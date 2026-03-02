Enzo Fernandez é aconselhado a esquecer as comparações com Frank Lampard, enquanto o ex-jogador do Chelsea incentiva o meio-campista argentino a se concentrar em “dominar” os jogos

O ex-astro do Chelsea Sinclair, falando através do Covers, que acompanha as promoções das casas de apostas esportivas, disse ao GOAL, quando questionado se Fernandez poderia emular um antigo favorito dos fãs: “As pessoas falam sobre julgar os jogadores em comparação com Frank Lampard, o que ele fez no Chelsea. Pessoalmente, não vejo ninguém fazendo isso novamente. Para mim, ele é o melhor meio-campista artilheiro que este país já viu, e as estatísticas comprovam isso.

Mas acho que a meta de Enzo deve ser marcar dois dígitos a cada temporada, especialmente quando ele joga um pouco mais à frente no campo. Ele tem a capacidade de chegar ao final das jogadas, chegar à área e finalizar. Ele tem compostura diante do gol.

“Gostaria de vê-lo se concentrar em seu jogo completo e dominar as partidas. Sei que ele tem [Moises] Caicedo atrás dele, que tem sido incrível nesta temporada e faz muito do trabalho sujo para ele no meio de campo. Mas gostaria de vê-lo tentando melhorar seu jogo completo, não apenas marcando gols.

“Mas acho que ele evoluiu como jogador. Achei que na última temporada ele pode ter enfrentado algumas dificuldades, mas isso provavelmente se deveu ao fato de Caicedo estar se adaptando, ganhando confiança na última temporada. Mas nesta temporada a parceria entre os dois está muito mais forte.

“Acho que a meta dele deveria ser marcar dois dígitos a cada temporada. Ficaria muito surpreso se ele se tornasse um meio-campista com 20 gols. Se isso acontecesse, significaria que o Chelsea provavelmente estaria no topo da liga e seria uma verdadeira potência novamente. Então, ficaria muito feliz com isso. Mas, sim, vamos ver onde ele vai chegar a partir daí, mas ele está melhorando e é bom ver isso.”