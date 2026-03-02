Getty/GOAL
Traduzido por
Enzo Fernandez é aconselhado a esquecer as comparações com Frank Lampard, enquanto o ex-jogador do Chelsea incentiva o meio-campista argentino a se concentrar em “dominar” os jogos
O recorde de Lampard no Chelsea: gols e troféus
Lampard ingressou no Chelsea vindo do West Ham, rival londrino, em 2001. Ele passou 13 anos memoráveis no oeste de Londres, conquistando três títulos da Premier League, quatro Copas da Inglaterra, duas Copas da Liga, a Liga dos Campeões e a Liga Europa.
Amplamente considerado uma lenda moderna e o maior meio-campista artilheiro que a Premier League já viu, Lampard marcou 211 gols pelo Chelsea em 648 partidas, balançando as redes pelo menos 20 vezes em cinco temporadas consecutivas entre 2005 e 2010.
O Chelsea estava precisando de um sucessor para seu icônico camisa 8, e agora o astro sul-americano Fernández veste essa camisa. Ele alcançou dois dígitos em gols nesta temporada — pela primeira vez como jogador do Chelsea — e acrescentou ao seu jogo um resultado final que sugere que ele pode começar a igualar a produção anual de Lampard.
O jogador de 25 anos tem sido incentivado a não se concentrar demais em marcar gols, já que suasqualidades são bem diferentes das que Lampard tinha. O jogador da seleção argentina é mais combativo no meio de campo.
- Getty
Por que Fernandez não precisa ser o próximo Lampard
O ex-astro do Chelsea Sinclair, falando através do Covers, que acompanha as promoções das casas de apostas esportivas, disse ao GOAL, quando questionado se Fernandez poderia emular um antigo favorito dos fãs: “As pessoas falam sobre julgar os jogadores em comparação com Frank Lampard, o que ele fez no Chelsea. Pessoalmente, não vejo ninguém fazendo isso novamente. Para mim, ele é o melhor meio-campista artilheiro que este país já viu, e as estatísticas comprovam isso.
Mas acho que a meta de Enzo deve ser marcar dois dígitos a cada temporada, especialmente quando ele joga um pouco mais à frente no campo. Ele tem a capacidade de chegar ao final das jogadas, chegar à área e finalizar. Ele tem compostura diante do gol.
“Gostaria de vê-lo se concentrar em seu jogo completo e dominar as partidas. Sei que ele tem [Moises] Caicedo atrás dele, que tem sido incrível nesta temporada e faz muito do trabalho sujo para ele no meio de campo. Mas gostaria de vê-lo tentando melhorar seu jogo completo, não apenas marcando gols.
“Mas acho que ele evoluiu como jogador. Achei que na última temporada ele pode ter enfrentado algumas dificuldades, mas isso provavelmente se deveu ao fato de Caicedo estar se adaptando, ganhando confiança na última temporada. Mas nesta temporada a parceria entre os dois está muito mais forte.
“Acho que a meta dele deveria ser marcar dois dígitos a cada temporada. Ficaria muito surpreso se ele se tornasse um meio-campista com 20 gols. Se isso acontecesse, significaria que o Chelsea provavelmente estaria no topo da liga e seria uma verdadeira potência novamente. Então, ficaria muito feliz com isso. Mas, sim, vamos ver onde ele vai chegar a partir daí, mas ele está melhorando e é bom ver isso.”
Fernandez ansioso por seguir os passos de uma lenda
Fernandez, que jogou brevemente sob o comando de Lampard após sua transferência de £ 107 milhões (US$ 143 milhões) para o Chelsea em janeiro de 2023 e o retorno de um ícone do clube ao banco de reservas de Stamford Bridge, disse à Sky Sports que está tentando seguir os passos do mais ilustre: “Ele é uma inspiração. Assisti a muitos vídeos do Frank desde que cheguei ao Chelsea. Vi como ele chegava aos últimos metros do campo e como entrava na área.
Durante o tempo em que ele foi nosso técnico, eu não jogava nessa posição, jogava mais atrás, então não podia conversar muito com ele sobre isso. Mas tenho assistido e aprendido com seus vídeos desde que cheguei ao clube. Ele foi um jogador excepcional e uma lenda aqui no Chelsea. Não gosto de ser comparado a ele, porque ele conquistou muito mais aqui do que eu. Ele é um ídolo. Espero seguir seus passos no Chelsea.”
- Getty/GOAL
Conquistas: Fernandez em grande forma pelo Chelsea e pela Argentina
Fernandez tornou-se vencedor da Liga Conferência e da Copa do Mundo de Clubes da FIFA com o Chelsea, ultrapassando 150 partidas competitivas ao longo do caminho. Ele já vestiu a braçadeira de capitão em algumas ocasiões, como líder em campo, e buscará conquistar mais um título da Copa do Mundo ao lado de Lionel Messi na América do Norte neste verão.
Publicidade