Enzo Maresca é criticado por pouco espaço a Estêvão no Chelsea

O treinador do Chelsea, Enzo Maresca, tem sido alvo de críticas sobre sua gestão de Estêvão, após alegações de que o desenvolvimento do adolescente brasileiro está sendo prejudicado pelo tempo de jogo irregular. O jovem de 18 anos, que se juntou ao Chelsea vindo do Palmeiras na última janela de transferências, apresentou várias atuações de destaque, mas tem lutado para se estabelecer como titular consistente.

Apesar de momentos de brilho, a temporada de Estêvão tem sido marcada por breves aparições, rotações e períodos fora do elenco no dia dos jogos. Essa abordagem frustrou observadores que acreditam que o ponta já mostrou qualidade suficiente para justificar um papel mais proeminente, especialmente durante os períodos em que os Blues careceram de criatividade ofensiva.

O debate se intensificou após comentários do ex-jogador brasileiro e do Tottenham, Sandro, que questionou publicamente a gestão de Maresca sobre a jovem promessa. Sandro sugeriu que a natureza inconsistente do envolvimento de Estêvão corre o risco de minar tanto sua confiança quanto seu desenvolvimento a longo prazo em Stamford Bridge.