que isso aconteça…

