Enzo Maresca é criticado por pouco espaço a Estêvão no Chelsea
Críticas a Maresca por abordagem com Estêvão
O treinador do Chelsea, Enzo Maresca, tem sido alvo de críticas sobre sua gestão de Estêvão, após alegações de que o desenvolvimento do adolescente brasileiro está sendo prejudicado pelo tempo de jogo irregular. O jovem de 18 anos, que se juntou ao Chelsea vindo do Palmeiras na última janela de transferências, apresentou várias atuações de destaque, mas tem lutado para se estabelecer como titular consistente.
Apesar de momentos de brilho, a temporada de Estêvão tem sido marcada por breves aparições, rotações e períodos fora do elenco no dia dos jogos. Essa abordagem frustrou observadores que acreditam que o ponta já mostrou qualidade suficiente para justificar um papel mais proeminente, especialmente durante os períodos em que os Blues careceram de criatividade ofensiva.
O debate se intensificou após comentários do ex-jogador brasileiro e do Tottenham, Sandro, que questionou publicamente a gestão de Maresca sobre a jovem promessa. Sandro sugeriu que a natureza inconsistente do envolvimento de Estêvão corre o risco de minar tanto sua confiança quanto seu desenvolvimento a longo prazo em Stamford Bridge.
- AFP
Sandro compara a gestão de Bale à de Estevão
Falando para a BOYLE Sports, Sandro foi crítico em relação à abordagem do Chelsea e não escondeu sua frustração com a forma como Estêvão está sendo utilizado. "Enzo Maresca está gerenciando mal Estêvão no Chelsea com suas aparições intermitentes", disse ele, antes de expandir suas preocupações com o pouco tempo de jogo do brasileiro.
"Eu não concordo com a forma como Enzo Maresca está gerenciando Estêvão no Chelsea. Você tem um jogador incrível. Ele tem um bom momento e então você para de colocá-lo para jogar. Ele deveria estar jogando todos os jogos que pode."
O ex-meio-campista do Tottenham então fez uma comparação com a ascensão de Bale na Premier League. "Eu não entendo o que está acontecendo para ser justo porque o que ele está mostrando, a forma como ele está jogando, eu não sei para o que estão guardando ele. Gareth Bale jogava todos os jogos para nós no Tottenham. Você tem que aproveitar esses jogadores e esses momentos. Há altos e baixos, mas se você afasta o jogador a confiança vai embora", acrescentou.
Estevão não vem recebendo minutos contínuos no Chelsea
Estêvão chegou ao Chelsea em meio a uma enorme expectativa após surgir como um dos talentos mais promissores do futebol brasileiro. Suas primeiras atuações sugeriram que a empolgação era justificada, com sua velocidade, controle de bola e estilo de ataque direto rapidamente conquistando os torcedores e chamando a atenção de toda a Europa.
No entanto, Maresca adotou uma abordagem cautelosa, muitas vezes priorizando outros jogadores com maior experiência e disciplina tática em detrimento do talento bruto de Estêvão. Enquanto o técnico tem falado sobre proteger jovens jogadores de sobrecarga física e mental, os críticos argumentam que os minutos limitados do brasileiro têm atrapalhado seu ritmo em vez de preservá-lo.
- Getty Images Sport
Chelsea enfrenta decisão importante sobre o desenvolvimento de Estêvão
O Chelsea agora enfrenta uma decisão chave sobre como integrar Estêvão na equipe durante a segunda metade da temporada. Com a expectativa de que o brasileiro volte a estar disponível após um pequeno contratempo por lesão, Maresca em breve terá a oportunidade de persistir com a rotação ou comprometer-se com um papel mais claro para o adolescente.
A pressão sobre Maresca provavelmente aumentará se Estêvão continuar impressionando com seus minutos limitados sem ser recompensado com a titularidade absoluta. Torcedores e comentaristas estão acompanhando de perto para ver se o técnico do Chelsea adaptará sua abordagem.
Para Estêvão, as próximas semanas podem ser determinantes. Minutos regulares podem acelerar seu desenvolvimento tanto a nível de clubes quanto na seleção, enquanto um envolvimento limitado pode criar a dúvida se o Chelsea está realmente maximizando um dos talentos jovens mais empolgantes do futebol mundial.