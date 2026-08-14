Maresca demonstrou enorme empolgação por comandar o Manchester City em uma nova e exigente temporada, com os preparativos de pré-temporada chegando ao fim.

Falando aos canais oficiais de mídia do clube, Maresca assumiu as altas exigências que o aguardam: "Estou completamente empolgado, eu sei qual é a expectativa quando você chega a um clube como o City. A expectativa é vencer jogos, conquistar títulos e disputar títulos. E nós vamos tentar isso. Estou muito feliz [por estar de volta]."

Ao refletir sobre seu retorno a um ambiente familiar, ele acrescentou: "É um momento especial; a sensação é de estar de volta em casa, então é uma sensação muito boa. As pessoas dentro do clube são praticamente as mesmas. O elenco talvez tenha mudado 80%, mas, no geral, tive exatamente a mesma sensação. Boas pessoas, é bom estar aqui."