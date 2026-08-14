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Enzo Maresca abraça as expectativas pelo título enquanto a nova era do Manchester City começa
Maresca inicia seu reinado no City
Maresca inaugurou oficialmente uma nova era no City após ser nomeado sucessor de Guardiola, cuja passagem de 10 anos repleta de troféus no Etihad Stadium chegou ao fim. O ex-treinador de Leicester City e Chelsea retorna a Manchester, tendo trabalhado anteriormente como auxiliar técnico no clube. Apesar de assumir uma enorme responsabilidade, o técnico italiano insistiu que está desfrutando do desafio antes de seu primeiro jogo oficial da temporada 2026-27, quando o City enfrenta o Arsenal, campeão da Premier League, na Community Shield de domingo.
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Itália saboreia o retorno para casa
Maresca demonstrou enorme empolgação por comandar o Manchester City em uma nova e exigente temporada, com os preparativos de pré-temporada chegando ao fim.
Falando aos canais oficiais de mídia do clube, Maresca assumiu as altas exigências que o aguardam: "Estou completamente empolgado, eu sei qual é a expectativa quando você chega a um clube como o City. A expectativa é vencer jogos, conquistar títulos e disputar títulos. E nós vamos tentar isso. Estou muito feliz [por estar de volta]."
Ao refletir sobre seu retorno a um ambiente familiar, ele acrescentou: "É um momento especial; a sensação é de estar de volta em casa, então é uma sensação muito boa. As pessoas dentro do clube são praticamente as mesmas. O elenco talvez tenha mudado 80%, mas, no geral, tive exatamente a mesma sensação. Boas pessoas, é bom estar aqui."
Grande reformulação remodela o elenco
A transição no comando coincidiu com uma ampla reformulação do elenco, destacada por quatro novas chegadas, incluindo a contratação de destaque de £ 116 milhões de Elliot Anderson, do Nottingham Forest.
Por outro lado, o City autorizou as vendas de James Trafford, Manuel Akanji e Nathan Ake, enquanto os veteranos John Stones e Bernardo Silva deixaram o clube em transferências sem custos. A dinâmica no vestiário segue em aberto em meio ao interesse persistente de Real Madrid e Barcelona em Rodri, com o clube simultaneamente em conversas pelo meio-campista de 18 anos do Lille, Ayyoub Bouaddi, e monitorando o astro do Chelsea Enzo Fernandez.
Ao abordar as ambições por títulos durante esta fase de transição, Maresca afirmou: "Tentar ganhar alguns títulos. Mas, como eu disse antes, é pelo que o clube tem de lutar, então espero que possamos chegar ao fim da temporada e aproveitar esse momento."
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Teste do Arsenal ganha enorme importância
O primeiro teste oficial de Maresca chega imediatamente no confronto de domingo pela Supercopa da Inglaterra contra o Arsenal. A partida de abertura servirá como um termômetro imediato de quão rapidamente o elenco reformulado do Manchester City se adaptou à sua filosofia tática antes do início da Premier League. Fora de campo, o foco da diretoria segue dividido nos últimos dias da janela de transferências, enquanto busca finalizar reforços para o meio-campo e afastar o interesse europeu em peças-chave.
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